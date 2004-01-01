27 из 32 участников ЧМ-2022 уже известны – посмотрите на них

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре. Даты проведения: 21 ноября – 19 декабря 2022 года. Сборная России не вышла на основной турнир: она заняла второе место в группе, а в стыковых играх автоматически пропустила в следующий раунд Польшу. Жеребьевка ЧМ пройдет 1 апреля, но три свободных места останется. Последние участники определятся летом.
На ЧМ-2022 точно не сыграют действующие чемпионы Европы. Сборная Италии пропускает второй чемпионат мира подряд: в стыковом матче команда проиграла Северной Македонии. Неожиданная трагедия случилась с Египтом. Сначала сборная уступила Сенегалу финал Кубка Африки, потом – отбор на ЧМ-2022. Оба раза все разрешалось в серии пенальти.
Чемпионат мира в Катаре станет одним из последних турниров, где вместе сыграют Лионель Месси и Криштиану Роналду. На клубном уровне оба выступают в разных лигах. Будет и новое яркое пересечение одноклубников по «ПСЖ»: Месси и Неймар еще недавно разыгрывали титул Кубка Америки. Тогда Месси выиграл с Аргентиной первый значимый трофей.
Мы обновим этот материал с появлением новых участников.
Кто сыграет на чемпионате мира по футболу-2022:
Европа
- Бельгия;
- Дания;
- Англия;
- Германия;
- Испания;
- Нидерланды;
- Франция;
- Сербия;
- Хорватия;
- Швейцария;
- Польша;
- Португалия.
Южная Америка
- Аргентина;
- Бразилия;
- Уругвай;
- Эквадор.
Азия
- Южная Корея;
- Саудовская Аравия;
- Иран;
- Япония;
- Катар (хозяин турнира).
Африка
- Гана;
- Сенегал;
- Марокко;
- Тунис;
- Камерун.
Северная Америка
- Канада.