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Диванный Эксперт
О футболе не вставая с дивана
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Диванный Эксперт
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13 декабря 2017
Новая игрушка Манчини. Зачем «Зениту» Заболотный?
Никита Константинов – о форварде, который заменит Дзюбу.
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13 июля 2016
«Для нас ФНЛ – это праздник!». Великий Новгород снова встречает футбол
«Диванный Эксперт» рассказывает об антураже в самом футбольном городе ФНЛ.
604
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9 июля 2016
Выжить после. Как убивают российский футбол
Блог «Диванный Эксперт» объясняет истинные причины провала российской сборной.
2131
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5 июля 2016
Реформация. Как изменится «Зенит» в новом сезоне
«Диванный Эксперт» – о новом облике клуба из Санкт-Петербурга.
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15
27 июня 2016
Гус всемогущий. Что ждать от назначения голландского специалиста
«Диванный Эксперт» – о потенциальном спасителе сборной России, который уже приводил нашу команду к успеху, а теперь горит желанием сделать это снова.
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4.5
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23 июня 2016
«Русские идут!» Что говорили о сборной России восемь лет назад
В виду последних неудач, «Диванный Эксперт» листает европейскую прессу и вспоминает, что писали о сборной России на Евро-2008.
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4.9
11
17 июня 2016
Есть ли жизнь после Словакии?
«Диванный Эксперт» – о перспективах команды Слуцкого на Евро-2016
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15 июня 2016
Пять причин, почему сборная России может добиться успеха на Евро-2016
Никита Константинов – о том, почему успех сборной России на Евро это вполне реально.
317
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