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    • Идея века: Марку Цукербергу и Илону Маску предложили подраться в Москве: «В Большом театре или на Красной площади?»

    Идея века: Марку Цукербергу и Илону Маску предложили подраться в Москве: «В Большом театре или на Красной площади?»


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    Сегодня, 13:00
    Безумие достигло пика.

    Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов предложил организовать бой медиамагнатов Илона Маска и Марка Цукерберга в Москве.

    Конов отреагировал на пост владельца Твиттера, который предположил, что бой может пройти в Колизее.

    «Эй, Илон, сразись с Цукербергом в Москве! Первоклассная организация от Матч ТВ», гарантированный ажиотаж зрителей на стадионе финала ЧМ-2018, в Большом театре или в центре города! Или, наверное, на Красной площади, почему бы и нет?», – написал Конов.

    Как пишет онлайн-таблоид TMZ, в начале недели министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано связался с Цукербергом и пообещал помочь в организации боя.

    Представители бизнесмена обсудили предложение Санджулиано с президентом UFC Даной Уайтом. Сообщается, что босс главного бойцовского промоушена планеты заинтересован в переговорах.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Sports.ru
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