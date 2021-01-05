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    Онлайн зимнего трансферного окна. Колашинац в аренде в «Шальке», Наингголан вернулся в «Кальяри»


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 11:48
    Только главные переходы и подтвержденные сделки.

    Официально: зимнее трансферное окно открыто. Уже состоялись некоторые яркие сделки, другие громкие приобретения еще только готовятся. «Бомбардир» проводит онлайн каждого трансферного дня, чтобы вы точно не упустили ни одного важного перехода.

    5 января

    • Фабио Борини после «Вероны» четыре месяца сидел без клуба. Сейчас подписал контракт с турецким «Карагюмрюком» до июня 2022 года.

    • Андреа Бертолаччи тоже стал игроком «Карагюмрюка». И тоже до лета-2022.

    • Риккардо Сапонара («Фиорентина») ушел в аренду в «Специю» до следующего лета.

    • Чемпион АПЛ в составе «Лестера» Энди Кинг после шести месяцев без клуба подписал контракт до июля с бельгийским «Левеном».

    4 января

    • 23-летний полузащитник сборной Дании Йоаким Мехле стал одноклубником Алексея Миранчука. «Аталанта» заплатила за него «Генку» 11 млн.

    • Сим Де Йонг ушел за бесплатно из «Цинциннати» в «Херенвен».

    • Еще одна аренда Раджи Наингголана в «Кальяри».

    • Этьен Капу (играл за «Тоттенхэм» и «Уотфорд») ушел в «Вильярреал» за 2 млн.

    • Сеад Колашинац вернулся в «Шальке», потому что не получал игрового времени в «Арсенале». Пока что это только аренда.

    • Стефан Руффье играл за «Сент-Этьен» с 2011-го. Последний сезон он вместе с агентом воевал с главным тренером Клодом Пюэлем. Сейчас этот конфликт закончился – клуб и вратарь расторгли контракт.

    • Вильям Салиба из «Арсенала» до следующего лета будет играть в аренде в «Ницце».

    2 января

    • Амад Диалло перешел из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед». За него заплатили 21 млн евро. О сделке объявили еще в октябре.

    • Помните Тони Шунича, который три года карьеры отдал «Динамо»? В середине сентября он перешел в «Бэйцзин Гоань», а в конце сентября уехал в аренду в «Хэнань Цзянье». Сейчас оформил полноценный трансфер в «Хэнань» – Transfermarkt не называет сумму сделки.

    1 января

    • Педро из «Фиорентины» вернулся в Бразилию. «Фламенго» так понравился игрок, что они решили его выкупить. Сумма сделки – 14 млн евро.

    • Помните Дэрила Янмата? Он провел шесть лет в Англии – выступал за «Ньюкасл» и «Уотфорд». Сейчас перешел на правах свободного агента в «Ден Хааг».

    • У Грациано Пелле закончился контракт с «Шаньдун Лунэн». Говорят, им интересуются «Интер» и «Ювентус».

    • Диего Коста и «Атлетико» расторгли контракт. Формально сотрудничество закончилось еще в конце декабря.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ZUMAPRESS, RHR-FOTO/Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2634

      absent32 18 минут назад

      Помните Дэрила Янмата?
      - Конечно помню, я же всех игроков сорок и шершней запоминаю!!!

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