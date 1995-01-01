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    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Сборная России и клубы РФПЛ
    Почему бы на начать уже сейчас наигравать состав против клубов РФПЛ
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