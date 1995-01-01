Трип по Кавказу: 5 дней, 3 страны, 3 матча. История, атмосфера, люди

Армения, Грузия, Азербайджан.

В прошлом году мы рассказывали историю Виктора Каминского. Этот парень родился и живет в Одессе. В 2003-м году он влюбился в сборную Латвии, которая совершила невероятный подвиг: пробилась на Евро-2004 через стыки, обыграв Турцию – на тот момент бронзового призера чемпионата мира.

С тех пор прошло уже 16 лет и все это время Витя активно топит за Латвию: ездит на выездные и домашние матчи сборной, поддерживает местные клубы в еврокубках, коллекционирует значки и футболки, связанные с латвийским футболом.

Иногда он может поехать летом в Литву или в Эстонию, чтобы поддержать чемпиона Латвии в товарищеском турнире Baltic Cup, или даже сгонять зимой на выезд молодежной сборной Латвии в Молдову, которая играет там обычный товарняк.

Этой осенью Витя решает немного поменять латвийскую пластинку и пробивает интереснейший кавказский трип, которому позавидует даже герой нашего недавнего материала – футбольный путешественник Марко Бензигер. За пять дней он объезжает весь Кавказ и посещает все три страны: Армению, Грузию и Азербайджан. Ключевой момент этого путешествия – Витя умудряется попасть на матчи местных сборных к отбору на Евро-2020.

Календарь его футбольного путешествия:

• 5 сентября (Ереван): Армения – Италия

• 8 сентября (Тбилиси): Грузия – Дания

• 9 сентября (Баку): Азербайджан – Хорватия

Сколько стоит сгонять на Кавказ и как это лучше сделать

Далее слово герою этого материала – Виктору Каминскому:

«В таком путешествии важно распланировать логистику. Самый экономный вариант получается таким: сначала на самолете в Баку, оттуда в Тбилиси на поезде, а там уже взять машину на прокат и рвануть в Армению. В Азербайджан лечу через лоукост (бюджетный рейс) за 60 баксов, билет на поезд Баку – Тбилиси стоит 15 баксов, аренда машины обходится в 20 баксов в сутки.

Такой маршрут приходится составлять из-за Армении – там очень тяжко с самолетами, у них не летают лоукосты и очень мало рейсов, поэтому попасть туда напрямую очень сложно. Даже сами армяне едут в Грузию и уже оттуда вылетают, потому что в тбилисском аэропорту дешевле билеты и больше направлений».

Далее о том, как Витя добирается до Армении и о местных ценах в Ереване:

«На армянской таможне погранцы долго расспрашивают, сколько стоит моя машина. Пришлось объяснять, что машина не моя и что даже примерно не знаю, сколько она стоит. Я заполнил еще кучу всяких бланков и деклараций, отвечал на вопросы, как на интервью, о том, что я не перевожу никаких, драгоценностей, товаров, лекарств и т.д. Бюрократия страшная.

Удивляет, насколько все быстро и просто с пересечением границы в Грузии, и настолько же все долго, занудно и сложно с бюрократической армянской таможней. Местные объясняют это вступлением в Таможенный Союз с Россией. Если у вас гражданство страны, которая не входит в этот союз, то до вас докапываются.

Могу сказать, что в Армении и самые ужасные дороги. На своей машине я бы точно не хотел по ним ездить. В стране мало хороших отелей. Из-за того, что гостиниц не много, цены на них не дешевые, поэтому выгодней снимать квартиру. Тут уже выгодных предложений навалом. Мне удается за копейки найти классные апартаменты в центре Еревана на 12-м этаже с видом на гору Арарат. На питание цены, вообще, символические. В ресторане обед на троих, в который входит первое, второе, десерт и напитки обходится нам всего в 15 баксов (965 рублей)».

В Армении нашего героя удивляет памятник… футбольному клубу:

«Когда едешь в другую страну, неплохо иметь там хороших знакомых. В Армении живет мой хороший товарищ Мигран. Мы давно знакомы и обмениваемся программками, билетами, значками с матчей латвийской и армянской сборной и клубов. Мигран первым делом везет меня к памятнику... футбольного клуба «Арарат». Да-да, Армения, наверно, единственная страна в мире, в которой установлен памятник футбольному клубу.

