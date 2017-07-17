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Чего хотят болельщики?
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22
Сергей Дорофеев
76
3.94
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Отмена
17 июля 2017
Перезагрузка. 5 россиян для усиления "Зенита"
"Зенит" собирает лучших игроков на российском рынке и ведет агрессивную трансферную политику. Блог "Чего хотят болельщики?" собрал еще 5 российских игроков, которые могли бы помочь петербуржцам.
100
4.2
13 июля 2017
Рубрика прогнозы: кто станет чемпионом РФПЛ?
Блог «Чего хотят болельщики?» интересуется ожиданиями зрителей от предстоящего футбольного сезона в России. Кто возьмет золото премьер-лиги перед чемпионатом мира 2018?
138
4.9
2 мая 2017
Как не стать чемпионом, или страшный сон спартаковского болельщика!
"Спартак" в шаге от чемпионства в Премьер-лиге. Блог «Чего хотят болельщики?» подводит итоги и гадает, что может произойти, чтобы непредсказуемый "Спартак" упустил титул.
81
3.8
1
30 ноября 2016
Символическая сборная первого круга РФПЛ
Первая половина чемпионата завершилась, а сегодня уже стартовала вторая. Блог «Чего хотят болельщики?» представляет свою версию символической сборной после первого круга РФПЛ.
5959
3.5
37
28 ноября 2016
Ольга Нобоа-Романова – восхитительная жена победителя «Баварии»
Кристиан Нобоа забил победный гол в ворота «Баварии» и помог «Ростову» добиться исторической победы. Блог «Чего хотят болельщики?» представляет музу полузащитника в цитатах и фото.
9252
3.2
17
26 ноября 2016
Захватывающий футбол на другом континенте
Мало кто следит за событиями бразильской Серии А. Блог «Чего хотят болельщики?» показывает, почему нужно смотреть этот яркий чемпионат.
147
4
25 ноября 2016
Лучший матч в этом году. Анализируем сенсационную победу «Ростова»
Блог «Чего хотят болельщики?» восхищен потрясающей победой «Ростова» над «Баварией», и просто не может пройти мимо этого великого события!
97
4
23 ноября 2016
Тест: как хорошо вы знаете «Баварию»?
«Ростов» постарается сотворить сенсацию в матче против мюнхенской «Баварии». Блог «Чего хотят болельщики?» предлагает проверить ваши знания о трудном сопернике ростовчан.
4145
2.8
12
20 ноября 2016
Тест: как хорошо вы знаете «Зенит»?
Блог «Чего хотят болельщики?» продолжает серию тестов про клубы РФПЛ. На очереди второй лидер чемпионата России, которому сегодня предстоит домашний матч против аутсайдера «Крыльев Советов».
5829
2.9
14
17 ноября 2016
Нина Вернблум – потрясающая жена полузащитника ЦСКА
Понтус готовится к матчу против тульского «Арсенала». Блог «Чего хотят болельщики?» представляет прекрасную девушку, которая поддерживает ключевого игрока ЦСКА.
1526
2.2
14 ноября 2016
Румыния – сильный соперник для сборной России
Скоро нас ждет второй товарищеский матч сборной России, наши ребята постараются переиграть румынов. Блог «Чего хотят болельщики?» представляет крепкую сборную Румынии.
74
3.8
10 ноября 2016
Елизавета Полоз – прекрасная жена нападающего «Ростова»
Дмитрий Полоз играет за сборную России в матче с Катаром. Блог «Чего хотят болельщики?» показывает девушку, которая особенно сильно переживает за российского форварда.
9077
3.3
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