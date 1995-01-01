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    Мутко:»Краснодар не примет ЧМ».
    Министр спорта РФ Виталий Мутко объяснил причины в следующем интервью.
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