27 из 32 участников ЧМ-2022 уже известны – посмотрите на них

Криштиану Роналду сыграет на пятом чемпионате мира.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре. Даты проведения: 21 ноября – 19 декабря 2022 года. Сборная России не вышла на основной турнир: она заняла второе место в группе, а в стыковых играх автоматически пропустила в следующий раунд Польшу. Жеребьевка ЧМ пройдет 1 апреля, но три свободных места останется. Последние участники определятся летом.

На ЧМ-2022 точно не сыграют действующие чемпионы Европы. Сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд: в стыковом матче команда проиграла Северной Македонии. Неожиданная трагедия случилась с Египтом. Сначала сборная уступила Сенегалу финал Кубка Африки, потом – отбор на ЧМ-2022. Оба раза все разрешалось в серии пенальти.

Чемпионат мира в Катаре станет одним из последних турниров, где вместе сыграют Лионель Месси и Криштиану Роналду. На клубном уровне оба выступают в разных лигах. Будет и новое яркое пересечение одноклубников по «ПСЖ»: Месси и Неймар еще недавно разыгрывали титул Кубка Америки. Тогда Месси выиграл с Аргентиной первый значимый трофей.

Мы обновим этот материал с появлением новых участников.

Кто сыграет на чемпионате мира по футболу-2022:

Европа

Бельгия;

Дания;

Англия;

Германия;

Испания;

Нидерланды;

Франция;

Сербия;

Хорватия;

Швейцария;

Польша;

Португалия.

Южная Америка

Аргентина;

Бразилия;

Уругвай;

Эквадор.

Азия

Южная Корея;

Саудовская Аравия;

Иран;

Япония;

Катар (хозяин турнира).

Африка

Гана;

Сенегал;

Марокко;

Тунис;

Камерун.

Северная Америка

Канада.