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Все трансферы РПЛ лета-2022: Бакаев перешел в «Зенит», «Спартак» подписал Зиньковского


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Голосов: 0
24.06.2022 23:28
Какой из них самый неожиданный?

За три недели до старта нового сезона РПЛ в лиге уже прошло несколько интересных трансферов. Мы фиксируем их все и выделяем самые главные (жирным). А вы расскажите нам в комментариях, согласны ли с выбором.

«Зенит»

У чемпиона сразу несколько громких трансферов – они исключительно внутрироссийские. Больше не играет за «Зенит» Дзюба, ушел Оздоев, а Крицюк уехал обратно в Португалию.

Зато самый шумный переход состоялся как раз в «Зенит» – из «Спартака» пришел Зелимхан Бакаев. А еще не все ясно с легионерами. Пока вопрос, кто из них останется еще на сезон.

Пришел:

Ушли:

«Сочи»

Серебряный призер РПЛ лишился тренера и отпустил на родину Попова, зато укрепился запомнившимся форвардом из «Крыльев». И еще приобрел защитника из «Балтики». Это уже хорошая традиция – прошлый трансфер из этого клуба понравился всем (переход Макарчука).

Пришли:

  • з. Артем Мещанинов (за €500 тысяч (здесь и далее цена указана в евро) из «Балтики»)
  • н. Владислав Сарвели (из «Крыльев Советов»)
  • Возвращения из аренд: з. Иван Миладинович, п. Егор Пруцев, н. Максим Барсов.

Ушли:

«Динамо»

У «Динамо» пока трансферы на паузе. И правильно: сначала нужно было определиться с тренером. Возглавил «Динамо» серб Славиша Йоканович.

Новичков нет

Ушел:

«Краснодар»

С африканцами из «Краснодара» мы уже знакомы по прошлому сезону – тогда они были в аренде. С легионерами пока ясности нет, а среди ушедших и так хватает знакомых по РПЛ имен.

Пришли:

Ушли:

ЦСКА

Здесь, как и в «Краснодаре», много заметных уходов. Зато Хорхе Карраскаль – полноценный игрок ЦСКА, да и серб Гайич на замену Фернандесу – интересный трансфер. Но все-таки самый главный переход – это Владимир Федотов во главе.

Пришли:

Ушли:

«Локомотив»

«Локо» укрепил пару линий не очень известными по меркам РПЛ игроками, заодно расстался с парой очень разных ветеранов. Еще один заметный переход – аренда Рыбчинского.

Пришли:

Ушли:

«Ахмат»

Грозненцы аккуратно укрепляются, но наверняка будут вынуждены еще искать варианты. Арендованные игроки помогали им в прошлом сезоне, глубина состава нужна и сейчас.

Пришли:

Ушли:

«Крылья Советов»

«Крылья» после очень симпатичного сезона все-таки расстались с двумя заметными игроками – Зиньковский и Сарвели ушли в «Спартак» и «Сочи». Укрепление пока прибыло только в защите, но следим дальше: линию атаки «Крылья» точно усилят. Уже на подходе Глушенков.

Пришли:

  • з. Матео Барач (за 500 тысяч из «Сочи»)
  • з. Илья Гапонов (за 281 тысячу из «Спартака»)
  • Возвращения из аренд: з. Дмитрий Прищепа, з. Алексей Никитенков, п. Владислав Тюрин, п. Дмитрий Великородный, н. Леонид Герчиков, н. Дмитрий Молчанов.

Ушли:

«Ростов»

Здесь три заметных трансфера в атакующей линии. Особенно выделяется трехмиллионный переход Уткина, который уехал поближе к дому – он родился в Ростовской области.

Главный вопрос – что делать с целой армией легионеров.

Пришли:

Ушли:

«Спартак»

Перейра вместо аренды теперь на контракте у «Спартака». Рыбус заменит давно уехавшего Айртона и пока не слишком впечатляющего Классена. Зиньковский – знаковое усиление, трансфер лучшего ассистента РПЛ в спартаковском телеграме был отмечен 15 постами за шесть часов.

С центром защиты и в целом с легионерами пока вопрос. Жиго ушел, а многомиллионные покупки из прошлого в виде Тиля, Крала, Ларссона или Роши наверняка за клуб играть не будут. Ну, и смена тренера. Впрочем, это привычное дело.

Пришли:

Ушли:

  • в. Илья Свинов (аренда в «Факел»)
  • з. Илья Гапонов (за 281 тысячу в «Крылья Советов»)
  • з. Илья Кутепов
  • п. Никита Бакалюк (аренда в «Арсенал» Тула)
  • п. Фаниль Сунгатулин (аренда в «Урал»)
  • п. Зелимхан Бакаев (бесплатно в «Зенит»)
  • п. Резиуан Мирзов (бесплатно в «Химки»)
  • н. Эсекиэль Понсе (за 4 миллиона в «Эльче»)
  • Уход из аренды: з. Самуэль Жиго.

«Пари Нижний Новгород»

Главный трансфер клуба пока что – приставка «Пари» к названию. Второй по значимости – смена тренера, вместо Александра Кержакова пришел Михаил Галактионов. Среди игроков пока в целом тихо, но два неплохих приобретения на сезон уже есть.

Пришли:

Ушли:

«Урал»

«Урал» заметно усилился, но больше из ФНЛ. К тому же множество игроков вернулись из аренд. Вряд ли это окончательный вариант. До старта сезона трансферы еще наверняка будут.

Пришли:

Ушли:

«Химки»

Пока главный переход – не третья аренда подряд, а полноценный трансфер Мирзова. А на Жиркова с Мамаевым мы так в «Химках» и не посмотрели. И уже не посмотрим.

Пришли:

Ушли:

«Торпедо»

У торпедовцев пока все очень скромно с трансферами, но состав сохранен и главный тренер на месте. Вероятно, все самое интересное будет уже в июле.

Пришли:

  • з. Богдан Рейхмен (за 120 тысяч из «Краснодара-2»)
  • н. Давид Караев (бесплатно из «СКА Хабаровска»)
  • Возвращения из аренд: з. Данила Козлов, з. Дмитрий Редькович, п. Геннадий Киселев, н. Константин Корж.

Ушел:

  • н. Владислав Адаев

«Факел»

«Факел» был больше озабочен получением лицензии, но на трансферном рынке тоже поработал – вернул себе Свинова из «Спартака», аккуратно без затрат усилил каждую позицию. Но Владимира Дядюна с собой в РПЛ не взял.

Пришли:

Ушли:

  • в. Дмитрий Кортнев
  • п. Валерий Царукян (аренда в «Волгарь»)
  • н. Андрей Разборов
  • н. Владимир Дядюн
  • Уход из аренд: в. Сергей Ещенко, н. Андрей Никитин, н. Денис Файзуллин.

«Оренбург»

Сразу несколько заметных игроков ушли, особенно это касается Фамейе, который тут же вернулся обратно в ФНЛ. Зато «Оренбург» привез игрока из молодежной сборной Боснии.

Пришли:

  • з. Александр Павловец (за 150 тысяч из «Ростова»)
  • п. Кирилл Капленко (за 200 тысяч из «Зенита-2»)
  • п. Иван Башич (из «Жриньски Мостар»)
  • Возвращения из аренд: з. Иван Лапшов, п. Евгений Болотов, н. Илья Воробьев, н. Дмитрий Воробьев.

Ушли:

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Источник: Бомбардир.ру
Фото: «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Ахмат», «Ростов», «Спартак», «Урал», «Факел»
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