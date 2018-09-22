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    ПФЛ изменит структуру. Главное – больше не будет зоны, в которой играют шесть команд


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    Голосов: 2
    Сегодня, 17:59
    Речь про «Восток».

    Для начала стоит сказать немного о зоне «Восток». На данный момент там играют 6 команд: «Иртыш», «Сахалин», «Новосибирск», «Чита», «Динамо-Барнаул», «Зенит» (Иркутск). «Иртыш» – лидер, у него 29 очков. Ближайший преследователь («Сахалин») отстал на 11 очков.

    В мае прошлого года у нас был материал про зону «Восток» с таким заголовком: «Остается беспробудно бухать». Когда футбол в России − бессмысленный позор». Там мы рассказали:

    • Клубы зоны «Восток» в сезоне-2017/18 не захотели проходить лицензирования и прокачиваться до следующего уровня.
    • На тот момент из этой ветки ПФЛ до ФНЛ команды не добирались три года. Спустя два сезона ничего не изменилось.
    • «Восток» – закрытая лига, состоящая из шести команд. Каждая команда играет по 20 матчей. Каждая с каждой – по 4 игры. Зачем такая периодичность – никому не ясно.

    Сегодня состоялось очередное собрание клубов ПФЛ. По данным «СЭ», на заседании рассмотрели существование зоны «Восток» и решили: с сезона-2020/21 зона будет «Восток» расформирована. С нового сезона структура ПФЛ выглядит так:

    В тезисах изменения структуры ПФЛ следующие:

    1. Вместо пяти зон будут четыре группы. Победитель от каждой выходит в ФНЛ.

    2. Зона «Восток» расформирована.

    3. Зона «Юг» на данный момент – самая большая в ПФЛ. Поэтому ее не будут дополнять командами из «Востока». В зоны «Центр», «Запад» и «Урал-Поволжье» добавят по две команды из «Востока».

    За счет этого ПФЛ: а) Придаст «привлекательный облик соревнованию»; б) Увеличит число матчей в каждой из трех зон – что хорошо для молодых игроков; в) Добавит удобств при составлении календаря.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Спорт-Экспресс, Иртыш
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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