Такой почести «Арарат» удостоен за золотой дубль 1973-го года. Сейчас в это даже сложно поверить. Представь, армянские футболисты разбираются с «Динамо Киев», донецким «Шахтером», московскими «Спартаком», «Локомотивом», ЦСКА и забирают кубок и чемпионство СССР.

Правда, сейчас дела у этого народного клуба не очень. Со слов Миграна, права на «Арарат» принадлежат какому-то бизнесмену, который сейчас живет в Швейцарии и не сильно желает инвестировать, но и продавать этот бренд тоже не хочет. Зато появилась куча всяких разных новых клонов «Араратов», даже в России есть один.

О походе на матч Армения – Италия:

«Из трех кавказских стран Армения – самая бедная. Здесь нет даже ни одной нормальной современной арены. Самый большой стадион называется «Раздан» и вмещает 55 тысяч зрителей, но УЕФА не разрешает ему принимать матчи, потому что там всего три выхода для зрителей.

Матч с Италией ожидаемо вызывает большой ажиотаж, но его приходится проводить на стареньком республиканском стадионе, который построен еще в 1933 году и после реконструкции там всего 14 тысяч кресел.

Билеты в кассах разбирают в первый же день, но спрос явно выше. Люди забиваются битком, и сидят даже в проходах, на ступеньках, на крыше. В Европе такое просто невозможно. Там сразу подойдет стюард, попросит встать со ступенек и пройти на свое место по билету.

Атмосфера напоминает Советский Союз и черно-белые ретро видео с переполненными трибунами, как в фильме «Вратарь». Я думаю к тем 14-ти тысячам, которые заходят по билетам, можно смело добавить еще тысячи две людей, разместившихся в проходах и на ступеньках. Итого получается тысяч 16 армянских болельщиков.

Против них 16 человек – итальянских тиффози, которые для меня просто герои. Представь, как они из Италии добираются до Еревана, какую логистику выстраивают и какой маршрут преодолевают, чтобы оказаться здесь. Люди едут в такую незнакомую и далекую для себя страну, все равно, что мы бы поехали куда-то в Африку поболеть за наши команды.

Рядом со мной сидят ребята из Сочи. Их человек 25-30. Они приезжают специально, чтобы поболеть за своего футболиста Карапетяна. Нападающий «Сочи» здорово благодарит их за поддержку, становится главной фигурой этого матча и затмевает даже Мхитаряна, который играет против новых одноклубников из «Ромы».

Минуте на 10-й Карапетян забивает первый гол в игре и просто взрывает стадион, а в конце первого тайма попадается на хитрую уловку Бонуччи, который симулирует нарушение. Карапетяна удаляют.

Оставшись на одного меньше, да еще и с таким судейством, армяне все равно дают бой итальянцам, но в концовке все же пропускают два гола и упускают ничью».

Из Армении перемещаемся в Грузию

«Из всех кавказских стран больше всего понравилось в Грузии. Красивая природа, хорошие дороги и сервис, вкусная еда, никаких проблем с пересечением границы. Говорят, что все дело в новых реформах. Теперь обычный полицейский получает зарплату 500 баксов в месяц. Во всех сферах платят хорошо и вовремя, поэтому люди ценят свою работу, не хотят ее потерять и качественно выполняют.

Цены на все очень даже демократичные. Найти хороший отель по умеренным деньгам – не проблема. Билет на матч сборной стоит всего 2 бакса. Везде тебя бесплатно угощают чаем, кофе, хачапури. Ощущаешь по-настоящему, что такое кавказское гостеприимство.

Перед поездкой случайно в соц сетях знакомлюсь с одним коллекционером футболок и предлагаю обменяться. При встрече он представляется Додо и сразу приглашает к себе в гости. Заходим к нему в дом, а там все стены в фотографиях моего нового знакомого со звездами мирового футбола: с Каладзе, Шевченко, Мальдини, Пирло, Кака, бразильским Роналдо.

