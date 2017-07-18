Футбольный Мир

Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матч-центр
Букмекеры
Материалы
Новости
Тексты
Игры
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
3
теста для вас
1
Угадаете клуб по городу?
2
Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
3
Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Футбольный Мир
Футбол – это интересно!
Подписаться
1
Сергей Голубев
7
4.56
×
Удалить
Отмена
18 июля 2017
Милан vs Китай
«Милан» захватил трансферный рынок в этом году. Китай сделал то же самое в 2016. Блог «Футбольный Мир» сравнил затраченные на покупку футболистов деньги обеих сторон. Кто потратил больше?
20
3
15 июля 2017
«Спартак» – чемпион сезона 2017/2018?
Уже сегодня начинается новый сезон Российской Премьер-лиги. А почему главный претендент на победу в нём «Спартак», расскажет блог «Футбольный Мир».
115
5
2
8 октября 2016
Пять звезд сборной Коста-Рики, которых стоит опасаться
В воскресенье нашей сборной предстоит сыграть товарищеский матч с Коста-Рикой. Многие российские болельщики даже не знакомы с составом североамериканской сборной, но блог «Футбол до мозга костей» расскажет Вам о пяти звездных игроках данной команды.
152
4 октября 2016
Златан. Жизнь короля
Вчера, 3 октября, свой 35-ый день рождения праздновал игрок «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович. За свою еще продолжающуюся карьеру швед успел побывать во многих клубах мира, и блог «Футбол до мозга костей» познакомит вас с биографией футболиста.
185
4.7
2 октября 2016
Мини-футбол. Как Россия пыталась Южную Америку покорить
2016 год для Колумбии ознаменован приемом чемпионата мира по мини-футболу. Здесь собралась большая компания из сильных сборных, в числе которых была и наша команда. Об удачах и неудачах сборной России в блоге «Футбол до мозга костей».
725
5
3
28 сентября 2016
5 причин поражения ЦСКА от «Тоттенхэма»
Во втором туре Лиги чемпионов ЦСКА потерпел поражение от английского «Тоттенхэма» со счетом 0:1. «Бомбардир» нашел пять причин, не позволивших ЦСКА победить «шпор».
517
4.5
3
27 сентября 2016
Трагедия Якуба Блащиковски
Всему футбольному миру известен игрок немецкого «Вольфсбурга» и сборной Польши по футболу Якуб Блащиковски. Но лишь немногие знают, что ему пришлось пережить в детстве. «Бомбардир» готов познакомить Вас с жизненной трагедией Якуба.
205
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение