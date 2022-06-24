Все трансферы РПЛ лета-2022: Бакаев перешел в «Зенит», «Спартак» подписал Зиньковского

Какой из них самый неожиданный?

За три недели до старта нового сезона РПЛ в лиге уже прошло несколько интересных трансферов. Мы фиксируем их все и выделяем самые главные (жирным). А вы расскажите нам в комментариях, согласны ли с выбором.

«Зенит»

У чемпиона сразу несколько громких трансферов – они исключительно внутрироссийские. Больше не играет за «Зенит» Дзюба, ушел Оздоев, а Крицюк уехал обратно в Португалию.

Зато самый шумный переход состоялся как раз в «Зенит» – из «Спартака» пришел Зелимхан Бакаев. А еще не все ясно с легионерами. Пока вопрос, кто из них останется еще на сезон.

Пришел:

п. Зелимхан Бакаев (бесплатно из «Спартака»)

Возвращения из аренд: п. Даниил Шамкин, п. Кирилл Кравцов.

Ушли:

Серебряный призер РПЛ лишился тренера и отпустил на родину Попова, зато укрепился запомнившимся форвардом из «Крыльев». И еще приобрел защитника из «Балтики». Это уже хорошая традиция – прошлый трансфер из этого клуба понравился всем (переход Макарчука).

Пришли:

з. Артем Мещанинов (за €500 тысяч (здесь и далее цена указана в евро) из «Балтики»)

н. Владислав Сарвели (из «Крыльев Советов»)

Возвращения из аренд: з. Иван Миладинович, п. Егор Пруцев, н. Максим Барсов.

Ушли:

з. Матео Барач (за €500 тысяч в «Крылья Советов»)

з. Филип Иполе (в аренду в «Хапоэль» Х)

п. Ивелин Попов (бесплатно в «Левски»)

Уход из аренд: з. Данила Прохин, н. Дмитрий Воробьев.

У «Динамо» пока трансферы на паузе. И правильно: сначала нужно было определиться с тренером. Возглавил «Динамо» серб Славиша Йоканович.

Новичков нет

Возвращения из аренд: п. Игор Школик, п. Лука Гагнидзе, н. Николай Комличенко, н. Владислав Карапузов.

Ушел:

С африканцами из «Краснодара» мы уже знакомы по прошлому сезону – тогда они были в аренде. С легионерами пока ясности нет, а среди ушедших и так хватает знакомых по РПЛ имен.

Пришли:

п. Ифеани Ндука (за 200 тысяч из «Ботева»)

н. Олакунле Олусегун (за 1,2 млн из «Ботева»)

н. Джонатан Окоронкво (за 400 тысяч из «Ботева»)

н. Данил Карпов (за 170 тысяч из «Тюмени»)

Возвращения из аренд: п. Гжегож Крыховяк, п. Тони Вильена, п. Юнес Намли, н. Магомед-Шапи Сулейманов.

Ушли:

в. Евгений Городов

з. Лео Гогличидзе (за 210 тысяч в «Урал»)

з. Александр Мартынович (бесплатно в «Рубин»)

п. Даниил Уткин (за 3 миллиона в «Ростов»)

п. Юрий Газинский

н. Владимир Ильин (бесплатно в «Ахмат»)

н. Эрик Ботхайм

ЦСКА

Здесь, как и в «Краснодаре», много заметных уходов. Зато Хорхе Карраскаль – полноценный игрок ЦСКА, да и серб Гайич на замену Фернандесу – интересный трансфер. Но все-таки самый главный переход – это Владимир Федотов во главе.

Пришли:

Ушли:

«Локо» укрепил пару линий не очень известными по меркам РПЛ игроками, заодно расстался с парой очень разных ветеранов. Еще один заметный переход – аренда Рыбчинского.

Пришли:

Ушли:

Грозненцы аккуратно укрепляются, но наверняка будут вынуждены еще искать варианты. Арендованные игроки помогали им в прошлом сезоне, глубина состава нужна и сейчас.

Пришли:

в. Михаил Опарин (за 200 тысяч из «Енисея»)

з. Юрий Журавлев (за 800 тысяч из «Уфы»)

з. Дарко Тодорович (за 400 тысяч из «Зальцбурга»)

н. Владимир Ильин (бесплатно из «Краснодара»)

Возвращения из аренд: з. Никита Кармаев, н. Габриэл Янку.

Ушли:

«Крылья» после очень симпатичного сезона все-таки расстались с двумя заметными игроками – Зиньковский и Сарвели ушли в «Спартак» и «Сочи». Укрепление пока прибыло только в защите, но следим дальше: линию атаки «Крылья» точно усилят. Уже на подходе Глушенков.

