Уикенд футболистов на баскетболе: Марсело сходил на Евролигу, полсостава «ПСЖ» посетило матч НБА

Не развлекли даже очередные голы Холанда за «Боруссию» – пятничный вечер в футболе был скучным. Кому-то повезло больше: футболисты сразу двух суперклубов сходили на топовый баскетбол.

У Марсело впереди был выездной матч с «Вальядолидом», но только через двое суток, да и ехать туда недалеко. Было время сходить на центральный матч тура баскетбольной Евролиги, где вторая команда турнира «Реал» принимала первую – «Анадолу Эфес».

Расстроить Марсело в этой игре мог только счет – «Реал» уступил в пять очков. В остальном было вполне уровневое зрелище. Футбольному «Реалу» с турками попроще – в ноябре он натолкал «Галатасараю» шесть голов. Марсело, кстати, отдал тогда два голевых паса за первые семь минут.

А еще за день до этого на Евролиге видели Антуана Гризманна – баскетбольная «Барселона» дома обыграла «Црвену Звезду».

В Париже было еще более крутое зрелище. Сюда приехали команды НБА «Шарлотт» и «Милуоки» – провели календарный матч регулярного чемпионата. Но сначала баскетболисты «Милуоки» посетили стадион «Парк де Пренс» и раздевалку «ПСЖ», где получили фирменные футболки со своими фамилиями.

«Basketball chose me, but I could be in this locker room with @neymarjr and @KMbappe.»– @Giannis_An34 pic.twitter.com/i9oEuXW1El