Все трансферы РПЛ лета-2022: Бакаев перешел в «Зенит», «Спартак» подписал Зиньковского

За три недели до старта нового сезона РПЛ в лиге уже прошло несколько интересных трансферов. Мы фиксируем их все и выделяем самые главные (жирным). А вы расскажите нам в комментариях, согласны ли с выбором.
«Зенит»
У чемпиона сразу несколько громких трансферов – они исключительно внутрироссийские. Больше не играет за «Зенит» Дзюба, ушел Оздоев, а Крицюк уехал обратно в Португалию.
Зато самый шумный переход состоялся как раз в «Зенит» – из «Спартака» пришел Зелимхан Бакаев. А еще не все ясно с легионерами. Пока вопрос, кто из них останется еще на сезон.
Пришел:
- п. Зелимхан Бакаев (бесплатно из «Спартака»)
- Возвращения из аренд: п. Даниил Шамкин, п. Кирилл Кравцов.
Ушли:
- в. Станислав Крицюк (бесплатно в «Жил Висенте»)
- п. Магомед Оздоев
- н. Артем Дзюба
«Сочи»
Серебряный призер РПЛ лишился тренера и отпустил на родину Попова, зато укрепился запомнившимся форвардом из «Крыльев». И еще приобрел защитника из «Балтики». Это уже хорошая традиция – прошлый трансфер из этого клуба понравился всем (переход Макарчука).
Пришли:
- з. Артем Мещанинов (за €500 тысяч (здесь и далее цена указана в евро) из «Балтики»)
- н. Владислав Сарвели (из «Крыльев Советов»)
- Возвращения из аренд: з. Иван Миладинович, п. Егор Пруцев, н. Максим Барсов.
Ушли:
- з. Матео Барач (за €500 тысяч в «Крылья Советов»)
- з. Филип Иполе (в аренду в «Хапоэль» Х)
- п. Ивелин Попов (бесплатно в «Левски»)
- Уход из аренд: з. Данила Прохин, н. Дмитрий Воробьев.
«Динамо»
У «Динамо» пока трансферы на паузе. И правильно: сначала нужно было определиться с тренером. Возглавил «Динамо» серб Славиша Йоканович.
Новичков нет
- Возвращения из аренд: п. Игор Школик, п. Лука Гагнидзе, н. Николай Комличенко, н. Владислав Карапузов.
Ушел:
«Краснодар»
С африканцами из «Краснодара» мы уже знакомы по прошлому сезону – тогда они были в аренде. С легионерами пока ясности нет, а среди ушедших и так хватает знакомых по РПЛ имен.
Пришли:
- п. Ифеани Ндука (за 200 тысяч из «Ботева»)
- н. Олакунле Олусегун (за 1,2 млн из «Ботева»)
- н. Джонатан Окоронкво (за 400 тысяч из «Ботева»)
- н. Данил Карпов (за 170 тысяч из «Тюмени»)
- Возвращения из аренд: п. Гжегож Крыховяк, п. Тони Вильена, п. Юнес Намли, н. Магомед-Шапи Сулейманов.
Ушли:
- в. Евгений Городов
- з. Лео Гогличидзе (за 210 тысяч в «Урал»)
- з. Александр Мартынович (бесплатно в «Рубин»)
- п. Даниил Уткин (за 3 миллиона в «Ростов»)
- п. Юрий Газинский
- н. Владимир Ильин (бесплатно в «Ахмат»)
- н. Эрик Ботхайм
ЦСКА
Здесь, как и в «Краснодаре», много заметных уходов. Зато Хорхе Карраскаль – полноценный игрок ЦСКА, да и серб Гайич на замену Фернандесу – интересный трансфер. Но все-таки самый главный переход – это Владимир Федотов во главе.
Пришли:
- з. Милан Гайич (бесплатно из «Црвены Звезды»)
- п. Хорхе Карраскаль (за 6 миллионов из «Ривер Плейта»)
- Возвращения из аренд: з. Вадим Карпов, п. Константин Кучаев, п. Кристиян Бистрович, н. Виталий Жиронкин, н. Лассана Н’Диайе, н. Гоча Гогричиани, н. Федор Чалов, н. Адольфо Гайч.
Ушли:
- з. Хердур Магнуссон
- з. Марио Фернандес
- п. Эмиль Бохинен (за 3,25 миллиона в «Салернитану»)
- п. Ильзат Ахметов
- п. Алан Дзагоев
- Уходы из аренд: п. Жан-Филип Гбамен, п. Юсуф Языджи.
«Локомотив»
«Локо» укрепил пару линий не очень известными по меркам РПЛ игроками, заодно расстался с парой очень разных ветеранов. Еще один заметный переход – аренда Рыбчинского.
Пришли:
- з. Лукас Фассон (за 3 миллиона из «Атлетико Паранаэнсе»)
- н. Марко Раконьяц (за 2,5 миллиона из «Чукарички»)
- Возвращения из аренд: з. Виталий Лысцов, з. Александр Сильянов, п. Андрей Никитин.
Ушли:
- з. Мацей Рыбус (бесплатно в «Спартак»)
- з. Борис Ротенберг
- з. Артур Черный
- п. Дмитрий Рыбчинский (в аренду «Пари НН»).
«Ахмат»
Грозненцы аккуратно укрепляются, но наверняка будут вынуждены еще искать варианты. Арендованные игроки помогали им в прошлом сезоне, глубина состава нужна и сейчас.
Пришли:
- в. Михаил Опарин (за 200 тысяч из «Енисея»)
- з. Юрий Журавлев (за 800 тысяч из «Уфы»)
- з. Дарко Тодорович (за 400 тысяч из «Зальцбурга»)
- н. Владимир Ильин (бесплатно из «Краснодара»)
- Возвращения из аренд: з. Никита Кармаев, н. Габриэл Янку.
Ушли:
- в. Виталий Гудиев
- з. Александр Пуцко
- н. Сенин Себаи (бесплатно в «Кирьят-Шмону»)
- н. Конрад Михалак (за 500 тысяч в «Коньяспор»)
- Уходы из аренд: з. Виталий Лысцов, п. Даниил Уткин, п. Игорь Коновалов, н. Владислав Карапузов, н. Артем Архипов.
«Крылья Советов»
«Крылья» после очень симпатичного сезона все-таки расстались с двумя заметными игроками – Зиньковский и Сарвели ушли в «Спартак» и «Сочи». Укрепление пока прибыло только в защите, но следим дальше: линию атаки «Крылья» точно усилят. Уже на подходе Глушенков.
Пришли:
- з. Матео Барач (за 500 тысяч из «Сочи»)
- з. Илья Гапонов (за 281 тысячу из «Спартака»)
- Возвращения из аренд: з. Дмитрий Прищепа, з. Алексей Никитенков, п. Владислав Тюрин, п. Дмитрий Великородный, н. Леонид Герчиков, н. Дмитрий Молчанов.
Ушли:
- з. Сергей Божин
- п. Антон Зиньковский (за 3,2 миллиона в «Спартак»)
- п. Данила Смирнов
- н. Максим Канунников
- н. Владислав Сарвели (в «Сочи»)
- Уходы из аренд: з. Матео Барач, п. Максим Глушенков, н. Иван Игнатьев.
«Ростов»
Здесь три заметных трансфера в атакующей линии. Особенно выделяется трехмиллионный переход Уткина, который уехал поближе к дому – он родился в Ростовской области.
Главный вопрос – что делать с целой армией легионеров.
