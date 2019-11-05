Матч «Челси» с «Аяксом» – пекло. Главный герой – изящный Зиеш

Матч «Челси» – «Аякс»: жара, жара, жара. Счет 4:4, «Челси» отыгрался со счета 1:4. Два автогола в ворота «Челси», два пенальти в ворота «Аякса». Семь желтых карточек, две красные (обе у центральных защитников «Аякса»). Отмененный гол «Челси», когда счет мог стать 5:4.
Но главный момент матча – красивейший и одновременно нелепейший гол Зиеша (или автогол Кепы?). Зиеш исполнял штрафной с острого угла (почти как угловой) и классно закрутил в дальнюю девятку. В итоге мяч попал в штангу и отлетел в лицо Кепы, а потом в ворота.
Если еще не видели, обязательно посмотрите – оно того стоит:
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— Матч ТВ (@MatchTV) November 5, 2019
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— Squawka News (@SquawkaNews) November 5, 2019
Зиеш – это красота и восторг
Он один из самых техничных и зрелищных европейских футболистов. Точнейший дальний пас, классный удар и волшебная левая нога, которой против «Челси» он оформил три голевые.
В этом сезоне Зиеш сыграл в 20 матчах, забил шесть голов и отдал 14 голевых (в среднем одно голевое действие за матч). В прошлом сезоне Зиеш тоже круто отжигал: 49 игр, 21 гол, 24 голевые.
Все говорили о де Лигте, де Йонге, Тадиче, Ван де Беке, а Зиеш почему-то оставался в тени. А зря.
Собрали для вас всю его красоту.
Это гол претендовал на лучший в последнем розыгрыше ЛЧ:
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— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 8, 2019
Техника в стиле Роналдиньо. Финты в воздухе:
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— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2019
Классный гол в полуфинале ЛЧ «Тоттенхэму». Посмотрите, как подстроился под мяч, как подобрал ногу, как пробил:
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— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 13, 2019
Ну а это финт Роналдиньо в чистом виде:
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— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 23, 2019
Пасы, уже ставшие легендарными. Это видео можно смотреть бесконечно:
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— FootballJOE (@FootballJOE) November 5, 2019
Классный голешник из последнего сезона, забитый в чемпионате Голландии:
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— beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 8, 2018
Умнейший и точнейший штрафной удар:
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— beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 15, 2017
И это лишь малая часть того, что творит Зиеш. Это то, что не под запретом авторских прав. Вот тут можно посмотреть подборку лучших действий Зиеша за 2019 года. А здесь все его ассисты и голы в последнем сезоне.