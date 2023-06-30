Идея века: Марку Цукербергу и Илону Маску предложили подраться в Москве: «В Большом театре или на Красной площади?»

Безумие достигло пика.

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов предложил организовать бой медиамагнатов Илона Маска и Марка Цукерберга в Москве.

Конов отреагировал на пост владельца Твиттера, который предположил, что бой может пройти в Колизее.

«Эй, Илон, сразись с Цукербергом в Москве! Первоклассная организация от Матч ТВ», гарантированный ажиотаж зрителей на стадионе финала ЧМ-2018, в Большом театре или в центре города! Или, наверное, на Красной площади, почему бы и нет?», – написал Конов.

Как пишет онлайн-таблоид TMZ, в начале недели министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано связался с Цукербергом и пообещал помочь в организации боя.

Представители бизнесмена обсудили предложение Санджулиано с президентом UFC Даной Уайтом. Сообщается, что босс главного бойцовского промоушена планеты заинтересован в переговорах.