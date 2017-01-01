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    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017?
    Сегодня мы попробуем разобрать, каковы шансы некоторых команд на победу в ЛЧ.
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