«Оренбург» – это терпение и характер

После десятого тура были последними, сейчас – седьмые.

В прошлом сезоне «Оренбург» всех приятно удивил: команда вернулась из ФНЛ, стабильно и интересно играла, финишировала на седьмом месте. Но летом по клубу сильно ударило трансферное окно, ушли: Сутормин, Попович, Фролов, Бегич, Ойеволе, Андреев – все игроки основы. И еще свалили футболисты замены: Бреев, Чиркин, Козлов.

За неделю до закрытия трансферного окна «Оренбург» не купил ни одного футболиста. В клубе числилось всего 18 игроков. Сложно представить, как Федотов готовил команду к сезону.

Но за последнюю неделю «Оренбург» все-таки закупился – всего на миллион евро. Самый дорогой трансфер – Эди Готлиб (420 тыс. евро), сыгравший за клуб 118 минут и порвавший крестообразные связки.

Начало сезона – просто ад

«Оренбург» стартовал с четырех поражений подряд. После семи туров у команды было всего два очка (ничьи с «Тамобовом» и «Сочи»). Казалось, что в РПЛ нет команды слабее и безнадежнее «Оренбурга».

Но потом-то вы знаете: две подряд победы над «Уфой» и «Рубином», равная схватка с «Локо» (но все равно проиграли 2:3), вынос «Спартака» (бац! – уволили Кононова), вынос «Динамо» (бац! – уволили Хохлова). Еще было поражение от «Крыльев», равный матч и ничья с «Краснодаром» и победа над «Уралом».

twit text — ФК Оренбург (@fcorenburg) November 4, 2019

Сейчас «Оренбург» идет на седьмом месте. Но что важнее: по качеству созданных и допущенных моментов (по системе xG) команда сейчас пятая в лиге. Конечно, система ожидаемых голов не совершенна, но пока нет лучшей модели, оценивающей качество игры, а не результаты.

Крутости этому «Оренбургу» добавляет тот факт, что команда 14-я в лиге по стоимости состава (ниже только «Крылья» и «Тамбов»). А еще они никогда не проигрывают, если забивают первыми: так было в семи матчах (пять побед, две ничьи).

Федотов – волшебник

Секрет характера команды и ее силы в главном тренере – Владимире Федотове, который поднял команду из ФНЛ, в первом же сезоне довел до седьмого места и в этом году продолжает творить чудеса в сложных условиях.

Это понимают и в руководстве клуба, постоянно выражая тренеру поддержку. Даже после мрачного старта из поражений член попечительского совета клуба Василий Столыпин говорил:

«Никакой паники. Все ожидаемо. По-другому быть не может. Новые люди вливаются в состав. Понятно, что не все делается сразу. Планомерно работаем. Игру забыли, готовимся к следующей».

Сам Федотов не поднимал паники, когда у команды ушло полсостава, а новых игроков не было. Вообще, за два года в клубе тренер ни разу не высказал недовольства, не пожаловался. Просто спокойно и честно выполнял свою работу.

Когда перед началом этого сезона в команде не было новых игроков и была проведена скомканная предсезонка, Федотова спросили, какие перспективы у «Оренбурга» в новом сезоне. Ответом он охарактеризовал себя и отношение к работе:

«Я не могу гарантировать какого-то определенного результата в предстоящем сезоне, но могу обещать, что мы будем выкладываться на сто процентов в каждом матче. Болельщикам стыдно за «Оренбург» не будет».

Не обманул.