Откровения Паписса Сиссе о смерти друга Тиоте и жизни в Англии

Эксклюзивный перевод интервью.

Помните Паписса Сиссе? Он зажигал в «Ньюкасле» в первой половине десятых, а потом резко куда-то пропал. На два года он уехал в Китай, а последние два сезона играет в турецком «Аланьяспоре».

За карьеру он провел 386 матчей, в которых забил 163 гола. До «Ньюкасла» он играл и много забивал за «Метц» и «Фрайбург» и параллельно стал главной звездой Сенегала.

Сейчас Сиссе 34 года, но он до сих пор в хорошей форме. В прошлом сезоне забил 16 голов и стал четвертым бомбардиром турецкой лиги. В этом – шесть мячей в семи матчах. А его «Аланьяспор» идет на первом месте в чемпионате.

Недавно Паписс дал интервью американскому изданию The Athletic. Мы перевели самое важное. Об адаптации в Англии, «Ньюкасле», жизни в Китае, умершем друге Тиоте и школьном учителе.

twit text — Dominic Fifield (@domfifield) October 14, 2019

Об АПЛ, «Ньюкасле», партнерах и тренерах

«Первые месяцы в «Ньюкасле» мы были лучшей командой, в которой я когда-либо играл. Я прибыл в клуб с прекрасным настроем. Каждый раз, когда я бил по воротам, я знал, что получу удовольствие.

Английский футбол – стремителен, от ворот до ворот. Никто не останавливается. Мне нравится быстрая игра и все, что происходит в штрафной – это моя среда, там я король.

Алан Пардью показал мне способ, который помог мне преуспеть в английском футболе. Он заставлял меня начинать матчи на скамейке. Просто ждать и смотреть. Чтобы увидеть темп игры, а потом вовремя войти в нее и наказать соперника.

У нас была прекрасная команда с сильными игроками. Кабай создавал сопернику проблемы своими проходами в центре. Бен Арфа – был монстром; он был лучшим на тренировках, но вне поля… Я предупреждал, что он неправильно растрачивает свой талант. Но каким он был игроком!

Демба Ба постоянно забивал. Но нам нужно было еще больше таких игроков, чтобы достичь чего-то. Нам нужно было как минимум 20 игроков обоймы, которые были бы готовы играть в любой момент. Алану Пардью не хватало этого».

При Джоне Карвере и Стиве Макларене все пошло не так, как надо. Возможно, было слишком много изменений. Настроение ухудшилось. Уверенность упала. Мы пытались, но у нас не получалось. Когда пришел Рафаэль Бенитес, было поздно.

Если бы он пришел на два месяца раньше, мы бы были в порядке. Это было очень неприятное падение. Как это могло произойти? У нас было так много талантов.

Я хотел остаться. Честно, я хотел помочь клубу вернуться в АПЛ, но у меня оставался год по контракту, а предложение из Китая было хорошим для клуба. «Ньюкасл» всегда будет в моем сердце. Всегда».

О смерти Шейка Тиоте

«Тиоте открыл мне двери в команде. Он сразу принял меня и помог почувствовать себя дома. Он взял меня под свое крыло, как брат».

Спустя полгода, как Сиссе уехал играть в Китай, Тиоте тоже перешел в китайский клуб. Тиоте был победителем Кубка африканских наций, дважды играл на чемпионатах мира, 138 раз выходил на поле в АПЛ.

Тиоте отыграл 11 матчей за новый клуб. В июне 2017-го он потерял сознание на тренировке, а позже у него остановилось сердце. Ему было 30 лет.

twit text — MailOnline Sport (@MailSport) June 13, 2017

За пару недель до этого Сиссе и Тиоте праздновали Рамадан в Пекине:

«Мы много смеялись и шутили. На ужине в отеле я сказал, что вернусь к нему на следующей неделе, чтобы снова провести с ним время. Мы расстались как друзья. И только спустя несколько дней произошла трагедия.

«Я ехал в машине, когда мне позвонили и рассказали о смерти Шейка. Я сошел с ума. Моя голова была в огне. Я начал колотить по сиденью.

Водитель спрашивал, в порядке ли я, а я кричал: «Нет! Нет, я не в порядке!» Я не мог в это поверить. Я просто хотел быть один. Водитель остановил машину, я вышел и просто пошел пешком. Не помню даже куда.

Я мусульманин. Единственное, что я мог сделать – это молиться за своего друга, его семью и детей. Я всегда общаюсь с ними в Сенегале. Это было очень, очень грустно. Тиоте очень помог мне, я уважал его. Для меня он был гигантом. Был моим братом. И всегда будет моим братом. Я сильно скучаю по нему».

twit text — Footy Accumulators (@FootyAccums) June 14, 2017

О периоде в Китае и школьном учителе

«Китай – это другой мир. Когда я приехал туда, я сказал сам себе: «Ух ты, где это я?» Но я был там только для футбола. Я жил на тренировочной площадке.

«Шаньдун» – очень большой клуб. Условия в нем были прекрасными. Город Цзинань был очень большим. А они называли его деревней, хотя на всей территории проживало более 10 миллионов человек.

Во всех местах, где я жил, я пытался познакомиться с культурой, религиями, менталитетом. Путешествия помогли мне получить образование, которое я недополучил, когда учился в школе.

Я начал изучать английский только в конце учебы в школе. У нас был учитель, который говорил с акцентом. Мы смеялись над ним, потому что он говорил, как джентльмен.

Когда я уже играл за «Ньюкасл», я вернулся домой в Дакар и встретил его. Он сказал, что видел меня по телевизору. И сказал, что говорит теперь в школе на уроках: «Это мой ученик. Когда он был молодым, каждый раз, когда он слышал удар мяча о стену снаружи, он выбегал из класса и играл. Это было ужасно».

Но он был доволен моим английским, когда услышал, как я говорю по телевизору. Он сказал, что очень гордится мной.