Приключения Рейны в Англии: согласился на переход в аутсайдер ради практики, сам диагностировал коронавирус и поборол его

Говорит, что однажды не мог нормально дышать 25 минут.

Последние события из жизни из карьеры Пепе Рейны:

• 13 января: оформил полугодичное арендное соглашение с «Астон Виллой».

• 18 января: сыграл свой дебютный матч в АПЛ за «Виллу».

• 16 февраля: отбил свой первый пенальти в Премьер-лиге после возвращения – в матче с «Тоттенхэмом». Но потом сразу же пропустил с добивания.

• 15 марта: рассказал изданию Goal, что сейчас важно прервать сезон на неопределенный срок из-за распространения коронавирусом.

• 24 марта: признался, что переболел коронавирусом. Новый вирус он диагностировал себе сам, ссылаясь на собственные ощущения – дальше несколько дней провел в изоляции. В Англии на данный момент делают тесты на вирус только тяжелобольным. Остальные же проходят лечения самостоятельно и на дому.

Рейна говорил:

«Врачи дали мне всю необходимую информацию, а также протокол, которому я должен следовать. В Англии мазки делают только тяжелобольным. В моем случае сомнений не было – вирус. Физически я хорошо отреагировал на него, не считая нескольких непростых моментов. У меня как будто был грипп, только тяжелее».

За несколько дней до этого Рейне стало плохо. Как он позже сам признавался, кашель усиливался с каждым часом, температура поднималась, мышцы болели.

«Я был изолирован после первых симптомов вируса. Лихорадка, сухой кашель, головная боль, которая никогда не покидала меня, это чувство истощения. Я испугался, когда не мог нормально дышать в течение 25 минут. Как будто мое горло внезапно сузилось, и воздух не мог поступать в легкие. Первые шесть-восемь дней я провел взаперти».

Сейчас Рейне лучше. Он по-прежнему соблюдает карантин – с ним регулярно поддерживают связь врачи «Астон Виллы» и «Милана».

Трансфер в Англию – мечта Рейны. Он заскучал на скамейке «Милана» и нуждался в новом вызове

«Милан» безальтернативно гарантировал Рейне только одну позицию – на лавке. Место в основе занято Джанлуиджи Доннаруммой, и Рейна прекрасно понимал это, когда переходил в «Милан» почти два года назад.

В октябре-2019 он заскучал: «Я хотел бы больше играть. Я знаю, что в «Милане» это трудно, потому что номер 1 здесь Джиджи. Он великолепен. А «Милан» делает правильное делая, ориентируясь на своего воспитанника. Я много могу говорить о моем желании чаще выходить на поле. Но зачем? Мне нужно действовать».

За полтора года «Милан» предложил ему чуть больше тысячи игровых минут. Сейчас в АПЛ он бессменно отыграл уже 6 матчей (пропустил 13 голов, при нем «Вилла» по разу выиграла и сыграла вничью и проиграла в четырех встречах). И Рейна доволен:

«Я в аренде до мая. Но, может быть, все затянется на июнь, июль, август. Я приехал в Бирмингем, потому что мне нужно было играть каждые выходные, я хотел снова почувствовать себя главным героем, и вызов, предложенный «Астон Виллой» был идеальным. Теперь я не знаю, когда и как это закончится».

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