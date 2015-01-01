В РПЛ закрывается транферное окно. Рассказываем о сделках зимы и ведем онлайн

Осталось пять часов.

Но сааамый странный трансфер зимы – Рагнара Сигурдссона из «Ростова» в «Коппенгаген». Есть вероятность, что из-за проблем с алкоголем (но это не точно). Но сделка все равно мутная – читайте тут.

ЦСКА традиционно скромный. Всего две сделки: 17-летний Никита Котин из дубля «Крыльев» и Илья Шкурина из брестского «Динамо» – о его необычном трансфере мы писали подробно.

Самый активный клуб зимы – «Тамбов».

Главное, что произошло с «Крыльями» – уход Соболева в «Спартак». А на замену ему никто и не приехал. История с трансфером Соболева тоже длилась долго – мы рассказывали, как все (кроме «Спартака») отказались от Соболева из-за высоких агентских комиссионных.

Нам понравилось, как зиму провело «Динамо». Тренерский штаб сгонял на стажировку к Симеоне в «Атлетико», в клуб пришел отец главного тренера Кирилла Новикова – Новиков Александр (легенда «Динамо»). Клуб оформил две важные сделки: купили Скопинцева и Комличенко. Но самое громкое событие – приход Желько Бувача (вечного помощника и друга Юргена Клоппа). Подробно о всех делах «Динамо» писали тут.

Самый резонансный переход зимы – конечно, Кокорин. В нем было так много, что мы написали аж целых пять текстов. Главные: почему в футбольном плане «Сочи» – ок для него; тест, в котором на семь вопросов вы станете Кокориным и выберете, какой вы Кокорин (буный, тихий, буйно-тихий или настоящий); колонка об отсутствии принципов Кокорина.

Сначала – последние трансферы за пять с половиной часов до закрытия.