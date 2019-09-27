Глушаков в «Ахмате»: не ругается, кайфует от футбола и жизни

И совсем не вспоминает «Спартак».

Последние несколько месяцев Дениса Глушакова в «Спартаке» – ссора с болельщиками, невнятная игра. Все изменилось полгода назад, когда Глушаков расторг контракт со «Спартаком», недолго просидел без работы и подписал соглашение с «Ахматом».

Что изменилось с точки зрения игры

«Ахмат» сейчас практически на дне турнирной таблицы. У Глушакова же, несмотря на общий спад команды, в целом все в порядке. За «Ахмат» он дебютировал в 4 туре РПЛ – с тех пор пропустил лишь один матч (с «Тамбовом» остался в запасе), во всех остальных выходил с первых минут.

Что касается Кубка России, то тут дела еще лучше. «Ахмат» пробился в четвертьфинал в том числе благодаря голам Глушакова. Оба получились эффектными, Глушаков даже поделился радостью со своими подписчиками в инстаграме.

text text text Публикация от text (@glushak8) 30 Окт 2019 в 11:39 PDT

О Глушакове пока не говорил Игорь Шалимов. Зато Рахимов через некоторое время после прихода Глушакова в команду дал несколько комментариев. «Он не делал никакого акцента на финансах. Ему хотелось отойти от этого всего, начать играть. Он постарается дать максимум команде. Я говорил с ним на тему игры и схем. Сказал Денису, что в середине поля он может сыграть на четырех позициях», – сказал Рахимов сразу после перехода Глушакова.

«Денис стал намного спокойнее. Он думает о том, как набрать форму, как скорее вернуться в строй, как продолжить играть в футбол. И разговоры были с ним об этом: он не хочет об этом всем думать и концентрируется только на футболе» – так Рахимов сказал в начале августа.

Что говорит сам Глушаков

Глушаков, кажется, доволен новой командой. Вот пара его цитат.



1. «Огромное спасибо Рамзану Ахматовичу [Кадырову] и Магомеду Хожахмедовичу [Даудову] за доверие. Также хочу поблагодарить главного тренера «Ахмата» Рашида Маматкуловича [Рахимова], которого знаю давно. Это умнейший тренер. Со своей стороны text сделать все, чтобы в самое ближайшее время «Ахмат» оказался в еврокубках».

2. В интервью «Чемпионату» он сказал: «Я собираюсь доказать, что меня рано списывать со счетов. Так что, когда позвонил Рашид Рахимов, я сразу решил, что перейду в «Ахмат». Рахимов — сильный тренер и человек, который еще и дал мне путь в большой футбол, поверил в меня в «Локо». Мы быстро получили добро от руководства «Ахмата» и сразу закрыли тему».

Что еще происходит с Глушаковым

Сейчас можно сказать: ситуация вокруг Глушакова несколько успокоилась. Глушаков больше не ругается, не попадает скандалы, максимально приятно отзывается об одноклубниках, тренерах, «Ахмате». А единственный неприятный момент связан с судебными разбирательствами с бывшей женой.

Несколько событий из нефутбольной жизни Глушакова.

Сфотографировался с Рамзаном Кадыровым.

text text text Публикация от text (@glushak8) 5 Окт 2019 в 5:58 PDT

Нашел в Москве Хави.

text text text Публикация от text (@glushak8) 27 Сен 2019 в 9:56 PDT

Прокомментировал матч ростовского СКА вместе с Тимуром Журавелем и Бастой.

text text text Публикация от text (@glushak8) 10 Ноя 2019 в 9:52 PST

Станцевал лезгинку на свадьбе Магомеда Митришева.

twit text — Руслан Абушкин (@abushkin) November 17, 2019

Материалы по теме:

Переход Глушакова в «Ахмат» – это не сенсация, а самый правильный итог

Хватит травить Глушакова. Дайте ему шанс