Пришли:

з. Матео Барач (за 500 тысяч из «Сочи»)

з. Илья Гапонов (за 281 тысячу из «Спартака»)

Возвращения из аренд: з. Дмитрий Прищепа, з. Алексей Никитенков, п. Владислав Тюрин, п. Дмитрий Великородный, н. Леонид Герчиков, н. Дмитрий Молчанов.

Ушли:

Здесь три заметных трансфера в атакующей линии. Особенно выделяется трехмиллионный переход Уткина, который уехал поближе к дому – он родился в Ростовской области.

Главный вопрос – что делать с целой армией легионеров.

Пришли:

Ушли:

з. Александр Павловец (за 150 тысяч в «Оренбург»)

з. Данила Ведерников (в аренду в «Волгарь»)

п. Данила Сухомлинов (в аренду в «СКА Хабаровск»)

Уходы из аренд: з. Александр Сильянов, з. Баштуш, н. Николай Комличенко.

Перейра вместо аренды теперь на контракте у «Спартака». Рыбус заменит давно уехавшего Айртона и пока не слишком впечатляющего Классена. Зиньковский – знаковое усиление, трансфер лучшего ассистента РПЛ в спартаковском телеграме был отмечен 15 постами за шесть часов.

С центром защиты и в целом с легионерами пока вопрос. Жиго ушел, а многомиллионные покупки из прошлого в виде Тиля, Крала, Ларссона или Роши наверняка за клуб играть не будут. Ну, и смена тренера. Впрочем, это привычное дело.

Пришли:

Ушли:

в. Илья Свинов (аренда в «Факел»)

з. Илья Гапонов (за 281 тысячу в «Крылья Советов»)

з. Илья Кутепов

п. Никита Бакалюк (аренда в «Арсенал» Тула)

п. Фаниль Сунгатулин (аренда в «Урал»)

п. Зелимхан Бакаев (бесплатно в «Зенит»)

п. Резиуан Мирзов (бесплатно в «Химки»)

н. Эсекиэль Понсе (за 4 миллиона в «Эльче»)

Уход из аренды: з. Самуэль Жиго.

«Пари Нижний Новгород»

Главный трансфер клуба пока что – приставка «Пари» к названию. Второй по значимости – смена тренера, вместо Александра Кержакова пришел Михаил Галактионов. Среди игроков пока в целом тихо, но два неплохих приобретения на сезон уже есть.

Пришли:

п. Дмитрий Рыбчинский (аренда из «Локомотива»)

н. Вячеслав Кротов (бесплатно из «Уфы»)

Возвращения из аренд: п. Дмитрий Югалдин, н. Ларс Ларсен.

Ушли:

«Урал»

«Урал» заметно усилился, но больше из ФНЛ. К тому же множество игроков вернулись из аренд. Вряд ли это окончательный вариант. До старта сезона трансферы еще наверняка будут.

Пришли:

Ушли:

з. Доминик Динга

п. Рафал Аугустыняк

н. Андрей Панюков

н. Михаил Агеев (аренда в «Волгарь»)

Уход из аренды: з. Лео Гогличидзе.

Пока главный переход – не третья аренда подряд, а полноценный трансфер Мирзова. А на Жиркова с Мамаевым мы так в «Химках» и не посмотрели. И уже не посмотрим.

Пришли:

Ушли:

У торпедовцев пока все очень скромно с трансферами, но состав сохранен и главный тренер на месте. Вероятно, все самое интересное будет уже в июле.

Пришли:

з. Богдан Рейхмен (за 120 тысяч из «Краснодара-2»)

н. Давид Караев (бесплатно из «СКА Хабаровска»)

Возвращения из аренд: з. Данила Козлов, з. Дмитрий Редькович, п. Геннадий Киселев, н. Константин Корж.

Ушел:

н. Владислав Адаев

«Факел» был больше озабочен получением лицензии, но на трансферном рынке тоже поработал – вернул себе Свинова из «Спартака», аккуратно без затрат усилил каждую позицию. Но Владимира Дядюна с собой в РПЛ не взял.

Пришли:

Ушли:

в. Дмитрий Кортнев

п. Валерий Царукян (аренда в «Волгарь»)

н. Андрей Разборов

н. Владимир Дядюн

Уход из аренд: в. Сергей Ещенко, н. Андрей Никитин, н. Денис Файзуллин.

Сразу несколько заметных игроков ушли, особенно это касается Фамейе, который тут же вернулся обратно в ФНЛ. Зато «Оренбург» привез игрока из молодежной сборной Боснии.

Пришли:

з. Александр Павловец (за 150 тысяч из «Ростова»)

п. Кирилл Капленко (за 200 тысяч из «Зенита-2»)

п. Иван Башич (из «Жриньски Мостар»)

Возвращения из аренд: з. Иван Лапшов, п. Евгений Болотов, н. Илья Воробьев, н. Дмитрий Воробьев.

Ушли: