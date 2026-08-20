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Превью АПЛ-2026/27: главные претенденты на чемпионство и коэффициенты на победителя

Сезон Английской Премьер‑лиги 2026/27 стартует 21 августа матчем «Арсенала» против «Ковентри» на «Эмирейтс». В материале – анализ главных фаворитов, обновлeнные котировки и факторы, которые могут повлиять на исход чемпионской гонки.

Главным фаворитом сезона букмекеры называют «Арсенал». Команда сохранила чемпионский костяк и усилилась точечными приобретениями. Основные конкуренты – «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» – проходят этапы перестройки: смена тренеров, уход лидеров и омоложение составов создают предпосылки для нестабильности. «Тоттенхэм» и «Астон Вилла» рассматриваются как претенденты на еврокубковую зону, но не на титул. Ключевыми факторами станут глубина составов, адаптация новых тренеров и график матчей.

«Арсенал»: защита титула как главная цель

Арсенал

Лондонский клуб сохранил костяк чемпионского состава, добавив двух системных игроков. Бруну Гимарайнс, перешедший из «Ньюкасла» за 87,5 млн евро, усилил центр поля, а Христос Цолис из «Брюгге» закрыл левый фланг атаки. Оба новичка уже вписались в ротацию, что подтвердила победа над «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии (3:0).

Оборона «канониров» остаeтся самой надeжной в лиге: Габриэл, Москера, Конса и Инкапье обеспечивают глубину. Виктор Дьeкереш после дебютного сезона готов увеличить результативность. Микель Артета не меняет философию, и команда не испытывает проблем с адаптацией – это единственный клуб из топ‑6, который не находится в стадии смены модели игры.

Главный риск – возможные травмы центральных защитников, но Артета имеет в запасе переученных латералей, способных закрыть эту позицию. По данным Opta, вероятность чемпионства «Арсенала» оценивается в 42,9%.

«Манчестер Сити»: эпоха после Гвардиолы

Энцо Мареска

Энцо Мареска, сменивший Пепа Гвардиолу, столкнулся с ожидаемыми сложностями. Итальянец пытается внедрить собственные тактические схемы, что в Суперкубке выразилось в отказе от активного прессинга и перераспределении функций Родри на Ковачича.

Летние трансферы – Эллиот Андерсон (116 млн фунтов), Матис Детурбе и Джереми Монга – призваны усилить центр, но сыгранность новой средней линии пока недостаточна. Атакующий потенциал «Сити» не вызывает сомнений: Холанд, Доку, Семеньо и Шерки способны решать исходы матчей индивидуально. Однако без стабильности в опорной зоне «горожане» рискуют терять очки в матчах с середняками. Букмекеры отводят команде вторую строчку с коэффициентом 4.50.

«Ливерпуль»: омоложение и новый тренер

Рональд Араухо

«Красные» провели самую масштабную перестройку среди топ‑клубов. Ушли Мохамед Салах, Эндрю Робертсон и Ибраима Конате. На их место пришли Александр Исак (125 млн фунтов), Жереми Жаке и в аренду – Рональд Араухо.

Новый главный тренер Андони Ираола известен умением работать с молодыми игроками. В его распоряжении – Рио Нгумоа, Кертис Джонс, Стефан Байчетич и Харви Эллиот. Оборона остаeтся слабым звеном: 35‑летний ван Дейк, травматичный Гомес, нестабильный Араухо и Фримпонг, проваливший дебютный сезон. Однако Ираола уже доказывал в «Борнмуте», что способен компенсировать кадровые ограничения системной игрой. Коэффициент на победу «Ливерпуля» – 6.00.

«Манчестер Юнайтед»: ставка на преемственность

«Манчестер Юнайтед»

Майкл Каррик, получивший постоянный контракт после третьего места в прошлом сезоне, не стал кардинально менять состав. Приобретены только Андрей Сантос из «Челси» и Юри Тилеманс из «Астон Виллы».

Бруну Фернандеш, лучший ассистент прошлого розыгрыша, остаeтся ключевым исполнителем, но его форма и здоровье – фактор неопределeнности. Проблемные зоны – фланги обороны (Шоу, Доргу, Далот, Мазрауи) и отсутствие надeжного сменщика для Расмуса Хeйлунда. Если до закрытия окна не последуют усиления, «Юнайтед» рискует остаться в группе преследователей. Коэффициент – 8.00.

«Челси»: перезагрузка при Алонсо

Хаби Алонсо

Хаби Алонсо привнeс в «Челси» системность, которой команде не хватало при Мареске. Летом клуб подписал девять игроков, включая Моргана Роджерса, Максенса Лакруа, Марко Палестру и Джованни Квенду. Джордан Хендерсон и Данни Уэлбек призваны стать наставниками для молодeжи.

Отсутствие еврокубков позволяет Алонсо сосредоточиться исключительно на чемпионате. Состав укомплектован по всем позициям, а тактические занятия включают детальный разбор эпизодов – метод, знакомый по работе испанца в «Байере». Главный риск – возможное вмешательство руководства в случае неудачной серии. Коэффициент на титул «синих» – 9.00.

«Тоттенхэм»: возвращение в еврокубковую зону

«Шпоры» после прошлого сезона, где они боролись за выживание до последнего тура, провели активное лето. Приобретены Эндрю Робертсон, ван Хекке, Сандро Тонали и Матеуш Фернандеш. В атаке ключевыми фигурами остаются Ришарлисон, Соланке и Кудус – при этом только ганец стабильно тянет уровень АПЛ. Коэффициент на чемпионство – 20.00.

«Астон Вилла»: перестройка после потерь

Бирмингемцы потеряли Роджерса, Тилеманса, Диня и Барренечеа. Взамен пришли Йон Манзамби, Жоао Гомес и Гарначо (аренда). Унаи Эмери вынужден перестраивать атакующие связи, однако вратарская линия (Мартинес) и центр обороны (Конса, Мингз) сохраняют стабильность. Коэффициент – 40.00.

Коэффициенты букмекеров на победителя АПЛ‑2026/27

После Суперкубка Англии букмекеры скорректировали котировки. Победа «Арсенала» над «Сити» (3:0) укрепила статус фаворита – коэффициент снизился с 2.50 до 2.25.

Клуб Коэффициент
«Арсенал» 2.25
«Манчестер Сити» 4.50
«Ливерпуль» 6.00
«Манчестер Юнайтед» 8.00
«Челси» 9.00
«Тоттенхэм» 20.00
«Астон Вилла» 40.00
Остальные (в т.ч. «Ньюкасл», «Брайтон») от 150.00

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Первый тур, который начнeтся 21 августа 2026 года, даст первые практические ответы на теоретические вопросы. «Арсенал» против «Ковентри» – матч, где действующий чемпион обязан подтверждать статус, а дебютант (вернувшийся через плей‑офф) проверит свою готовность к элите. На дистанции определяющими станут не столько стартовые результаты, сколько глубина составов и способность тренерских штабов адаптироваться к длительному календарю без потери качества.

Арсенал Челси Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Астон Вилла Тоттенхэм Ливерпуль Ньюкасл
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