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    Матч «Челси» с «Аяксом» – пекло. Главный герой – изящный Зиеш


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    Сегодня, 00:59
    Тут было все: восемь забитых, автоголы, красные, пенальти, красивые голы.

    Матч «Челси» – «Аякс»: жара, жара, жара. Счет 4:4, «Челси» отыгрался со счета 1:4. Два автогола в ворота «Челси», два пенальти в ворота «Аякса». Семь желтых карточек, две красные (обе у центральных защитников «Аякса»). Отмененный гол «Челси», когда счет мог стать 5:4.

    Но главный момент матча – красивейший и одновременно нелепейший гол Зиеша (или автогол Кепы?). Зиеш исполнял штрафной с острого угла (почти как угловой) и классно закрутил в дальнюю девятку. В итоге мяч попал в штангу и отлетел в лицо Кепы, а потом в ворота.

    Если еще не видели, обязательно посмотрите – оно того стоит:

    Зиеш – это красота и восторг

    Он один из самых техничных и зрелищных европейских футболистов. Точнейший дальний пас, классный удар и волшебная левая нога, которой против «Челси» он оформил три голевые.

    В этом сезоне Зиеш сыграл в 20 матчах, забил шесть голов и отдал 14 голевых (в среднем одно голевое действие за матч). В прошлом сезоне Зиеш тоже круто отжигал: 49 игр, 21 гол, 24 голевые.

    Все говорили о де Лигте, де Йонге, Тадиче, Ван де Беке, а Зиеш почему-то оставался в тени. А зря.

    Собрали для вас всю его красоту.

    Это гол претендовал на лучший в последнем розыгрыше ЛЧ:

    Техника в стиле Роналдиньо. Финты в воздухе:

    Классный гол в полуфинале ЛЧ «Тоттенхэму». Посмотрите, как подстроился под мяч, как подобрал ногу, как пробил:

    Ну а это финт Роналдиньо в чистом виде:

    Пасы, уже ставшие легендарными. Это видео можно смотреть бесконечно:

    Классный голешник из последнего сезона, забитый в чемпионате Голландии:

    Умнейший и точнейший штрафной удар:

    И это лишь малая часть того, что творит Зиеш. Это то, что не под запретом авторских прав. Вот тут можно посмотреть подборку лучших действий Зиеша за 2019 года. А здесь все его ассисты и голы в последнем сезоне.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Soenar Chamid/Global Look Press
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