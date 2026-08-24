После семи сыгранных матчей (восьмой, «Балтика» – «Рубин», ещe впереди) турнирная таблица выглядит следующим образом:

* – у «Балтики» и «Рубина» после пяти туров может измениться количество очков в зависимости от результата очной встречи 24 августа.

«Краснодар» остаeтся единственной командой без потерь – 15 очков из 15 возможных. «Спартак» поднялся на второе место, ЦСКА – на третье. «Зенит» после поражения опустился на четвeртую позицию. В зоне вылета по-прежнему «Факел» и «Акрон».

Центральный матч тура: «Спартак» 2:0 «Зенит» – красно-белые переиграли чемпиона

В главном противостоянии тура на «Лукойл Арене» «Спартак» одержал уверенную победу над «Зенитом» со счeтом 2:0. Хозяева активно начали встречу и уже на 12-й минуте открыли счeт – после подачи с углового мяч рикошетом от Вильмара Барриоса залетел в ворота петербуржцев. Второй гол случился ещe до перерыва: Роман Зобнин вовремя открылся под удар у линии штрафной и удвоил преимущество красно-белых.

Гости доигрывали матч в меньшинстве – на 88-й минуте вторую жeлтую карточку получил лучший бомбардир РПЛ Максим Глушенков. «Зенит» за весь матч нанeс всего два удара с ожидаемой результативностью 0,05 xG – это говорит не только о проблемах с созданием моментов, но и о великолепной дисциплине «Спартака», который не давал сопернику разгонять быстрые атаки.

Главный тренер красно-белых Хуан Карседо назвал этот матч одним из лучших при нeм: «Мы сыграли так, как хотели. Нам удалось сыграть на ноль, сыграть очень компактно, забили со стандарта». «Спартак» впервые за долгое время победил «Зенит» всухую – предыдущий подобный случай датируется октябрeм 2010 года.

Однако победа омрачена травмой: на 57-й минуте поле из-за повреждения покинул Руслан Литвинов. Характер травмы станет известен позднее. Для «Зенита» это второе поражение в пяти турах – команда опустилась на четвeртое место. За гостей в этом матче дебютировал Артeм Карпукас, перешедший из «Локомотива».

«Краснодар» продолжает чемпионскую поступь: гол-шедевр Жубала

«Быки» подтверждают статус главного фаворита сезона. В выездном матче против махачкалинского «Динамо» «Краснодар» добыл минимальную победу (1:0). Единственный мяч на 79-й минуте забил Жубал – бразильский защитник отлично сложился перед верховым мячом и ударом через себя отправил его в сетку ворот хозяев.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал этот гол украшением всего чемпионата. «Традиционно игры против махачкалинского «Динамо» очень сложные. Очень тяжелое поле было, жаркая погода. Понравилось, что во втором тайме было другое отношение, забрали мяч, пошли моменты. Забили гол, который станет украшением всего чемпионата», – приводит слова Мусаева пресс-служба клуба.

Важное событие для болельщиков «Краснодара» – возвращение Джона Кордобы. Лучший бомбардир клуба появился на поле во втором тайме, впервые сыграв в этом сезоне после травмы, полученной в составе сборной Колумбии.

«Краснодар» остаeтся единственной командой без потери очков – 15 очков из 15. Махачкалинское «Динамо» с 9 очками располагается на пятой позиции.

ЦСКА обыграл «Локомотив» и вышел на третье место

Московские армейцы в домашнем дерби переиграли «Локомотив» со счeтом 3:2. Гости открыли счeт на 22-й минуте – отличился Александр Сильянов. Однако ЦСКА быстро перевернул игру: на 29-й минуте сравнял Лусиано Гонду, на 50-й Кирилл Данилов вывел армейцев вперeд, а на 68-й Матеус Алвес установил окончательный счeт. На 75-й минуте Сергей Пиняев сократил отставание до минимума, но спасти матч «Локомотиву» не удалось.

Особого внимания заслуживает гол Кирилла Данилова – воспитанник клуба забил со штрафного и стал самым молодым защитником в истории РПЛ, отличившимся со стандарта. Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высоко оценил игру Данилова: «Сейчас он основной защитник ЦСКА, вызывается в сборную России. Потолка у него нет, это игрок очень высокого уровня».

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин совершил восемь сейвов и не позволил армейцам разгромить свою команду. Тем не менее, «Локомотив» остаeтся без побед в этом сезоне – всего 3 очка и 14-е место. Это худший старт клуба за многие годы. ЦСКА с 11 очками поднялся на третью строчку.

Однако и у армейцев есть потери: Дмитрий Баринов, вышедший на замену во втором тайме, спустя 10 минут покинул поле из-за травмы. Позднее в ЦСКА сообщили, что у полузащитника частичное повреждение передней крестообразной связки.

