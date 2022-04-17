«Сочи» несется к исторической бронзе: прогноз на итог сезона уже лучше, чем предыдущий лучший результат

Каким был матч «Сочи» – «Локомотив»
«Сочи» и «Локомотив» сыграли со счетом 2:2 в матче РПЛ. Что там произошло:
- Реализованный пенальти от Изидора (у него дубль);
- Отмененный гол Нобоа в конце игры;
- Два удаления на 60-й минуте;
- Сейв защитника «Сочи» на 98-й минуте.
Главный скандал матча – ситуация с удалениями. Родриго и Кухта поссорились в штрафной площади. Кухта наступил на Родриго, а тот схватил его за ногу. Итог – красные карточки обоим игрокам сразу после просмотра ВАР. Это не понравилось Родриго, который побежал за Кухтой и чуть не спровоцировал массовую потасовку у подтрибунного помещения.
Вся карьера Кухты связана со скандалами. Он критиковал руководство клуба, спорил с партнерами из-за мяча и уже удалялся в чемпионате Чехии. Из-за этой красной карточки и возник скандал по итогам матча «Локомотива» и «Химок». «Химки» даже подавали протест на результат игры, где Кухта забил победный гол. Думали, что он не отбыл дисквалификацию. Это не подтвердилось.
Главный момент матча «Сочи» и «Локомотива» с Кухтой не связан. Это сейв защитника «Сочи» Вани Дркушича. В конце матча игроки «Локомотива» докатили мяч почти до пустых ворот. Вышедший Рыбчинский пробил на силу – Дркушич упал на линии и выбил мяч головой. Тот закрутился и отлетел на угловой. Вратарь Джанаев успел только обнять защитника.
Как результат этого матча влияет на возможные итоги сезона РПЛ
В прошлом сезоне «Сочи» занял пятое место, а после этого впервые сыграл в еврокубках (Лига конференций). Так выглядит борьба ЦСКА и «Сочи» в сезоне-2021/22:
3. ЦСКА – 44 очка, 37:25 по голам;
4. «Сочи» – 43 очка, 39:27 по голам.
Сервис FiveThirghtyEight подсчитывает шансы команд на различные места в чемпионате России. По раскладам на чемпионство все ясно: «Зенит» имеет 93% вероятности победы в турнире, «Динамо» – 7%. Ситуация в борьбе за третье место выглядит сложнее: ЦСКА (42%), «Сочи» (31%), «Краснодар» (19%). «Краснодар» отстает от ЦСКА на пять очков, но сохраняет игру в запасе.
Отставание «Локомотива» – шесть очков. Кажется, ему игра в запасе уже не поможет. FiveThirghtyEight прогнозирует такие итоги чемпионата:
- «Зенит» – 66 очков;
- «Динамо» – 60;
- ЦСКА – 52;
- «Сочи» – 51;
- «Краснодар» – 49;
- «Локомотив» – 45.
С кем еще сыграют претенденты на третье место:
- ЦСКА: «Динамо», «Ахмат», «Сочи», «Краснодар», «Ростов».
- «Сочи»: «Ахмат», «Рубин», ЦСКА, «Нижний Новгород», «Динамо».
- «Краснодар»: «Зенит», «Ростов», «Локомотив», «Арсенал», ЦСКА, «Ахмат».
- «Локомотив»: «Нижний Новгород», «Зенит», «Краснодар», «Рубин», «Динамо», «Крылья Советов».
Именно в стабильности и будет шанс у «Сочи». Номинально ЦСКА все еще считается фаворитом, но в трех последних матчах клуб набрал только два очка. Все они были с командами из зоны стыковых матчей и прямого вылета. «Сочи» на этом отрезке получил пять очков – сыграл вничью с «Зенитом» и «Локомотивом». И кто тут фаворит в борьбе за бронзу?