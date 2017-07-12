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3
Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Red Card
Блог о футболе и футбольном беттинге
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The_Red
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Отмена
12 июля 2017
Дзюба + Кокорин = 35. Математика по-итальянски.
Накануне Роберто Манчини выставил голевую планку для дуэта Дзюба-Кокрин, аж в 35 мячей за сезон. Оставить такое без внимания было нельзя.
42
5
1
11 июля 2017
Почему переход Иккарди в «Зенит» реален
Этим летом трансферные слухи и «Зенит» стали синонимами. Однако, некоторые из таковых просто невозможно не обсудить – как, например, потенциальный переход Иккарди в стан питерской команды.
79
4
1
11 июля 2017
Насколько крут союз Хамеса и «Баварии»
«Бавария» договорилась с «Реалом» об аренде Хамеса с последующим правом выкупа. В своем блоге предлагаю оценить данный трансфер.
54
9 июля 2017
Почему Хамес и «Манчестер Юнайтед» созданы друг для друга.
Хамес Родригес объявил о своем намерении покинуть «Реал» и теперь за него началась реальная борьба между топ-клубами. О том, почему ему стоит перейти в стан «Манчестер Юнайтед», в моем блоге.
54
4
8 июля 2017
5 причин, почему «Спартак» не защитит титул чемпиона в нынешнем сезоне.
В минувшем сезоне «Спартак» добился долгожданного чемпионства и свел тем самым своих фанатов с ума. В этом сезоне они ждут защиты титула, но столичной команде едва ли удастся повторить тот успех. О главных причинах в моем блоге.
74
3
2
7 июля 2017
Сумеет ли Лукаку заменить Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед»?
Главная трансферная новость этих дней – трансфер Ромелу Лукаку в «Манчестер Юнайтед». Насколько хорош этот выбор ля «Юнайтед» и сумеет ли Лукаку заменить Ибрагимовича на «Олд Траффорд»?
35
5 июля 2017
Почему Ляказетт – это супер-трансфер для «Арсенала»
Переход французского форварда Александра Ляказетта из «Лиона» в лондонский «Арсенал» вот-вот превратится из слухов в реальность. И этот трансфер должен стать истинным усилением команды Арсена Венгера.
137
5
3 июля 2017
Чему России стоит поучиться у Германии, если она хочет поднять футбол со дна?
Кубок Конфедераций завершился обыденно – Россия не вышла из группы, а немцы стали чемпионами. Чему пора научиться у немцев нашему футболу, чтобы сборная могла обыгрывать не только Новую Зеландию?
73
1
3 июля 2017
Почему Мбаппе стоит предпочесть переход в «Арсенал» трансферу в «Реал»
Сага с будущим Килиана Мбаппе продолжается и мой блог предлагает вам мнение о том, почему юному таланту надо повременить с переходом в «Реал» и стоит выбрать команду Арсена Венгера.
75
30 июня 2017
Все в выигрыше или почему переход Смолова в «Зенит» устроит всех
Главной новостью минувшего вечера стала новость о возможном переходе Смолова в питерский «Зенит». Не оценить потенциальный союз Федора и питерской команды просто невозможно.
118
1
29 июня 2017
Германия (21) – Испания (21). Кто выиграет молодежное первенство Европы?
В своем блоге я хочу поделиться с вами об ожидании от финала молодежного Евро, рассказать о том, почему его стоит посмотреть и предположить о том, как можно заработать на этой игре при помощи ставок.
129
5
28 июня 2017
«Славия»? Кто такая «Славия»? Клуб, в который перешел Данни
Данни вместо возвращение в «Динамо» и перехода в «Краснодар» сделал выбор в пользу «Славии Прага». Предлагаю вашему вниманию краткий экскурс по новой команде португальца и ее трансферных успехах и футбольных амбициях.
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