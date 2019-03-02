Тедеско = эмоции и много карточек

Такого в нашем футболе еще не было.

Желтые карточки для тренеров – новое явление для футбола. Оно появилось в начале сезона. В марте Marca анонсировала новый свод правил, который вступил в силу с 1 июня 2019 года. В нем есть раздел, касающийся предупреждений тренерам.

Раньше арбитры устно успокаивали тренеров. В случае, если коучи не унимались, их устно же и удаляли. С лета судьи наказывают тренеров на равных с футболистами: сначала показывают желтую карточку, потом – красную.

Несколько пунктов, за которые тренеры могут получить желтые карточки:

Постоянные споры с главным арбитром.

Споры с лайнсменами.

Постоянное покидание технической зоны.

Президент Коллегии футбольных арбитров России Николай Левников в интервью «Спорт День за Днем» сказал: «Раньше судьи подходили и долго объясняли, что так вести себя нельзя, как малым детям. Теперь будут выноситься дисциплинарные санкции, так же, как и игрокам».

Новое правило проникло и в РПЛ. При этом арбитры наказывают не только главный тренеров, но и их помощников. К примеру, Платона Захарчука (ассистента Владимира Федотова из «Оренбурга») удалили за то, что он показал невидимую карточку арбитру. Карточки в России получали Божович, Федотов, Мусаев и Матвеев. По поводу карточек арбитрам уже высказался Андрей Аршавин в эфире программы «8-16»: «Честно, наши судьи взяли моду без разбора показывать желтые карточки не только тренерам, но и тем, кто сидит на скамейке запасных. На поле больше проблем, чем за полем».

Лидером по полученным карточкам является Доменико Тедеско. В четырех матчах РПЛ у него уже три предупреждения. А впереди матч с «Уралом» и игра с «Зенитом».

Если Тедеско получит желтую в матче с «Уралом», то за игрой против «Зенита» будет смотреть с трибуны. В этом случае командой, скорее всего, будет руководить его помощник Андреас Хинкель.

Пока что есть несколько цитат Тедеско по этой теме:

• «По поводу карточек могу сказать, что не знаю, почему их показывают. Если дают карточки за прыжки в технической зоне, за эмоции, то футбол заканчивается. Если бы мне в Германии такие показывали, то пропускал бы 10 матчей за сезон. Да, я выбежал на поле сегодня, но игра была остановлена, не вижу никакой логики в решении показать карточку».

• «Из технической зоны игра видится чуть иначе. Я так видел эти моменты и спорил. Возможно, не прав. Но это мои эмоции, за счет эмоций оказался в «Спартаке», где эмоций через край. Но мне нужно контролировать себя и исправляться, а то у меня уже две желтые карточки» (фраза после второй желтой карточки, полученной в матче с «Арсеналом»).

Футболистов «Спартака» не смущает излишняя эмоциональность Тедеско. Об этом уже сказал Георгий Джикия: «Энергетика Тедеско нам передается. Мы видим, что он бегает по полю, кричит. Мне это нравится. Пусть так и продолжает, потому что это помогает нам. То, что он получает желтые карточки, — ничего страшного. Команде нравится, как Тедеско ведет себя. Тренер учит русский язык, старается, знает слова: налево, направо, спрашивает что-то».

Так Тедеско ведет себя в «Спартаке».

twit text — Artem Kalinin (@kalininart) November 9, 2019

Тот же эпизод, но с другого ракурса:

Эмоции от гола Ларссона:

Эмоции во время матча с «Арсеналом»:

А вот кадры: