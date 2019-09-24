Учиться на тренера, работать с командой U-11, играть и получать респекты от Гвардиолы. Все это – 19-летний защитник «Манчестер Сити»

Все говорят, что в будущем Эрик Гарсия будет классным тренером.

9 января защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия отпраздновал 19-летие. 16 января журналисты заметили его на матче команды «Сити» U-18 – Гарсия наблюдал за защитниками и делал отчеты по ним для тренерского штаба «Манчестер Сити» этого возраста.

Гарсия еще очень молод. За взрослую команду «Манчестер Сити» в АПЛ он сыграл всего 268 минут. Но он решил, что после завершения карьеры игрока точно будет тренером. Для этого он получает тренерскую лицензию и опыт уже сейчас.

Кто такой Эрик Гарсия

Гарсия родился в Барселоне и с 9 лет играл в академии «Барсы». Именно там за ним начал наблюдать Пеп Гвардиола. Гарсия был капитаном в юношеских командах «Барсы». За довольно жесткий стиль игры и умение читать игру в академии к нему прикрепилось сравнение с Карлесом Пуйолем. Дальше о нем узнал сам Пуйоль и забрал к себе в агенство.

Переход Гарсии в «Сити» был неожиданной новостью для всей «Барселоны». В этом даже обвиняли Пуйоля, у которого хорошие отношения с Гвардиолой. В Испании его планировали готовить к взрослому уровню через аренды, а когда окрепнет – подпустить к основе «Барсы». Гвардиола, давно знавший о таланте Гарсии, заманил его в Англию обещаниями постоянно наигрывать со взрослой командой «Манчестер Сити».

Сейчас Гарсия тренируется с основной, но получает постоянную практику в основном в команде U-23. О своем переходе он говорит так: «Мне нравится философия Пепа. Он контролирует каждый уголок в клубе, он поражает объемом проделанной работы. Наверное, это меня и привлекло. В Англии мне сложно. Но это ничего – я постепенно осваиваюсь. Я доволен переходом в «Манчестер Сити».

Зачем он сейчас учится на тренера?

The Athletic сделал большое интервью с Эриком Гарсией, в котором Гарсия подробно рассказал о том, как именно он получает тренерскую лицензию.

«Три или четыре года назад я задумался о получении тренерской лицензии на будущее. Вот почему сейчас я обучаюсь на первом курсе. Как только закончу его, сразу пойду на второй курс», – говорит Гарсия.

«Манчестер Сити» позволяет своим футболистам получать необходимые лицензии по двум курсам, когда они еще играют. Но пока из всех молодых футболистов этой возможностью воспользовались только Эрик Гарсия и 17-летний вратарь Гэвин Базуну. На первом курсе рассказывают основные аспекты работы тренера. Плюс каждый такой студент должен пройти практику, который предполагает работу с молодежными командами. Гарсия прослушал теорию и уже провел шесть тренировок с командой «Манчестер Сити» U-11.

На втором курсе специально нанятые преподаватели расскажут о психологических и тактических аспектах работы тренера.

Интересно, что партнеры по «Манчестер Сити» считают Эрика Гарсию успешным тренером в будущем. В сентябре «Манчестер Сити» выложил на официальном сайте видео, где Кайл Уокер и Рахим Стерлинг говорят о карьере Гарсии. Ведущий шоу спросили о том, кто из их одноклубников мог бы стать хорошим тренером, и оба игрока сошлись во мнении.

Кайл Уокер: «Вы знаете, я назову Эрика Гарсию. Он молод, но очень умен. И он станет отличным тренером. И нет, это не потому, что он носит очки. Просто это видно сразу».

Стерлинг поддержал: «Да-да! Я полностью согласен с Кайлом. Эрику нет 20, но он просто супер. Он знает о нас все! Не так, как Пеп, но почти все».

Гарсией доволен и Гвардиолой. Пеп вспомнил такой случай: «Перед матче с «Уотфордом», мы не знали, сколько защитников будет у них. Во время разминки ко мне подошел Эрик и сказал: «Вы знаете, я понаблюдал за ними, и, мне кажется, что они сыграют в 4 защитника. Никто не сказал мне это, кроме Эрика. И это оказалось правдой». В том матче «Сити» вынес «Уотфорд» – 8:0.

Гвардиола говорит, что Гарсия читает много футбольной литературы, наблюдает за соперником во время разминки и часто общается с тренерским штабом. Особенно он любил болтать с Микелем Артетой.

Пеп Гвардиола отмечает еще одну важную черту Гарсии – рассудительность. В 2017-м, когда он только перешел в «Манчестер Сити», он сразу попросил Пепа отпустить его на Евро U-17 (а не забирать в азиатское турне «Сити») – там он взял свой первый большой трофей.

Сэм Ли (автор The Athletic, специализирующийся на «Манчестер Сити») писал об Эрике Гарсии еще в сентябре. Тогда Ли поговорил с несколькими источниками из окружения Гарсии, которые подтвердили ему тезис: Гарсия помешан на футболе – постоянно смотрит какие-то матчи, часто расклеивает какие-то распечатки в своей комнате.

В «Сити» уже был такой футбольный гик – Микель Артета без конца анализировал, заполнял дом плакатами с разборами действий соперников, а сейчас вытаскивает «Арсенал» из трясины. Сейчас что-то подобное предсказывают и Эрику Гарсии.

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