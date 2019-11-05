Матч «Челси» с «Аяксом» – пекло. Главный герой – изящный Зиеш

Тут было все: восемь забитых, автоголы, красные, пенальти, красивые голы.

Матч «Челси» – «Аякс»: жара, жара, жара. Счет 4:4, «Челси» отыгрался со счета 1:4. Два автогола в ворота «Челси», два пенальти в ворота «Аякса». Семь желтых карточек, две красные (обе у центральных защитников «Аякса»). Отмененный гол «Челси», когда счет мог стать 5:4.

Но главный момент матча – красивейший и одновременно нелепейший гол Зиеша (или автогол Кепы?). Зиеш исполнял штрафной с острого угла (почти как угловой) и классно закрутил в дальнюю девятку. В итоге мяч попал в штангу и отлетел в лицо Кепы, а потом в ворота.

Если еще не видели, обязательно посмотрите – оно того стоит:

twit text — Матч ТВ (@MatchTV) November 5, 2019

twit text — Squawka News (@SquawkaNews) November 5, 2019

Зиеш – это красота и восторг

Он один из самых техничных и зрелищных европейских футболистов. Точнейший дальний пас, классный удар и волшебная левая нога, которой против «Челси» он оформил три голевые.

В этом сезоне Зиеш сыграл в 20 матчах, забил шесть голов и отдал 14 голевых (в среднем одно голевое действие за матч). В прошлом сезоне Зиеш тоже круто отжигал: 49 игр, 21 гол, 24 голевые.

Все говорили о де Лигте, де Йонге, Тадиче, Ван де Беке, а Зиеш почему-то оставался в тени. А зря.

Собрали для вас всю его красоту.

Это гол претендовал на лучший в последнем розыгрыше ЛЧ:

twit text — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 8, 2019

Техника в стиле Роналдиньо. Финты в воздухе:

twit text — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2019

Классный гол в полуфинале ЛЧ «Тоттенхэму». Посмотрите, как подстроился под мяч, как подобрал ногу, как пробил:

twit text — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 13, 2019

Ну а это финт Роналдиньо в чистом виде:

twit text — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 23, 2019

Пасы, уже ставшие легендарными. Это видео можно смотреть бесконечно:

twit text — FootballJOE (@FootballJOE) November 5, 2019

Классный голешник из последнего сезона, забитый в чемпионате Голландии:

twit text — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 8, 2018

Умнейший и точнейший штрафной удар:

twit text — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 15, 2017

И это лишь малая часть того, что творит Зиеш. Это то, что не под запретом авторских прав. Вот тут можно посмотреть подборку лучших действий Зиеша за 2019 года. А здесь все его ассисты и голы в последнем сезоне.