Кокорин дебютировал, Акинфеев тащил, а Влашич снова всех победил.

ЦСКА принимал «Спартак» в седьмом туре РПЛ и победил 3:1. «Спартак» впервые проиграл в сезоне и уступил первое место остающемуся непобежденным «Сочи». Вот ключевые темы вокруг главного события выходных:

Игру посмотрели не все из-за сбоя в трансляции

«Матч ТВ» не показывал дерби, его трансляция шла на канале «Матч Премьер». В интернете были проблемы с показом.

Ну как так (((( pic.twitter.com/1Rr0m3IeQp — Илья Геркус (@ilgerkus) September 13, 2020

Канал извинился и пообещал компенсировать ошибку: пользователям с подпиской – промокод на месяц, покупателям разовой трансляции – два промокода на любую игру РПЛ.

2.Все, кто купил разовую трансляцию, получат 2 промокода на просмотр любой игры Тинькофф РПЛ онлайн.На все ваши вопросы в течение нескольких дней ответят по адресу support@matchtv.ru. —text (@matchpremier) September 13, 2020

Влашич забивает «Спартаку» во всех играх на «ВЭБ-Арене»

• Сезон-2018/19: при 0:1 Никола Влашич красивым ударом сравнял счет. Так и закончили, новичок стал героем – забил в первом же дерби.

• Сезон-2019/20: в эпизоде с первым голом Влашича не справился Максименко, второй – игрок ЦСКА забил в контратаке. 2:0, победа, и снова всеобщая похвала.

• Сезон-2020/21: Влашич не был ярок в матче, но забил победный гол – классно разобрался в штрафной «Спартака» и неотразимо пробил.

Три матча – голы в каждом из них, всего их четыре. Все – вратарю Максименко. ЦСКА в этих матчах дважды победил и еще раз сыграл вничью.

Акинфеев снова оформил суперсейвы

Прошлое дерби: суперсейв при счете 1:0 в самом конце после удара Умярова. Потом ЦСКА забил в контратаке и победил.

Это дерби: крутой сейв при счете 2:1 во втором тайме после удара Понсе. В конце ЦСКА забил в контратаке и победил. Как же все похоже по сценарию.

Кокорин дебютировал и девять раз коснулся мяча за 40 минут

«Спартак» представил Александра Кокорина в начале августа, а сыграл он первый матч только сейчас. Вышел в дерби против ЦСКА, но практически ничем не запомнился. По цифрам тоже игра не впечатлила:

• Кокорин всего девять раз коснулся мяча.

• Он один раз пробил по воротам и не попал в створ.

• У него одно выигранное верховое единоборство.

• Однажды попал в офсайд.

Кокорин вышел на замену на 56-й минуте и провел почти 40 минут на поле. Дебют не удался вообще.

Вопросы к судейству и ВАР – как и обычно

Уже на первой минуте Карпов сбил вырывавшегося один на один Ларссона. Удаление или желтая? Судья Сергей Карасев показал предупреждение, ВАР согласился.

Спустя полчаса при счете 1:1 Айртон врывался в штрафную ЦСКА и упал. Карасев пенальти не поставил, а после проверки ВАР предъявил спартаковцу желтую карточку за симуляцию. Контакт между игроками был, но судья, видимо, посчитал, что Айртон завалился раньше него.

На последних минутах ЦСКА забил третий гол, но во время атаки мяч попал в руку Облякову. Карасев засчитал гол, ВАР подтвердил.

text text Публикация от text (@matchpremier) 13 Сен 2020 в 11:22 PDT

По последнему моменту по новой трактовке правил все верно: «Не является нарушением, если (после случайного попадания мяча в руку) мяч проходит некоторое расстояние (посредством паса или дриблинга) и/ или совершается несколько пасов перед голом или возможностью забить гол».

Три дерби в 2020-м – все с удалениями спартаковцев

• В марте «Спартак» переиграл ЦСКА в Кубке, но доигрывал вдесятером после удаления Понсе.

• В июне заканчивал матч без удаленного Зобнина.

• Сейчас все были в равных составах, но Карасев выгнал со скамейки возмущавшегося засчитанному третьему голу тренера «Спартака» по физподготовке Рамиля Шарипова.

Сейвы Акинфеева, победные голы Влашича, удаления, вопросы к судейству – в 2020 году дерби ЦСКА и «Спартака» очень похожи. В Кубке победил «Спартак», его соперник – в чемпионате дважды.