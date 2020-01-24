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    Уикенд футболистов на баскетболе: Марсело сходил на Евролигу, полсостава «ПСЖ» посетило матч НБА


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    Сегодня, 17:35
    Неймар и Мбаппе обменялись подарками с Яннисом.

    Не развлекли даже очередные голы Холанда за «Боруссию» – пятничный вечер в футболе был скучным. Кому-то повезло больше: футболисты сразу двух суперклубов сходили на топовый баскетбол.

    У Марсело впереди был выездной матч с «Вальядолидом», но только через двое суток, да и ехать туда недалеко. Было время сходить на центральный матч тура баскетбольной Евролиги, где вторая команда турнира «Реал» принимала первую – «Анадолу Эфес».

    Расстроить Марсело в этой игре мог только счет – «Реал» уступил в пять очков. В остальном было вполне уровневое зрелище. Футбольному «Реалу» с турками попроще – в ноябре он натолкал «Галатасараю» шесть голов. Марсело, кстати, отдал тогда два голевых паса за первые семь минут.

    А еще за день до этого на Евролиге видели Антуана Гризманна – баскетбольная «Барселона» дома обыграла «Црвену Звезду».

    В Париже было еще более крутое зрелище. Сюда приехали команды НБА «Шарлотт» и «Милуоки» – провели календарный матч регулярного чемпионата. Но сначала баскетболисты «Милуоки» посетили стадион «Парк де Пренс» и раздевалку «ПСЖ», где получили фирменные футболки со своими фамилиями.

    Лидер «Милуоки», MVP прошлого сезона Яннис Адетокумбо рассказал, что всегда любил футбол и болел за «Арсенал», он до сих пор фанатеет от Ибрагимовича. А на матч НБА пришли шесть игроков «ПСЖ» – Икарди, Мбаппе, Неймар, Силва, Верратти и Маркиньос.

    «Милуоки» выиграл 116:103, Яннис выбил 30 очков и собрал 16 подборов. Но лучшим по очкам был Малик Монк из «Шарлотт» (31), а на его блокшот активно отреагировал Неймар.

    Именную футболку Неймару притащил маскот.

    После матча Мбаппе и Неймар встретились с баскетболистами и обменялись подарками.

    «Мы их большие фанаты, а они болеют за нашу команду. Представить не мог, что они знают, кто мы такие и что мы делаем, что они болеют за «Бакс», – порадовался Яннис. Все провели время очень хорошо.

    Мбаппе, Неймар и Головин поменяли номера. Чего?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: «Милуоки»
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