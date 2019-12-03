В Италии газета анонсировала матч Смоллинга и Лукаку обложкой с фразой «Черная пятница». За это ее уничтожили «Рома», «Интер» и «Фиорентина»

Все это на фоне расистского скандала.

В Италии стало слишком много расистских скандалов в последнее время. Сегодня римское издание Corriere dello Sport вышло с заголовком на первой полосе: «Черная пятница». И прикрепило фотографии Криса Смоллинга и Ромелу Лукаку.

twit text — Corriere dello Sport (@CorSport) December 5, 2019

Реакция болельщиков – взрыв. Все обвиняют CdS в расизме. А изданию ответили и «Рома», и «Интер».

«Интер» у себя в твиттере пояснил: «Футбол – это страсть, культура и братство. Мы против любых форм дискриминации».

twit text — Inter (@Inter) December 5, 2019

Реакция «Ромы» ироничнее:

«Никто:

Абсолютно никто:

Никто в мире:

Заголовок Corriere dello Sport: *прикреплена скандальная обложка*».

twit text — AS Roma English (@ASRomaEN) December 5, 2019

К критике подключилась даже «Фиорентина»: «Нет слов».

twit text — ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) December 5, 2019

Возможно, обложка не прогремела так громко, если бы в Италии в последнее время не было слишком много споров, появившихся на почве борьбы с расизмом. В редакции Corriere dello Sport (главный редактор издания Давиде Заззарони) прокомментировали обложку так: «В наше время люди, определив расиста, бегут в социальные сети и называют этого человека расистом. Белый, черный, желтый. Отрицание цвета кожи уже является расизмом в своем роде. Фраза «Черная пятница» для тех, кто хочет и может ее понять, была и остается только восхвалением различий, гордостью различий, великолепным богатством различий. Если вы этого не понимаете, то потому, что вы не можете этого сделать или просто не хотите это делать».

Недавно фанаты «Вероны» затравили Балотелли. Президент «Брешии», защищая его, сказал расистскую фразу

Балотелли не в первый раз сталкивается с расизмом в Италии. Ему прилетало от болельщиков «Интера», когда он играл за «Милан». Сейчас, когда он уже выступает за «Брешию», появился новый скандал.

В начале ноября «Брешиа» приехала в гости к «Вероне», и несколько болельщиков хозяев ухали в адрес Балотелли. Марио не сдержался, остановился во время атаки «Брешии», взял мяч в руки и пнул в сторону фанатов.

После матча Балотелли в своем инстаграме написал: «Я благодарен всем своим коллегам на поле и за его пределами за солидарность и болельщикам – за ваши послания. Спасибо от всего сердца. Вы доказали, что вы настоящие люди, в отличие от тех, кто отрицает очевидное». В комментариях Балотелли добавил: «Позор вам, «людям» на фанатской трибуне, кто кричал в мой адрес, имитируя обезьян. Позор. Позор за то, что вы делали это в присутствии своих детей, жен, родителей и друзей. Позор».

Несколько ответов Балотелли:

Глава фанатского движения «Вероны»: «Расистские оскорбления выкрикивали только четыре человека, и это слышали лишь те, кто снимал их на видео. Балотелли мог это слышать только в своей голове. Балотелли итальянец только потому, что имеет итальянское гражданство, но он никогда не сможет стать настоящим итальянцем.В нашей команде тоже есть негр, который вчера забил гол, и мы все ему хлопали. Какие-то проблемы со словом «негр»?».

Интересно, что «Верона» болельщику, назвавшего Балотелли «негром», запретила посещать домашние матчи до 2030 года.

«Мэр и юридические офисы муниципалитета должны подать в суд на футболиста и всех тех, кто нападает на Верону путем несправедливой клеветы на нее. Несправедливо, что Верону судят, когда, как и в этом случае, ничего не произошло», – сказал члена совета Вероны.

Тренер «Вероны» Иван Юрич заявил: «Я не боюсь заявить, что во время сегодняшнего матча не было никаких проявлений расизма. Болельщики могли пошутить и поиздеваться над отличным игроком, но в этом не было ничего такого. Ничего».

Президент «Вероны» Маурицио Сетти: «У наших болельщиков особенное чувство юмора, но они точно не расисты. Фанаты «Вероны» всегда ведут себя абсолютно корректно».

Интересно, что La Gazzetta dello Sport дозвонилась до президента «Брешии» Массимо Челлино, и тот тоже выдал бомбу: «Что происходит с Балотелли? Он черный и работает над тем, чтобы обелить себя, хотя и сталкивается с трудностями». Потом извинялся и говорил, что никого не хотел обидеть.

Руководство Серии А не дает комментариев по этой теме. Единственный момент – журналисты La Repubblica каким-то образом достали аудиозапись с собрания руководителей лиги. На ней слышно, как президент Серии А Луиджи Де Сиерво говорит: чтобы реально бороться с расизмом, нужно убрать микрофоны, стоящие рядом с трибуной. Так в трансляциях зрители не услышат расистских кричалок, и это придаст привлекательность лиге.

Де Сиерво подтвердил подлинность аудиозаписи и сказал, что фраза вырвана из контекста и что он предлагал другие способы борьбы с расизмом. Но Де Сиерво не уточнил, о каких именно способах говорил.

Материалы по теме:

Теперь Балотелли вернулся в город, где все начиналось. Туда его заманили деньгами и семейной любовью

На этой неделе очень часто говорят про расизм. Даже Иньеста попал в скандал