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    Глушаков в «Ахмате»: не ругается, кайфует от футбола и жизни


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    Сегодня, 19:50
    И совсем не вспоминает «Спартак».

    Последние несколько месяцев Дениса Глушакова в «Спартаке» – ссора с болельщиками, невнятная игра. Все изменилось полгода назад, когда Глушаков расторг контракт со «Спартаком», недолго просидел без работы и подписал соглашение с «Ахматом».

    Что изменилось с точки зрения игры

    «Ахмат» сейчас практически на дне турнирной таблицы. У Глушакова же, несмотря на общий спад команды, в целом все в порядке. За «Ахмат» он дебютировал в 4 туре РПЛ – с тех пор пропустил лишь один матч (с «Тамбовом» остался в запасе), во всех остальных выходил с первых минут.

    Что касается Кубка России, то тут дела еще лучше. «Ахмат» пробился в четвертьфинал в том числе благодаря голам Глушакова. Оба получились эффектными, Глушаков даже поделился радостью со своими подписчиками в инстаграме.

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    Публикация от text (@glushak8)

    О Глушакове пока не говорил Игорь Шалимов. Зато Рахимов через некоторое время после прихода Глушакова в команду дал несколько комментариев. «Он не делал никакого акцента на финансах. Ему хотелось отойти от этого всего, начать играть. Он постарается дать максимум команде. Я говорил с ним на тему игры и схем. Сказал Денису, что в середине поля он может сыграть на четырех позициях», – сказал Рахимов сразу после перехода Глушакова.

    «Денис стал намного спокойнее. Он думает о том, как набрать форму, как скорее вернуться в строй, как продолжить играть в футбол. И разговоры были с ним об этом: он не хочет об этом всем думать и концентрируется только на футболе» – так Рахимов сказал в начале августа.

    Что говорит сам Глушаков

    Глушаков, кажется, доволен новой командой. Вот пара его цитат.

    1. «Огромное спасибо Рамзану Ахматовичу [Кадырову] и Магомеду Хожахмедовичу [Даудову] за доверие. Также хочу поблагодарить главного тренера «Ахмата» Рашида Маматкуловича [Рахимова], которого знаю давно. Это умнейший тренер. Со своей стороны text сделать все, чтобы в самое ближайшее время «Ахмат» оказался в еврокубках».

    2. В интервью «Чемпионату» он сказал: «Я собираюсь доказать, что меня рано списывать со счетов. Так что, когда позвонил Рашид Рахимов, я сразу решил, что перейду в «Ахмат». Рахимов — сильный тренер и человек, который еще и дал мне путь в большой футбол, поверил в меня в «Локо». Мы быстро получили добро от руководства «Ахмата» и сразу закрыли тему».

    Что еще происходит с Глушаковым

    Сейчас можно сказать: ситуация вокруг Глушакова несколько успокоилась. Глушаков больше не ругается, не попадает скандалы, максимально приятно отзывается об одноклубниках, тренерах, «Ахмате». А единственный неприятный момент связан с судебными разбирательствами с бывшей женой.

    Несколько событий из нефутбольной жизни Глушакова.

    Сфотографировался с Рамзаном Кадыровым.

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    Публикация от text (@glushak8)

    Нашел в Москве Хави.

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    Публикация от text (@glushak8)

    Прокомментировал матч ростовского СКА вместе с Тимуром Журавелем и Бастой.

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    Публикация от text (@glushak8)

    Станцевал лезгинку на свадьбе Магомеда Митришева.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: «Ахмат»
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