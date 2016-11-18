Не хотим вас расстраивать, но у Пеле все плохо со здоровьем. Он стал затворником и почти не ходит нормально

За 4 года он перенес несколько операций.

В последнее время Пеле попадает в медиаполе по двум причинам: либо комментирует какое-либо событие, либо пресса сообщает о каких-то изменениях в его состоянии. Сейчас Пеле 79. А вот новости за последние несколько лет, описывающие его здоровье (спойлер – мягко говоря, оно совсем не очень):

• Июнь-2016: Под сомнением его участие в церемонии открытия ОИ-2016. Но за пару недель до старта Олимпийских игр врачи все же разрешили ему зажечь огонь.

Cам же Пеле отказался от этого (как и от участия в церемонии открытия ОИ) – за пару дней он почувствовал сильную боль в суставах.

Тогда же иностранная пресса впервые написала о болезни Пеле – он уже не первый год борется с осложнениями мочевыводящих путей.

За год до начала Олимпийских игр в Рио Пеле перенес операцию на бедро. С тех пор Пеле больше не передвигается без трости. Иногда он использует специальные ботинки с колесами – так уменьшает нагрузку на больной сустав.

• Январь-2018. Пеле попал в больницу из-за истощения. Врачи быстро среагировали на это, назначили ему курс лечения и буквально через пару часов после того, как он попал в больницу, объявили: жизни Пеле ничего не угрожает.

Тогда же Пеле дал большое интервью, в котором сам рассказал о здоровье: «За последние несколько лет я перенес три операции. Посмотрите на мои ноги: раньше они были стройными и красивыми, но сейчас на них много шрамов. Я не болен, я не чувствую себя слабым. Да, я сократил количество поездок – это необходимо для того, чтобы я чувствовал себя лучше».

• Июнь-2018. Пеле очень ждали на открытии ЧМ-2018. Но он не появился там и отменил ряд мероприятий перед чемпионатом мира (например, встречу в МГУ).

• Апрель-2019: После встречи с Килианом Мбаппе в Париже Пеле госпитализировали с повышенной температурой. Его выписали через неделю.

Спустя пару дней после этого его прооперировали в Бразилии в связи с камнем в мочеточнике. Пеле вернулся домой только к середине апреля.

Сейчас – еще одна порция плохих новостей. Со словами о состоянии здоровья Пеле выступил его сын Эдиньо:

«Он стал много смущаться, он фактически стал затворником. Представьте: он всегда был такой внушительной фигурой, а сегодня он не может нормально ходить. Он не хочет выходить на улицу, не хочет, чтобы его замечали, вообще не хочет выходить из дома.

Сейчас он довольно слаб. Ему заменили тазобедренный сустав, но реабилитация не была идеальной. Поэтому у него есть проблемы с подвижностью, что вызвало что-то вроде депрессии».

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