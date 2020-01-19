Доннарумма – удивительный вратарь: часто косячит, пропускает странные мячи, но все равно тащит этот «Милан»

Для команды это безальтернативный вариант.

«Милан» не без труда обыграл «Удинезе» (3:2). Джанлуиджи Доннарумма сделал 6 сейвов и выглядел довольно неплохо. Впечатление от игры Доннаруммы испортил один момент. На 6-й минуте он зачем-то выбежал из штрафной и привез гол.

Такая картина стала нормальной для Доннаруммы: в этом сезоне он часто и довольно серьезно ошибается. Для наглядности разберем важные ошибки Доннаруммы.

5-й тур. «Торино» – «Милан» (2:1)

Гол Белотти вряд ли можно назвать персональной ошибкой Доннаруммы: в этом эпизоде он просто неудачно сыграл, когда Белотти добивал. Промотайте видео до момента из середины первого тайма. Там Доннарумма неудачно сыграл на выходе и чуть не привез себе гол.

9-й тур. «Рома» – «Милан» (2:1)

Удар у Дзаньоло получился не слишком сложный, но Доннарумма зачем-то завалился в противоположную полету мяча сторону.

11-й тур. «Милан» – «Лацио» (1:2)

Голы, пропущенные в этом матче, не являются персональными ошибками Доннаруммы. Посмотрите на эпизод из второго тайма: как неаккуратно он сыграл на выходе после розыгрыша углового.

17-й тур. «Аталанта» – «Милан» (2:1)

«Милан» допустил жесткий разгром от «Аталанты». Персональная ошибка Доннаруммы заключается в нелепом выходе в конце матча, который привел к пропущенному мячу.

18-й тур. «Милан» – «Сампдория» (2:1)

Здесь Доннарумма классно отбил удар Габбьядини, но после почему-то не вернулся обратно, а пошел в прессинг. Странное решение, учитывая то, что к тому времени защитники «Милана» вернулись в свою штрафную.

19-й тур. «Кальяри» – «Милан» (0:2)

Еще один странный выход Доннаруммы: повезло, что Нандесу не хватило силы, чтобы перебросить его.

Доннарумма много ошибается, но по его вине «Милан» в этом сезоне Серии А потерял только три очка. Несмотря на все ошибки, он остается безальтернативным вариантом для «Милана». Пепе Рейна укатил в «Астон Виллу». На роль дублера Доннаруммы прибыл поникший в последние годы Асмир Бегович. Антонио Доннарумма до сих пор числится третьим вратарем без шансов на повышение.

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