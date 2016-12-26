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Делай вещи
О футболе, о наболевшем и только свое мнение и взгляд на игру с мячом
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26 декабря 2016
«Наша задача – остаться в АПЛ». Почему «Лестер» огорчает нас всех
До зоны вылета три очка, и теперь борьба за выживание, о которой постоянно твердит Клаудио Раньери, — реальность. Расстроенный автор блога «Делай вещи» находит 5 причин, почему нынешний чемпион Англии сложит полномочия в этом году. Сказок не бывает.
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25 декабря 2016
Хамес, Швайнштайгер и еще три игрока, которым надо сменить клуб
Хамес Родригес зимой может покинуть «Реал» и перебраться в клуб АПЛ. Блог «Делай вещи» рассказывает о нем и других игроках, которым зимой нужно решиться на перемены в карьере.
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7
18 ноября 2016
Самопожертвование на футбольном поле. Подвиг или глупость?
Блог «Делай вещи» представляет топ-10 футболистов, которые, получив травмы на футбольном поле, отказались от замены или не уведомили тренерский штаб о полученном повреждении.
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4
15 ноября 2016
Топ 10 самых «верных» футболистов.... или следите за «базаром», господа
Десятка футболистов, которые на разных отрезках своей карьеры заявляли о верности текущему клубу и выражали готовность оставаться в нем до завершения карьеры.
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2
13 ноября 2016
Достойные внимания
Рубрика, в которой я буду рассказывать о людях, про которых мало кто знает. Но не упомянуть о них, считаю неправильным.
146
4
2
5 ноября 2016
Шоу под названием «футбол»
Обзор о том, как клубы российской премьер-лиги взаимодействуют со своими болельщиками, привлекают новых и какие развлечения придумывают.
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4
2 ноября 2016
Кому на футбольной Руси жить хорошо или футбол чужими глазами. Выпуск 1-ый
Сегодня начинаю цикл статей о том, как живется людям, о которых мы любим рассуждать. О футболистах и людях, связанных с футболом в нашей стране. Но не с позиции критики, а попробовать увидеть футбол их глазами. С какими трудностями они встречаются.
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4
27 октября 2016
Нефутбольная страна или роковая ошибка Слуцкого
Блог «Делай вещи» вспоминает слова Леонида Слуцкого о нефутбольной стране России и показывает, как легче всего их опровергнуть, переняв мировой опыт. С видеопримерами.
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