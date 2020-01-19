Бекхэма открыл собственное агентство. Он вел дела Сане, мечтает о контракте с Мбаппе и ищет таланты по всей Англии

Еще помогает «Интеру» из Майами в формировании состава.

Лерой Сане сменил агента – новость, которая несправедливо пролетела мимо общественного внимания. А ведь она важна сразу по двум причинам:

1. Сане ушел к агентству LIAN Sports, которое сейчас ведет дела Миралема Пьянича, Калиду Кулибали, Луки Йовича, Сердара Азмуна и других звезд.

2. Предыдущим агентством, сотрудничающим с Сане, была компания Дэвида Бекхэма.

Стоп, зачем Сане понадобился Бекхэм?

Весной появились первые слухи о переходе Лероя Сане из «Манчестер Сити» в «Баварию» – об этом говорили не только желтые таблоиды, но и авторитетные немецкие источники (типа Bild и т.д.). Летом история дошла до того, что ее комментировал Пеп Гвардиола – клубы действительно обсуждали потенциальную сделку, но все испортила серьезная травма Сане, выбившая его на несколько месяцев.

В июне Сане разорвал контракт с предыдущим агентом и подписал бессрочный контракт с компанией Footwork Management Limited – агентство Девида Бекхэма. Важную роль в этом эпизоде сыграла мама Лероя Сане – Регина. Немецкие журналисты пишут, что она – очень строгий переговорщик и играет важную роль в карьере Сане.

Регина Сане мечтала, чтобы ее сын играл за «Баварию». И когда «Манчестер Сити» вышел с Сане на первый контакт, сразу же сообщила об этом боссам «Баварии». Мюнхен не очень хотел бороться за молодого (пусть и невероятно перспективного) игрока, поэтому без проблем отдал Сане «Сити».

Спустя 3 года «Бавария» вернулась к нему с предложением, и Регина Сане посчитала: чтобы надавить на «Манчестер Сити» по поводу трансфера, ей и ее сыну нужны действительно влиятельные представители – так они за неделю оформили сделку с агентством Дэвида Бекхэма.

Мюнхенское издание BavarianFootballWork пишет: Регина Сане считала, что агентство Бекхэма сможет сделать переход Лероя в «Баварию» самым дорогим в истории Бундеслиги+выбьет жирный контракт для самого игрока. Но новые представители разочаровали: летом не урегулировали вопрос по сумме трансфера, возникший между клубами. А осенью не смогли обговорить условия будущего трансфера.

Что за агентство Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм основал собственное агентство Footwork Management Limited в июне 2017 года. Штаб-квартира агентства находится в Лондоне. В список руководителей входят сам Дэвид Бекхэм (генеральный директор), Скотт Гарднер (заместитель генерального директора и бывший партнер Бекхэма по юношеской команде «Манчестер Юнайтед») и еще три человека.

Фактически Бекхэм мало участвует в жизни компании. По данным Goal, основную работу выполняет Гарднер (поиск игроков, первичные переговоры). Бекхэм же инвестирует деньги и появляется на последних этапах переговоров с клиентами. Например, Бекхэм встречался с Лероем Сане и его мамой перед подписанием контракта.

Сейчас у Footwork Management Limited нет больших клиентов. По данным Goal, ранее агентство вело переговоры с Джеромом Боатенгом, но он, как и Сане, присоединился к LIAN Sports.

Главное направление Footwork Management Limited связано с поиском и ведением молодых талантов. Скауты и агенты ищут перспективных игроков по всей Великобритании и помогают им устроиться в клубы или в академии клубов первых английских лиг (АПЛ, Чемпионшип, Лига 1).

Немного о клиентах (в том числе и потенциальных) Бекхэма:

1. В июле подписал контракт с Бреннаном Джонсоном из «Ноттингем Форест». В Англии Джонсона звали команды АПЛ, но агентство Бекхэма помогло Джонсону заключить полноценный контракт с «Ноттингемом».

2. Бекхэм мечтает о сотрудничестве с Мбаппе. DailyMail писал о том, что Бекхэм даже пробивал этот вопрос через свои старые связи в «ПСЖ». Пока что по теме нет никаких результатов.

3. Еще одна цель Бекхэма – молодой топ из «МЮ» Мэйсон Гринвуд.

Еще одно профильное направление Footwork Management Limited – помощь в формировании состава «Интера» из Майами. Как сообщает The Sun, агентство ищет потенциальных игроков для клуба и предлагает их руководству.

Footwork Management Limited – лишь небольшая часть персонального бренда Дэвида Бекхэма DB Ventures Limited. Если общая компания приносит Бекхэму ежегодно более 30 миллионов долларов, то агентство работает пока что в минус. Это связано с отсутствием больших сделок, в самом Footwork Management Limited считают это временным явлением.

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