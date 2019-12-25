ПРОГНОЗЫ/НОВОСТИ ФУТБОЛА

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25 декабря 2019
Лестер – Ливерпуль прогноз и ставка на матч 26 декабря 2019. Английская Премьер Лига
Сможет ли «Лестер» поразить ворота уставшего «Ливерпуля»? Футбол. Лестер – Ливерпуль. Прогноз и ставки на матч Английской Премьер Лиги 26 декабря 2019 года.
34
3
25 декабря 2019
Тоттенхэм – Брайтон прогноз и ставка на матч 26 декабря 2019. Английская Премьер Лига
Реабилитируется ли «Тоттенхэм» за поражение в лондонском дерби? «Тоттенхэм» — «Брайтон». Прогноз и ставки на матч Английской Премьер Лиги 26 декабря 2019 года 19 тур.
7
16 ноября 2019
«Сербия жаждет мести» – сербских СМИ перед матчем с Украиной
«Сербия жаждет мести» – обзор сербских СМИ перед матчем с Украиной.
13
9 ноября 2019
Ростов – Тамбов хитрая ставка и прогноз на матч 9 ноября 2019. Российская Премьер Лига
Ростов – Тамбов 9 ноября 2019 года: прогноз и ставка на матч 16 тура РПЛ Чемпионата России.
35
1
7 ноября 2019
Динамо Киев где деньги за Андрея Ярмоленко ?
Юность подала иск в ФИФА на Боруссию Д из-за платежа солидарности по трансферу Ярмоленко. В судовой процесс также может быть вовлечено киевское Динамо
3
6 ноября 2019
Ярослав Ракицкий завершил карьеру в сборной Украины
Ярослав Ракицкий в своем Instagram-аккаунте объявил о завершении карьеры в национальной сборной Украины
12
2 ноября 2019
С кем соревновался Малиновский за звание лучшего игрока Аталанты ?
Полузащитник Руслан Малиновский и нападающий Луис Муриэль вышли в финал голосования за звание лучшего игрока «Аталанты» в октябре.
4
26 октября 2019
Эльдор Шомуродов забьет ? Ростов Сочи сегодня 26 октября 2019. РПЛ
Футбол. Российская Премьер Лига 2019/20 14-й тур. Смотреть прямую трансляцию матча Ростов – Сочи. Начало 26 октября 2019г в 19:00 мск. Лучший бомбардир РПЛ – Эльдор Шомуродов который играет за ФК Ростов, забьет сегодня ?
24
1
24 октября 2019
Рейтинг ФИФА: прогресс сборной Украины по футболу
24 октября ФИФА обновила рейтинг сборных, в котором сборная Украины поднялась на три строчки, имея в своем активе 1536 баллов
7
24 октября 2019
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
После окончания матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА и вышла на шестое место.
25
5
22 октября 2019
Итальянцы забыли про Локомотив перед игрой с Ювентусов в ЛЧ
На пресс-конференцию «Ювентуса» перед матчем с «Локомотивом» вместе с Маурицио Сарри неожиданно пришел Криштиану Роналду. Португалец редко появляется на таких брифингах, поэтому журналисты воспользовались возможностью и спрашивали все подряд.
10
20 октября 2019
Эльдор Шомуродов выбирает Европу и хороший отзыв Семака
Эльдор Шомуродов между русским клубом и Европейским выберет – Европу. На данный момент игрок выступает в ФК Ростов. У тренера Зенита Сергея Семака спросили что он думает про Эльдора Шомуродова и Семак дал довольно хороший отзыв об этом футболисте
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