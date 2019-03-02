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    Тедеско = эмоции и много карточек


    5
    Голосов: 2
    Сегодня, 15:39
    Такого в нашем футболе еще не было.

    Желтые карточки для тренеров – новое явление для футбола. Оно появилось в начале сезона. В марте Marca анонсировала новый свод правил, который вступил в силу с 1 июня 2019 года. В нем есть раздел, касающийся предупреждений тренерам.

    Раньше арбитры устно успокаивали тренеров. В случае, если коучи не унимались, их устно же и удаляли. С лета судьи наказывают тренеров на равных с футболистами: сначала показывают желтую карточку, потом – красную.

    Несколько пунктов, за которые тренеры могут получить желтые карточки:

    • Постоянные споры с главным арбитром.
    • Споры с лайнсменами.
    • Постоянное покидание технической зоны.

    Президент Коллегии футбольных арбитров России Николай Левников в интервью «Спорт День за Днем» сказал: «Раньше судьи подходили и долго объясняли, что так вести себя нельзя, как малым детям. Теперь будут выноситься дисциплинарные санкции, так же, как и игрокам».

    Новое правило проникло и в РПЛ. При этом арбитры наказывают не только главный тренеров, но и их помощников. К примеру, Платона Захарчука (ассистента Владимира Федотова из «Оренбурга») удалили за то, что он показал невидимую карточку арбитру. Карточки в России получали Божович, Федотов, Мусаев и Матвеев. По поводу карточек арбитрам уже высказался Андрей Аршавин в эфире программы «8-16»: «Честно, наши судьи взяли моду без разбора показывать желтые карточки не только тренерам, но и тем, кто сидит на скамейке запасных. На поле больше проблем, чем за полем».

    Лидером по полученным карточкам является Доменико Тедеско. В четырех матчах РПЛ у него уже три предупреждения. А впереди матч с «Уралом» и игра с «Зенитом».

    Если Тедеско получит желтую в матче с «Уралом», то за игрой против «Зенита» будет смотреть с трибуны. В этом случае командой, скорее всего, будет руководить его помощник Андреас Хинкель.

    Пока что есть несколько цитат Тедеско по этой теме:

    • «По поводу карточек могу сказать, что не знаю, почему их показывают. Если дают карточки за прыжки в технической зоне, за эмоции, то футбол заканчивается. Если бы мне в Германии такие показывали, то пропускал бы 10 матчей за сезон. Да, я выбежал на поле сегодня, но игра была остановлена, не вижу никакой логики в решении показать карточку».

    • «Из технической зоны игра видится чуть иначе. Я так видел эти моменты и спорил. Возможно, не прав. Но это мои эмоции, за счет эмоций оказался в «Спартаке», где эмоций через край. Но мне нужно контролировать себя и исправляться, а то у меня уже две желтые карточки» (фраза после второй желтой карточки, полученной в матче с «Арсеналом»).

    Футболистов «Спартака» не смущает излишняя эмоциональность Тедеско. Об этом уже сказал Георгий Джикия: «Энергетика Тедеско нам передается. Мы видим, что он бегает по полю, кричит. Мне это нравится. Пусть так и продолжает, потому что это помогает нам. То, что он получает желтые карточки, — ничего страшного. Команде нравится, как Тедеско ведет себя. Тренер учит русский язык, старается, знает слова: налево, направо, спрашивает что-то».

    Так Тедеско ведет себя в «Спартаке».

    Тот же эпизод, но с другого ракурса:

    Эмоции от гола Ларссона:

    Эмоции во время матча с «Арсеналом»:

    А вот кадры:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9886

      vka1970 9 минут назад

      Главное, что игрокам нравится, а остальное всё пичуха.
      От жёлтых всё равно никуда не уйти.У нас как в той поговорке: Заставь чудака богу молиться, так весь лоб расшибёт.Также и со штрафами.

      0
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      Рейтинг: +1346

      sovok 20 минут назад

      Пусть еще поставят колючую проволоку и вышки с пулеметами.
      Никак без концлагерей не могут...
      Начальники...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4010

      Владислав Vlad 20 минут назад

      Постоянные споры с главным арбитром.
      Споры с лайнсменами.
      Постоянное покидание технической зоны.

      А как определить это постоянство????
      У нас уже забыли что такое цифры? Ну, напишите в цифрах - Сколько раз тренер может выйти из Т.З. Сколько раз он может спорить с судьёй.
      А размазывание каши по тарелке в виде какого-то постоянства - только приведёт к ненависти.
      Логики у выдумщиков правил нет абсолютно.

      2
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      Рейтинг: +215

      Влад-20 22 минуты назад

      Футбол - эмоции=балет

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7787

      silver29 52 минуты назад

      Игровое поле ограничено сплошной линией, и все, больше не надо никаких "технических загонов". Да пусть тренер хоть вдоль всего поля по бровке бегает, если это идет на пользу команде. Надо отменять этот бред с ограничением.

      5
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      Рейтинг: +1834

      SarJr > silver29 33 минуты назад

      Абсолютно согласен!!! А-то получается как в клетке с невидимой решёткой

      3
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      Рейтинг: +4010

      Владислав Vlad > silver29 18 минут назад

      Вообще удивляет пункт - постоянные споры с судьёй.
      Мы же с детства знаем, что в споре участвуют минимум двое (спор сам с собой - это шизофрения)) Значит и судье нужно показывать карточку, ведь он тоже спорит)))))

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