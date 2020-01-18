«Севилья» – стилистически самая необычная команда Европы

Разобрали стиль команды перед важным матчем с «Реалом».

Летом «Севилья» сильно поменялась. В команду пришел Хулен Лопетеги (да-да, тот самый, который недавно тренировал сборную Испании и «Реал»). А еще – вернулся легендарный спортивный директор Рамон Мончи.

Мончи ощутимо обновил состав. Продал футболистов на 100 миллионов. Ушли: Промес, Бен-Йеддер, Вобер, Сарабия, Муриэль.

И купил на 158 лямов. Пришли: Рони Лопеш, Даббур, Окампос, Чичарито, Оливер Торрес, Фернандо, Регилон, Люк де Йонг, Жюль Кунде.

Сейчас «Севилья» хороша по результатам: идет на третьем-четвертом месте (наравне по очкам с «Атлетико»). Но при этом играет необычно и странно

Так что же в ней странного?

Лопетеги подстроил «Севилью» под фирменную философию – с большим процентом владения и интенсивным прессингом. «Севилья» – третья в Ла Лиге по владению (55.3%) после «Барсы» и «Реала». И одна из самых атакующих команд в лиге: пятая по активным действиям в атакующей трети; третья по ударам. А еще «Севилья» третья по интенсивности и качеству прессинга в лиге.

Если не смотреть матчи «Севильи», можно подумать: ого, какая атакующая и изящная команда; много владеет мячом, высоко прессингует, постоянно у чужих ворот. Но ничего изящного в игре «Севильи» нет. И в этом ее главная странность и парадокс.

Лопетеги снова столкнулся с той же проблемой, какая у него была в «Реале» – отсутствием идей у чужих ворот. Владение «Севильи» зачастую стерильно. То есть команда много владеет, но при этом никак не обостряет ситуации.

Можно сказать, не отдавая мяч и быстро отбирая его после потерь, «Севилья» защищается. И успешно: допускает моменты у своих ворот на уровне с «Барселоной» и «Реалом» (но больше, чем «Атлетико»).

Со сборной Испанией Лопетеги помогал высокий класс игроков и относительно слабые соперники в группе квалификации. В «Реале» его сильно за это критиковали, а потом и вовсе уволили. В «Севилье» он придумал, как нивелировать сухое владение у чужой штрафной. Метод очень примитивный и простой – навесы.

«Севилья» – лидер по кроссам в чемпионате (25 за матч). И поэтому лучшая по проценту ударов изнутри штрафной – 64%.

Тотальное владение «Севильи» сводится к передачам во фланги, откуда и летят навесы. «Севилья» 15-я в Ла Лиге по атакам через центр (23% атак; ниже процент только у команд, которые очень мало владеют мячом и осознанно играют прямолинейно). К тому же «Севилья» лидер чемпионата по голам, забитым со стандартов (8).

Как себя проявляют игроки?

Не удивительно, что двигатели этой команды – крайние защитники: Серхио Регилон и Хесус навас. Во время позиционных атак опорник Фернандо опускается к защитникам, а крайние защи занимают высокие позиции.

Но лучший плеймейкер команды – Эвер Банега (6 ассистов). Человек с гениальным пасом. Но даже его тонкость чаще используется однобоко – он смещается на край и оттуда подает.

Самое грустное – на кого все это время навешивает «Севилья». Не Люка де Йонга, который за 16 матчей в чемпионате забил только два гола. У де Йонга – худшая реализация моментов Ла Лиге. По ожидаемым голам (xG) у него было моментов на восемь голов, а забил он всего два.

Еще грустнее, что он никак не помогает атаке. Просто исполняет роль статичной мишени для навесов. У него ни одного ассиста в сезоне, а в среднем за игру он отдает меньше одного паса под удар.

Как тогда забивает «Севилья»? Часто после отскоков внутри штрафной. И за счет индивидуального мастерства Окампоса (5 голов), Франка Васкеса (3), Нолито (2), Жордана (2) и Мунира (2).

Чичарито играет мало (в основном выходит на замену). Из девяти появлений на поле у него всего один гол.

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