«Динамо» Москва обыграло «Родину»: дубль Тюкавина

Московское «Динамо» на домашней «ВТБ Арене» переиграло столичную «Родину» со счeтом 3:1. Гости открыли счeт на 38-й минуте – Икер Посо мощным дальним ударом поразил ворота. Однако во втором тайме «бело-голубые» перевернули игру благодаря дублю Константина Тюкавина, для которого эти голы стали первыми в сезоне во всех турнирах. Третий мяч забил Антон Миранчук.

Тюкавин признался, что соскучился по забитым мячам: «Спасибо парням, которые сделали фантастические подачи. Скучал по этому ощущению, до этого не забивал, не было такой радости. Меня больше всего поддерживал главный тренер».

«Динамо» набрало 7 очков и поднялось на шестое место. «Родина» с 4 очками остаeтся в зоне риска – 13-я позиция. Команда Хуана Диаса пока не может найти стабильность после сенсационной победы над «Зенитом» в третьем туре.

«Ахмат» разгромил «Ростов»: первый успех Черчесова

Грозненский «Ахмат» на своeм поле одержал первую победу в сезоне, разгромив «Ростов» со счeтом 4:1. Главным героем матча стал воспитанник клуба Лечи Садулаев, оформивший три результативных действия – два голевых паса и гол. Для 22-летнего полузащитника это лучший матч в карьере на официальном уровне.

«Ахмат» и «Ростов» играли накануне дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Главный тренер грозненцев Станислав Черчесов отметил важность победы именно в этот день: «Победа важна всегда, а сегодня – особенно. 75-летняя годовщина со дня рождения великой исторической личности. Мы хотели в этот праздник дать положительный результат, чтобы обрадовать жителей республики».

«Ахмат» с 5 очками поднялся на девятое место, «Ростов» (также 5 очков) – на 11-й позиции.

«Крылья Советов» разгромили «Акрон» и покинули зону вылета

В самарском дерби на «Солидарность Самара Арене» «Крылья Советов» (номинальные гости) разгромили «Акрон» со счeтом 3:0. Гости открыли счeт на 19-й минуте – Никита Чернов замкнул подачу со штрафного. На 75-й минуте Доминик Ороз удвоил преимущество, а затем Владислав Щитов установил окончательный счeт. Две результативные передачи на счету Юрия Горшкова, который впервые появился в стартовом составе в этом сезоне.

«Крылья» одержали первую победу в сезоне и покинули зону вылета, поднявшись на 12-е место. «Акрон» потерпел третье поражение в пяти матчах и с двумя очками замыкает таблицу. Главный тренер тольяттинцев Срджан Благоевич становится главным кандидатом на первую отставку в сезоне.

«Факел» и «Оренбург» разошлись миром

Единственный матч субботы, завершившийся без голов. Воронежский «Факел» на своeм поле сыграл вничью с «Оренбургом» – 0:0. «Факел» набрал 2 очка и остаeтся на 15-й позиции. «Оренбург» с 6 очками располагается на восьмой строчке.

«Балтика» – «Рубин» (24 августа)

Пятый тур завершится в понедельник, 24 августа, матчем на «Ростех Арене» в Калининграде, где «Балтика» примет казанский «Рубин». Начало встречи – в 20:30 по московскому времени.

Перед этим матчем «Балтика» имеет 6 очков и находится на 7-м месте, «Рубин» – 4 очка и 10-я позиция. Главный тренер «Рубина» Франк Артига уже предупредил, что игра будет непростой. Для обеих команд этот матч – возможность улучшить своe положение в середине таблицы.

Итоги тура

Главное событие: «Краснодар» продолжает идеальный старт – 5 побед из 5. Гол Жубала ударом через себя уже называют украшением чемпионата.

Центральный матч: «Спартак» уверенно переиграл «Зенит» (2:0) и вышел на второе место, отставая от лидера на три очка. Для «Зенита» это второе поражение в пяти турах.

Прорыв тура: Лечи Садулаев («Ахмат») – гол и два ассиста в первом матче после возвращения в основу. Константин Тюкавин прервал безголевую серию дублем.

Разочарование тура: «Локомотив» – 3 очка после пяти туров, худший старт в новейшей истории клуба. «Акрон» замыкает таблицу с двумя очками.

Травмы тура: Руслан Литвинов («Спартак») и Дмитрий Баринов (ЦСКА) получили повреждения. У Баринова – частичное повреждение крестообразной связки.

Анонс шестого тура (28–30 августа)

В центре внимания – матч «Локомотива» против московского «Динамо» (29 августа): железнодорожникам нужна первая победа любой ценой. «Краснодар» примет «Ростов» (29 августа), «Спартак» на своeм поле сыграет с «Оренбургом» (30 августа). «Зенит» отправится в Воронеж к «Факелу» (29 августа), а «Ахмат» примет «Крылья Советов» (29 августа). Интрига в чемпионате только нарастает!