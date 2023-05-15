Путин и встреча с ЦСКА-2005. Ярче всех был Вагнер: не понимал ни слова и кинул Путину мяч, чтобы запомниться

Вспоминаем тот момент.

18 мая 2005 года ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, а 22-го обыграл «Спартак». За день до дерби игроков, тренеров и руководство ЦСКА принял президент России Владимир Путин в резиденции Ново-Огарево.

Что там было:

• Путин сказал, что не считает себя специалистом и болельщиком с опытом, но матч смотрел и видел все голы.

• Валерий Газзаев подарил Путину мяч и футболку с первым номером и надписью «Обладателю Кубка УЕФА»

• После этого Вагнер пнул мяч президенту – тот кинул его обратно.

• Газзаев разрешил игрокам по бокалу шампанского (хотя через день была игра со «Спартаком»).

• Поговорили о необходимости построить стадион для ЦСКА (появился только через 11 лет).

Герои финала – Вагнер Лав и Даниэл Карвальо – мало что понимали на переговорах с президентом, но вспоминали это событие позже.

«На встречу с Путиным не приехал наш переводчик, только игроки и тренерский штаб. Путин что-то говорил, а мы просто сидели», – воспоминания Вагнера. У Карвальо чуть другая версия: «Когда мы все-таки пришли, нашего переводчика не пустили. В результате мы не особо понимали происходящее и просто сидели».

Зачем Вагнер бросил мяч Путину? Рассказал: «Кубок стоял на полу, на нем лежал мяч, и я решил: «Надо что-то сделать, чтобы запомнилось». Запись обошла всю Бразилию: я играю в футбол с Путиным в России после победы в Кубке УЕФА. Буду помнить до конца жизни. Я играл в футбол с Путиным!».

У Карвальо тут тоже другая версия: «Все подписали мяч и вручили его Путину. А затем Вагнер забрал мяч из его рук и начал чеканить так, чтобы Путин тоже жонглировал. Россияне испуганно посмотрели, а Вагнеру это показалось забавным. Для нас это было естественно – бразильский стиль».

«В этом весь Вагнер. Непосредственный парень, бразильский пацаненок со двора», – сказал Евгений Алдонин.

ЦСКА вообще опоздал на прием – все из-за Вагнера и Карвальо, которые не хотели ехать. «Говорили: «К президенту Бразилии мы бы с радостью, а ваш нам зачем?» Оба были, мягко говоря, не в форме, их долго приводили в чувство. Из-за этого команда почти на час опоздала», – вспоминал Вениамин Мандрыкин.

Чиди Одиа из незабываемых моментов в России отметил тот день: «Встреча с президентом Владимиром Путиным – безусловно».

Репортеры говорили, что Путин смотрел игру, но Алдонин опроверг: «Путин рассказал, что после пропущенного ЦСКА мяча решил, что все кончено, и ушел гулять с собакой. А потом охрана доложила ему о нашей победе».

Есть еще одна версия – от Мандрыкина: «Едва журналистов выпроводили из зала, произнес: «Теперь давайте нормально пообщаемся, по-домашнему. Если откровенно, не думал, что вы победите. Даже не включал ваш футбол. Отправился перед сном с собачкой прогуляться, здесь же, в Ново-Огарево. Иду мимо будки охранников, слышу – шум-гам.

Ага, думаю, финал смотрят. Заглядываю: «Ну что, мужики, какой счет?» – «Наши 3:1 ведут! Только что Вагнер забил». Минут пятнадцать оставалось, подсел к ним и уж в концовке за вас поболел…».

Тот мяч, которым Вагнер играл с Путиным – с финала. Рассказал Валерий Газзаев: «Таких девятнадцать штук было. По одному себе забрали наши игроки. Один мы подарили Путину, один – Степашину».

А президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал почему тоже опоздал на встречу: «Руководитель одного из каких-то его департаментов сказал мне, что «ты не приезжай, чтобы не сидеть тут, как вся команда, а как только мы будем точное время знать, сразу сообщим, подъедешь на машине быстро». И что-то кто-то где-то упустил.

Мне звонят: «Давай срочно, сейчас, вот». Но я же не на ракете, я не могу прямо прилететь. «Ну давай, как приедешь, заходи прямо, к тому времени как раз журналисты выйдут, ничего страшного». Я говорю: «Да я вообще могу не ехать». Мне: «Нет-нет-нет». Вот. Когда я зашел, Владимир Владимирович говорит: «Я не понял, а почему опоздание?» Я объяснил: «Так предупредили». Он сказал: «Вот в следующий раз приезжайте просто так, без всяких предупреждений».