Пришли:
- п. Даниил Уткин (за 3 миллиона из «Краснодара»)
- п. Алексей Миронов (за 250 тысяч из «Локо-Казанки»)
- н. Кирилл Щетинин (за 250 тысяч из «Зенита»)
- Возвращения из аренд: з. Кирилл Боженов, з. Данила Прохин, з. Александр Смирнов, з. Константин Ковалев, з. Томас Рукас, п. Матиас Норманн, п. Армин Гигович, п. Кенто Хасимото, п. Александр Саплинов, н. Понтус Альмквист.
Ушли:
- з. Александр Павловец (за 150 тысяч в «Оренбург»)
- з. Данила Ведерников (в аренду в «Волгарь»)
- п. Данила Сухомлинов (в аренду в «СКА Хабаровск»)
- Уходы из аренд: з. Александр Сильянов, з. Баштуш, н. Николай Комличенко.
«Спартак»
Перейра вместо аренды теперь на контракте у «Спартака». Рыбус заменит давно уехавшего Айртона и пока не слишком впечатляющего Классена. Зиньковский – знаковое усиление, трансфер лучшего ассистента РПЛ в спартаковском телеграме был отмечен 15 постами за шесть часов.
С центром защиты и в целом с легионерами пока вопрос. Жиго ушел, а многомиллионные покупки из прошлого в виде Тиля, Крала, Ларссона или Роши наверняка за клуб играть не будут. Ну, и смена тренера. Впрочем, это привычное дело.
Пришли:
- з. Мацей Рыбус (бесплатно из «Локомотива»)
- п. Кристофер Мартинс Перейра (за 6,4 миллиона из «Янг Бойз»)
- п. Антон Зиньковский (за 3,2 миллиона из «Крыльев Советов»)
- Возвращения из аренд: п. Гус Тиль, п. Алекс Крал, п. Остон Урунов, п. Максим Глушенков, н. Педро Роша, н. Джордан Ларссон.
Ушли:
- в. Илья Свинов (аренда в «Факел»)
- з. Илья Гапонов (за 281 тысячу в «Крылья Советов»)
- з. Илья Кутепов
- п. Никита Бакалюк (аренда в «Арсенал» Тула)
- п. Фаниль Сунгатулин (аренда в «Урал»)
- п. Зелимхан Бакаев (бесплатно в «Зенит»)
- п. Резиуан Мирзов (бесплатно в «Химки»)
- н. Эсекиэль Понсе (за 4 миллиона в «Эльче»)
- Уход из аренды: з. Самуэль Жиго.
«Пари Нижний Новгород»
Главный трансфер клуба пока что – приставка «Пари» к названию. Второй по значимости – смена тренера, вместо Александра Кержакова пришел Михаил Галактионов. Среди игроков пока в целом тихо, но два неплохих приобретения на сезон уже есть.
Пришли:
- п. Дмитрий Рыбчинский (аренда из «Локомотива»)
- н. Вячеслав Кротов (бесплатно из «Уфы»)
- Возвращения из аренд: п. Дмитрий Югалдин, н. Ларс Ларсен.
Ушли:
- п. Александр Сапета
- п. Денис Ткачук
- Уход из аренд: в. Никита Гойло, з. Иван Миладинович, п. Кирилл Кравцов, н. Ричлорд Эннин.
«Урал»
«Урал» заметно усилился, но больше из ФНЛ. К тому же множество игроков вернулись из аренд. Вряд ли это окончательный вариант. До старта сезона трансферы еще наверняка будут.
Пришли:
- з. Лео Гогличидзе (за 210 тысяч из «Краснодара»)
- з. Мингиян Бевеев (за 180 тысяч из «Енисея»)
- з. Иллой-Айет (бесплатно из «СКА Хабаровска»)
- п. Фаниль Сунгатулин (аренда из «Спартака»)
- п. Игорь Коновалов (аренда из «Рубина»)
- н. Алексей Каштанов (аренда из «Родины»)
- Возвращения из аренд: в. Олег Баклов, з. Артем Мамин, з. Исламжан Насыров, п. Юрий Бавин, п. Лука Цулукидзе, н. Артем Юсупов, н. Артем Максименко.
