Видаль спорит с «Барселоной» из-за бонусов. «Барса» считает, что так он провоцирует клуб на трансфер

Все это на фоне интереса «Интера».

Футбол помнит много историй, когда футболисты судились с бывшими клубами. Неймар требовал от «Барсы» выплаты бонуса и просрочки по платежам. Зинченко разбирался с «Шахтером». И так далее.

Значительно меньше случаев, когда игрок наезжает на клуб, за который выступает прямо сейчас. Такая ситуация случилась в Испании – Артуро Видаль наехал на «Барселону» из-за бонусов по прошлому сезону.

Почему Видаль разбирается с «Барселоной»

«Не я отправлял иск. Это сделали мои юристы и представители, которые занимаются подобными делами, связанными с бонусами. Мне кажется несправедливым то, что мне недоплатили, но эта тема не имеет отношения к текущему положению дел», – заявил Видаль.

3 декабря Артуро Видаль напомнил «Барселоне» о существовании долга по бонусам. 5 декабря, не дождавшись внятного ответа из бухгалтерии клуба, подал иск по этому делу. О деталях разбирательства подробно написало испанское издание ABC. По мнению Видаля, «Барселона» должна ему 2,4 миллиона евро. В эту сумму входят:

• 1,4 миллиона евро – за попадание в полуфинал ЛЧ.

• 250 тысяч евро – за победу в чемпионате Испании.

• Чуть больше 700 тысяч – за сыгранное число минут и матчей в прошлом сезоне.

Видаль утверждает, что по итогам прошлого сезона «Барса» из 4,8 миллиона выплатила только 2,4, поэтому и подал иск по этой проблеме в объединенную комиссию Ассоциации испанских футболистов и Ла Лиги. Но Ассоциация отклонила запрос Видаля, посчитав, что его требования – неверная интерпретация контракта.

У «Барселоны» же собственное видение этой ситуации. Во-первых, она придерживается мнения, что юристы Видаля неправильно разобрались в теме с бонусами. «Барселона» отметила, что Видаль не сыграл в 60% матчей сезона, поэтому ни о каком дополнительном бонусе не может быть речи.

Во-вторых, «Барселона» искренне удивлена, что Видаль и его представители задумались об этом спустя полгода после сезона-2018/19. «Нас очень удивляет, что господин Видаль задумался об этом спустя полгода. Это нормальная ситуация, когда одна из сторон совершает ошибки. В этом случае нужно было просто вежливо указать на ошибки, и тогда мы бы спокойно урегулировали вопрос. Но господин Видаль действовал жестко в этой ситуации и просто подал судебный иск», – говорится в заявлении клуба.

В-третьих, «Барселона» считает, что исками и запросами Видаль форсирует тему со своим переходом.

«Интер» следит за Видалем два года: спорит с «Барсой» по стоимости и согласовывает жирный контракт

Уже два сезона «Интер» настраивается на покупку Видаля. Когда он играл за «Баварию», итальянская пресса писала, что «Интер» просто пробивает запросы по Видалю. Но тогда «Интер» опередила «Барселона», и интерес к Видалю стих.

Сейчас в «Интере» работает Антонио Конте, и он планирует усилить среднюю линию команды Видалем. Декабрьские инсайды по ситуации:

1. «Интер» предложил 12 миллионов евро за Видаля – «Барсу» это не очень устроило, она хочет 20.

2. «Интер» также рассматривает вариант с арендой с последующим обязательным правом выкупа.

3. Авторитетный итальянский журналист Николо Скира заявил: «Интер» согласовал контракт с Видалем на 2,5 года, в течение которых заплатит ему 16,5 миллиона евро (плюс бонусы).

4. У Видаля испортились отношения с тренерским штабом «Барсы». Он покинул тренировку, когда узнал, что не выйдет в старте в матче с «Реалом». За это, по данным ESPN, руководители провели с ним беседу и оштрафовали его на 10 тысяч евро.

Видаль не обсуждает момент со своим переходом. Пока об этом высказался Эрнесто Вальверде: «Уже давно говорят, что он может покинуть команду или нет: это наш игрок, он забил гол, и я не думаю, что он может уйти».

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