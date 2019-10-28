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    У ЦСКА и «Тоттенхэма» общая проблема – слабая игра лидеров


    3
    Голосов: 1
    28.10.2019 20:26
    Эриксен и Влашич не тащат.

    Спады «Тоттенхэма» и ЦСКА – самые сложно объяснимые в Европе. «Тоттенхэм» выдал лучший сезон за десятилетия, дошел до финала ЛЧ; летом никого не продал и укрепился; а сейчас 11-й в АПЛ и серый в Лиге чемпионов. ЦСКА закончил на четвертом месте прошлый сезон, но в целом играл стабильно; летом не потерял лидеров; сейчас неубедителен в РПЛ и проваливается в ЛЕ.

    Проблемы обоих клубов можно разобрать с разных сторон: и с игровой, и с психологической. Например, мы писали о плохом микроклимате в «Тоттенхэме» и его причинах . И о слабом составе ЦСКА, из-за которого клуб проваливается в Лиге Европы.

    Но есть еще один важный и малозаметный аспект. У регресса обоих команд есть одно важное сходство – слабая форма лидеров, которые до этого делали разницу. Речь о Влашиче и Эриксене.

    В прошлом сезоне Влашич был лучшим в ЦСКА, а сейчас играет посредственно

    В этом сезоне у Николы уже восемь голевых действий, но тут важно не обманываться статистикой: только два из них были сделаны в матчах с приличными соперниками (против «Ростова» и «Краснодара»). А еще два гола забито с пенальти.

    В последней кампании Влашич качественнее создавал моменты для партнеров (по метрике xA) и реже бил. В этом сезоне Никола стал чаще пробивать из-за пределов штрафной – из-за чего команда теряет владение. То есть эффективность ударов заметно снизилась.

    Апогеем неудач Влашича стала игра с «Ференцварошем», когда Влашич не попал в пустые ворота с нескольких метров.

    Конечно, мы не выбрасываем контекст того, что вся команда стала играть хуже. И не забываем, что это влияет на игру самого Влашича. И мы не говорим, что Влашич ужасен. Нет, он просто перестал делать разницу в кризисных ситуациях, как это было в прошлом сезоне.

    Возможно, сказалось то, что он пропустил предсезонку в клубе, пока ЦСКА договаривался с «Эвертоном» о трансфере.

    Эриксен устал от «Тоттенхэма»

    Летом Кристиан сказал, что хочет покинуть «Тоттенхэм» и намекнул на «Реал». Клуб не продал игрока, предложил новый контракт, но Эриксен отказался.

    Такой неприятный момент между игроком и клубом не мог не сказаться на игре Эриксена. Теперь он не всегда попадает в основу, хотя до этого всегда был железным игроком старта.

    И это тоже сказывается на слабой игре команды. С момента переезда в Англию (лето 2014) Эриксен всегда был в топе по созданию моментов и ассистов.

    В последних четырех сезонах он в среднем отдавал по 13 ассистов. В этом у него всего одна голевая. Значительно снизились показатели по передачам под удар.

    Влияние Эриксена на игру команды заметно снизилось. Например, в предыдущих сезонах он часто спасал «Тоттенхэм» в сложных ситуациях своими дальними ударами. В этом – он стал реже бить и забил всего один мяч.

    Недавно Эриксен сам подтвердил, что сейчас у него спад: «Совершенно точно, сейчас самое тяжелое для меня время в клубе».

    ***

    Еще раз: плохая игра команд не всегда связана с формой их лидеров. Но в конкретных случаях эти два фактора совпадают. Лидеры и лучшие игроки обычно проявляют себя в сложные для их клуба моменты.

    Влашич и Эриксен в последнем сезоне хорошо проявляли себя в кризисных ситуациях. В этом году ЦСКА и «Тоттенхэм» пока некому тащить в одиночку.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК ЦСКА/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 1
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1884

      ухоженный крокодил 2 часа назад

      Валера Полевиков
      Надо было эту статью на туалетной бумаге написать, чтобы потом можно было подтереться.
      От статьи усраться можно.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +94

      nice_taste 13 часов назад

      Эриксен лидер?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +123

      Valeron2790 17 часов назад

      Сравнивать Тотенхэм и ЦСКА, это верх маразма.

      2
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