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Футбол России в поисках своего развития
Чем живет российский футбол и многое другое
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10
Sasha K 15
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11 июля 2017
Чемпион России в борьбе за Суперкубок
Блог «Футбол России в поисках своего развития» вспоминает походы «Спартака» за Суперкубком России в преддверии матча за первый титул сезона
771
24 сентября 2016
Футбольная красота в РФПЛ или в России тоже умеют играть в футбол
Блог «Футбол в поисках своего развития» доказывает, что и в РФПЛ умеют красиво забивать.
52
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20 сентября 2016
Оса, волк и другие символы клубов РФПЛ
Блог «Футбол России в поисках своего развития» знакомит читателей с футбольными талисманами и маскотами клубов РФПЛ. В первой части представлены символы команд первой восьмерки чемпионата.
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20 сентября 2016
Символическая сборная 7 тура РФПЛ
Вот и завершился 7 тур чемпионата России по футболу. Блог «Футбол России в поисках своего развития» выделил 11 лучших игроков этого тура.
115
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17 сентября 2016
Тест: знаете ли вы игроков обновленного «Динамо»?
Этот сезон московское «Динамо» проводит в ФНЛ. В связи с этим в составе произошло много изменений. Блог «Футбол России в поисках своего развития» решил проверить ваши знания по игрокам нынешнего «Динамо».
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7 сентября 2016
Русские-легионеры в своих сборных
В Европе закончился первый тур отбора на Чемпионат мира, который пройдет в России. Кто себя проявил в нем из легионеров нашего чемпионата? Об этом расскажет блог «Футбол России в поисках своего развития».
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1 сентября 2016
Халк, Сигурдссон и еще 3 футболиста, которые покинули Чемпионат России этим летом
Вот и закрылось трансферное окно. Самое время подвести его итоги. Блог «Футбол России в поисках своего развития» выделяет 5 ярких футболистов, которые этим летом покинули российский чемпионат.
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РФПЛ 2015-2016. Постскриптум. Часть 1
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6 мая 2016
Рубрика «Самый красивый эпизод 26 тура РФПЛ»
Блог «Футбол России в поисках своего развития» продолжает развивать свою рубрику «Самый красивый эпизод тура РФПЛ». Вашему вниманию представлены лучшие моменты тура под номером 26.
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2 мая 2016
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«Газовик» уверенно ворвался в Премьер-лигу. Блог «Футбол России в поисках своего развития» рассказывает о клубе, который добился главного успеха в своей истории.
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30 апреля 2016
Первое впечатление о Чемпионате России по футболу
Что хорошего и плохого в нашем футболе? Участник Блог-лиги «Футбол России в поисках своего развития» попробовал разобраться.
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26 апреля 2016
Рубрика «Самый красивый эпизод 25 тура РФПЛ»
Блог «Футбол России в поисках своего развития» вводит новую рубрику, которая продемонстрирует всю красоту российского футбола.
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