Ушли:
- з. Доминик Динга
- п. Рафал Аугустыняк
- н. Андрей Панюков
- н. Михаил Агеев (аренда в «Волгарь»)
- Уход из аренды: з. Лео Гогличидзе.
«Химки»
Пока главный переход – не третья аренда подряд, а полноценный трансфер Мирзова. А на Жиркова с Мамаевым мы так в «Химках» и не посмотрели. И уже не посмотрим.
Пришли:
- з. Алексей Никитин (за 300 тысяч из «Уфы»)
- з. Захар Волков (за 300 тысяч из БАТЭ)
- з. Валентин Пальцев (за 22 тысячи из КАМАЗа)
- п. Резиуан Мирзов (бесплатно из «Спартака»)
- Возвращения из аренд: в. Виталий Сычев, з. Филип Дагерстал, з. Кирилл Большаков, н. Кемал Адеми, н. Аршак Корян, н. Никита Балахонцев.
Ушли:
- в. Егор Генералов
- з. Гиа Григалава (бесплатно в «Арсенал» Тула)
- з. Юрий Жирков
- п. Бесард Сабович
- п. Павел Мамаев
- н. Давид Давидян (аренда в «Пюник»)
- Уход из аренд: з. Кирилл Боженов, з. Захар Волков, н. Резиуан Мирзов.
«Торпедо»
У торпедовцев пока все очень скромно с трансферами, но состав сохранен и главный тренер на месте. Вероятно, все самое интересное будет уже в июле.
Пришли:
- з. Богдан Рейхмен (за 120 тысяч из «Краснодара-2»)
- н. Давид Караев (бесплатно из «СКА Хабаровска»)
- Возвращения из аренд: з. Данила Козлов, з. Дмитрий Редькович, п. Геннадий Киселев, н. Константин Корж.
Ушел:
- н. Владислав Адаев
«Факел»
«Факел» был больше озабочен получением лицензии, но на трансферном рынке тоже поработал – вернул себе Свинова из «Спартака», аккуратно без затрат усилил каждую позицию. Но Владимира Дядюна с собой в РПЛ не взял.
Пришли:
- в. Илья Свинов (аренда из «Спартака»)
- з. Евгений Морозов (аренда из «Локо-Казанки»)
- з. Евгений Шляков (бесплатно из «УТА Арад»)
- п. Ираклий Квеквескири (бесплатно из «СКА Хабаровска»)
- н. Георгий Гонгадзе (бесплатно из «СКА Хабаровска»)
- Возвращение из аренды: н. Илья Мазуров.
Ушли:
- в. Дмитрий Кортнев
- п. Валерий Царукян (аренда в «Волгарь»)
- н. Андрей Разборов
- н. Владимир Дядюн
- Уход из аренд: в. Сергей Ещенко, н. Андрей Никитин, н. Денис Файзуллин.
«Оренбург»
Сразу несколько заметных игроков ушли, особенно это касается Фамейе, который тут же вернулся обратно в ФНЛ. Зато «Оренбург» привез игрока из молодежной сборной Боснии.
Пришли:
- з. Александр Павловец (за 150 тысяч из «Ростова»)
- п. Кирилл Капленко (за 200 тысяч из «Зенита-2»)
- п. Иван Башич (из «Жриньски Мостар»)
- Возвращения из аренд: з. Иван Лапшов, п. Евгений Болотов, н. Илья Воробьев, н. Дмитрий Воробьев.
Ушли:
- з. Адесойе Ойеволе
- з. Ренато Гойкович
- з. Савелий Козлов
- п. Сергей Бреев
- н. Джоэл Фамейе (бесплатно в «Рубин»)
- Уход из аренд: п. Алексей Миронов, п. Артем Шаболин, н. Аршак Корян.