Эриксен возвращается! Попробует с дефибриллятором и в самом маленьком клубе Лондона в АПЛ

Англичане говорят, что скоро подпишет контракт на полгода.

Напомним ужасные события прошлого лета для Кристиана Эриксена. 12 июня во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией у Эриксена случилась остановка сердце. Он потерял сознание, упал на газон, но врачи оказали первую помощь и спасли его.

Этот инцидент стоило Эриксену полугода карьеры. Плюс он потерял контракт с «Интером». Но теперь в поисках нового клуба. И, возможно, даже вернется в АПЛ.

Почему он не смог играть за «Интер»?

Все просто – из-за дефибриллятора. Для обеспечения нормальной работы сердца врачи имплантировали ему прибор. Почти сразу же после выздоровления он уехал в Данию, в Оденсе, где жил с семьей и тренировался самостоятельно несколько месяцев.

В декабре он вернулся в Милан для консультации с врачами «Интера» и обсуждения с руководством дальнейшего будущего. В Италии действует закон, согласно которому футболистам с дефибрилляторами нельзя играть на профессиональном уровне. Поэтому у Эриксена было два варианта. Первый – он каким-то образом избавляется от прибора, что опасно и невозможно. Второй – он расторгает контракт с «Интером».

Разумеется, все закончилось расставанием клуба и игрока. «Интер» в официальном заявлении сказал:

«Клуб и вся семья под названием «Интер» желают игроку всего наилучшего в будущем. Даже если сегодня пути «Интера» и Кристиана расходятся, между нами сохранится теплая и неразрывная связь. Лучшие моменты, голы и победы, объятия болельщиков около «Сан-Сиро» во время празднования скудетто. Все это навсегда останется в нашей памяти. Спасибо, Кристиан».

Это произошло 17 декабря. Итальянские медиа писали, что Эриксен был готов к такому исходу, но все равно тяжело отреагировал на уход из клуба. Он привык к «Интеру», ему и его семье нравилась Италия и Серии А. Но с того момента он ищет новый клуб.

Куда перейдет Эриксен?

Вы, наверное, слышали, что Кристиан Эриксен может вернуться в «Аякс». В этом нет ничего удивительного. В Голландии разрешена игра с дефибриллятором в сердце, к тому же в «Аяксе» играет футболист с такой же проблемой – Дэйли Блинд. Плюс Эриксен начинал карьеру в «Аяксе» – там к нему особенное отношение.

Президент клуба Франк Эйкен на вопрос о возможном подписании Эриксена сказал: «Кристиан? Да, мы с ним общались. Я не расскажу вам суть разговора, но мне показалось, что он прошел успешно».

Сейчас Эриксен еще не подписал контракт ни с одним клубом. Но уже тренируется с резервом «Аякса»:

Про тренировки с «Аяксом» Эриксен говорил: «В «Аяксе» я знаю людей. Тренировки с ним похожи на возвращение домой, потому что я был здесь так долго. Здесь есть все возможности, и с «Йонгом Аяксом» я могу поддерживать форму в группе на высоком уровне. На данный момент это идеальная основа для меня. Я хочу снова быть в лучшей форме как можно скорее, чтобы, когда я найду новый клуб, я мог показать там хорошие результаты как можно быстрее».

А пока медиа обсуждают такие варианты, куда в ближайшее время может перейти Эриксен. И их два – оба из АПЛ:

• «Брентфорд». Клуб предлагал ему контракт на шесть месяцев с возможностью продления. Об этом говорили авторитетные источники из The Athletic и Sky Sports. Это главный вариант, потому что недавно агент Эриксена действительно был в Лондоне с рабочим визитом. Плюс главный тренер «Брентфорда» Томас Франк в конце декабря говорил, что его команде срочно нужен сильный креативщик в центре. Возможно, Эриксен и «Брентфорд» нашли

• «Тоттенхэм». Здесь говорят источники поменьше: лондонские медиа в основном. По слухам, Антонио Конте не против воссоединения с Эриксеном, но клуб не готов предложить больше, чем полугодичный контракт.

Можно ли Эриксену играть в Англии? Да, там не запрещены дефибрилляторы. Но перед получением разрешения Эриксену нужно пройти два медобследования: от клуба и углубленное от ФА (Футбольная ассоциация). Только если кардиолог ассоциации даст добро, тогда у него будет шанс на возвращение в АПЛ.

Тексты по теме:

Эриксен помог мне найти работу, перенести расставание и выйти на свет