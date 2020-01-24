Уикенд футболистов на баскетболе: Марсело сходил на Евролигу, полсостава «ПСЖ» посетило матч НБА

Не развлекли даже очередные голы Холанда за «Боруссию» – пятничный вечер в футболе был скучным. Кому-то повезло больше: футболисты сразу двух суперклубов сходили на топовый баскетбол.
У Марсело впереди был выездной матч с «Вальядолидом», но только через двое суток, да и ехать туда недалеко. Было время сходить на центральный матч тура баскетбольной Евролиги, где вторая команда турнира «Реал» принимала первую – «Анадолу Эфес».
.@MarceloM12 in the tonight! #GameON pic.twitter.com/FU72WhxCei— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 24, 2020
Расстроить Марсело в этой игре мог только счет – «Реал» уступил в пять очков. В остальном было вполне уровневое зрелище. Футбольному «Реалу» с турками попроще – в ноябре он натолкал «Галатасараю» шесть голов. Марсело, кстати, отдал тогда два голевых паса за первые семь минут.
А еще за день до этого на Евролиге видели Антуана Гризманна – баскетбольная «Барселона» дома обыграла «Црвену Звезду».
Images: Antoine Griezmann at a Barça basketball game. pic.twitter.com/twgIu4cT7F— barcacentre (@barcacentre) January 23, 2020
В Париже было еще более крутое зрелище. Сюда приехали команды НБА «Шарлотт» и «Милуоки» – провели календарный матч регулярного чемпионата. Но сначала баскетболисты «Милуоки» посетили стадион «Парк де Пренс» и раздевалку «ПСЖ», где получили фирменные футболки со своими фамилиями.
«Basketball chose me, but I could be in this locker room with @neymarjr and @KMbappe.»– @Giannis_An34 pic.twitter.com/i9oEuXW1El— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 22, 2020
Лидер «Милуоки», MVP прошлого сезона Яннис Адетокумбо рассказал, что всегда любил футбол и болел за «Арсенал», он до сих пор фанатеет от Ибрагимовича. А на матч НБА пришли шесть игроков «ПСЖ» – Икарди, Мбаппе, Неймар, Силва, Верратти и Маркиньос.
#NBACelebRow for #NBAParis!@MauroIcardi @KMbappe @neymarjr @tsilva3 @MarcoVerratti1 pic.twitter.com/OWndu7ZcaE— NBA (@NBA) January 24, 2020
«Милуоки» выиграл 116:103, Яннис выбил 30 очков и собрал 16 подборов. Но лучшим по очкам был Малик Монк из «Шарлотт» (31), а на его блокшот активно отреагировал Неймар.
Malik Monk's block had @neymarjr reacting from the sidelines pic.twitter.com/eLgZyEmtBX— Bleacher Report (@BleacherReport) January 24, 2020
Именную футболку Неймару притащил маскот.
A custom Bucks jersey for Neymar #FearTheDeer pic.twitter.com/Gevwo443rl— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 24, 2020
После матча Мбаппе и Неймар встретились с баскетболистами и обменялись подарками.
«Мы их большие фанаты, а они болеют за нашу команду. Представить не мог, что они знают, кто мы такие и что мы делаем, что они болеют за «Бакс», – порадовался Яннис. Все провели время очень хорошо.