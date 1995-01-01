Что интересного было в дерби Спартак – ЦСКА: пустые трибуны, шесть новых легионеров, а Ваноли швырял бутылку

ЦСКА победил 2:0.

Российский футбол возвращается после зимней паузы. В первом туре в весенней части сезона сразу же встретились «Спартак» и ЦСКА. В первом круге ЦСКА победил благодаря мячу Антона Заболотного. Ко встрече во второй части сезона команды подошли в разных статусах. ЦСКА был в топ-4 с 30 очками, «Спартак» был девятым с 23 баллами.

Итог – победа ЦСКА 2:0. Но что интересного было в этом дерби?

Тренеры сразу же доверились новичкам

В январе в «Спартак» пришли пять новичков, но в основе на матче с ЦСКА Паоло Ваноли выставил лишь одного – Кристофера Мартинса Перейру.

У ЦСКА дебютантов было больше. Алексей Березуцкий выставил в основе следующих новичков:

Во втором тайме появился Шамар Николсон, еще один дебютант «Спартака».

Кратко – что было в этом матче

WhoScored насчитал: за первый тайм «Спартак» и ЦСКА наиграли на два забитых гола. «Спартак» на первых минутах зажал соперника высоким прессингом, но забить после стартового свистка не смог и немного сбавил темп. Дальше игра была более равной: с достаточным числом моментом. Главная возможность забить в первом тайме была у «Спартака», но Квинси Промес попал в штангу.

Второй тайм – начало и сразу гол. Со штрафного забил Языджи. ЦСКА забил прямым ударом со штрафного в матче против «Спартака» в Премьер-лиге впервые с 2010 года. За оставшееся время ЦСКА не растерял преимущество и удвоил счет.

Это:

Вторая победа ЦСКА над «Спартаком» в этом сезоне.

Первая выездная победа ЦСКА над «Спартаком» в РПЛ за три года.

У «Спартака» всего одна победа в последних девяти матчах РПЛ.

Ваноли проиграл дебютный матч. И вел себя очень эмоционально

В первом пункте мы писали о дебютантах команд. Для самого Ваноли это тоже был первый матч за «Спартак», но в статусе тренера. И он его проиграл. Зато запомнился эмоциями. Это реакция на незабитый Промесом мяч:

Бросил бутылку и облился сам:

Это реакция на потерю: отвернулся и заорал.

И таких эпизодов было немало.

После матча он сказал:

«Мы расстроены. Но до 70 минуты и штрафного Языджи мы показывали хороший футбол. Атаковали, доходили до штрафной, но не хватало последнего паса. 40 раз входили в штрафную, 12 ударов, но 1 в створ. Надо работать над маленькими деталями и вырабатывать менталитет, который нам нужен».

Что еще яркого было в этом матче?

• Фанаты «Спартака» протестовали против Fan ID. Трибуна с их активом была пуста. Зато фанаты ЦСКА заполнили гостевой сектор.

• Символический удар по мячу выполнили внучка и правнучка Николая Старостина. Дерби состоялось в день его 100-летия.

• Александр Соболев плакал после замены.

• Братья Березуцкие провели первое московское дерби в своих амплуа: главный тренер ЦСКА и его ассистент. И очень радовались.

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