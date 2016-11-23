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Подземка качества
«Лучше я умру ноунеймом, чем прославлюсь и стану тобой»
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18
FeelSplean
16
3.61
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Отмена
23 ноября 2016
Не сотвори себе кумира. Почему за Федора Чалова страшно
Мучающий этой осенью и себя, и всех вокруг ЦСКА даже в таком состоянии смог создать светлое пятно в инфополе вокруг клуба. Слуцкий вытащил на свет Божий талантливого юнца – Федора Чалова. И хоть он не сыграл и месяца за основу, но за него уже боязно.
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20 ноября 2016
Мария Макарова – девушка дня здорового человека
В водовороте говорящих… кхм… грудей от мира отечественной спортивной журналистики слегка теряется не столь медийная, но куда более профессиональная и обаятельная корреспондентка НТВ Плюса, а теперь Матч ТВ Мария Макарова.
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31 июля 2016
Под откос. Почему «Локомотив» в этом сезоне достигнет дна
Автор блога «Подземка качества», который болеет за «железнодорожников» больше 13 лет, готов сделать очень неутешительный прогноз.
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15
29 июля 2016
Тест: Знаешь ли ты новобранцев РФПЛ
Клубы РФПЛ весьма скромно проводят трансферную компанию этим летом, но определенные результаты у нее есть. Блог «Подземка качества» отсиделся в подвале, прячась от разъяренных подписчиков глупых петиций, и готов проверить ваши знания новобранцев РФПЛ
3473
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17
10 июля 2016
Почему я ненавижу людей, подписавших петицию о роспуске сборной
Продолжаем день ненависти на «Бомбардире». Блог «Подземка качества» объясняет, как в одной петиции сошлись все беды русского народа.
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7 июля 2016
Беги, Гарет, беги! Почему Бэйл рискует повторить судьбу Софии Ротару
Блог «Подземка качества» готов объяснить звезде валлийского футбола, почему он должен срочно уезжать из Мадрида.
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6 июля 2016
Патимейкеры. Почему Кокорин и Мамаев не сделали ничего ужасного
Блог «Подземка качества» объясняет, почему все, кто возмутился вечеринкой Мамаева и Кокорина нелепы в своем ханжестве.
2361
3
26
30 июня 2016
Не только в Питере – пить. Алкогольный гид по четвертьфиналам Евро
Сегодня стартуют четвертьфиналы Евро-2016. Блог «Подземка качества» готов помочь вам сделать так, чтобы при просмотре грядущих матчей, вас согревала не только любовь к футболу, но и правильно подобранный напиток.
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4.1
28 июня 2016
Тест: Взяли ли бы тебя в сборную Исландии?
Сборная страны вулканов вчера окончательно покорила Европу. Блог «Подземка качества» предлагает вам проверить, а достойны ли вы играть плечом к плечу с этими парнями
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25 июня 2016
В бой идут одни старики. Русский футбол спасет лишь дуэт Семин-Газзаев
За два года до домашнего чемпионата мира мы все вдруг всполошились, начали кричать, что все пропало и искать, кто бы нас героически спас. Блог «Подземка качества» знает две прекрасные кандидатуры на роли спасателей.
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21 июня 2016
Мутко out! У провала во Франции есть лишь один «отец»
Блог «Подземка качества» раскрывает свой взгляд на причину вылета сборной России с Евро-2016.
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11 июня 2016
Множественные умы Билли Миллигана. Самое сумасшедшее представление участников Евро-2016
На Евро во Франции будет играть 24 сборные. Именно столько личностей было у одного из самых известных душевнобольных в истории – Билли Миллигана. Блог «Подземка качества» не упустил возможности провести параллели.
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