Говорит, что с Кахой они давние друзья, и когда Каладзе приглашал в Грузию своих друзей из Милана, то он лично встречал и Шеву, и Мальдини, и Пирло и они даже жили у него дома.

Додо показывает мне коллекцию футболок и там целый Клондайк, которому позавидует даже андоррец Лима. Тут тебе и Шевченко с Каладзе после финальных матчей Лиги Чемпионов «Милана» против «Ливерпуля», рядом висит майка Канкавы с финала Лиги Европы. Есть даже футболка «Динамо Тбилиси» с победного финала Кубка Кубков.

Хочу купить у Додо футболку Канкавы, в которой Джаба играл за сборную Грузии против моей любимой Латвии, но он мне ее просто дарит и говорит, что не может взять денег со своего друга. Я шучу и говорю ему, что раз ты друг Каладзе и Шевченко, а я твой друг, значит, теперь Каха и Шева и мои друзья тоже».

Правда, футбольная атмосфера в Тбилиси уступает ереванской:

«По аналогии с Арменией и памятнику «Арарату» ожидаю увидеть что-то подобное и в Тбилиси. У грузин повод еще более существенный, ведь их «Динамо» в начале 80-х годов выигрывает Кубок Кубков. Представь, ни один российский клуб за все время Советского Союз ни разу не побеждает в еврокубках, а у грузин это получается.

Сейчас, правда, у «Динамо» не самые лучшие времена – команда не может выиграть даже грузинский чемпионат. Но в том, что это по-настоящему народная команда до сих пор, сомневаться не приходится. По всему городу рекламные щиты с клубной эмблемой. Едешь по улицам на машине, а на билбордах динамовские футболисты смотрят на тебя в каждом квартале. Общаешься с местными, и все, как один, говорят, что болеют только за «Динамо».

За все время мне не попадается ни один человек, который поддерживает другие местные клубы: «Гагру», «Локомотив», «ВИТ-Джорджию» или нынешнего чемпиона «Сабуртало».

А вот сам поход на футбол не очень впечатляет. Из всех трех игр Грузия – Дания получается самой скучной и единственной, где так и не будет ни одного гола.

Очень странное ощущение и от атмосферы. На матче почти 22 тысячи зрителей, хотя стадион вмещает около 55 тысяч. Получается, что трибуны заполнены только наполовину. В Армении на матч с Италией людей тысяч на восемь меньше, но и сам стадион заполняется на все 110 процентов.

В Ереване это создает потрясающую атмосферу, а вот в Тбилиси такого уже нет. Не спасает даже приезжий десант гостей. Болельщики датчан занимают полностью целый сектор, их приезжает человек 600. Согласись, внушительные цифры, учитывая насколько далеко, сложно и недешево добраться из Дании в Грузию. Это тебе не 15 итальянцев на матче Армения – Италия.

Что мне нравится в скандинавах, так это то, что они всегда в большом количестве приезжают в гости и уступают в этом показателе разве что британцам».

А теперь – в Азербайджан

«Матч Азербайджан – Хорватия получается самым неожиданным в плане результата. У хозяев в четырех матчах отбора четыре поражения и в то, что они смогут забить хотя бы один гол, не верит никто. Большинство местных болельщиков говорит, что будет за счастье, если азербайджанцы не пропустят больше трех голов.

Вначале игры забивает Модрич, но Азербайджан не только не расстраивается, но еще и в конце умудряется сравнять счет, вытащить ничью в игре с таким соперником и набрать первые очки в отборе.

Около 100 болельщиков гостей, которые пробивают такой дальний выезд, просто в шоке. Они не верят, что хорваты не смогли обыграть 110-ю сборную мира. Но больше всего мне обидно за то, что матч с Хорватией проходит не там, где его ждешь. Очень хотелось посмотреть эту игру на «Баку Арена», где еще витает недавний дух финалистов Лиги Европы.

Но местная федерация предпочитает более выгодный вариант и выбирает «Баксель Арену». Это небольшой стадиончик тысяч на 15 зрителей, который принадлежит «Нефтчи». А «Баку Арена» – это уже государственный стадион. Почему финалистов чемпионата мира не принимают на лучшей арене страны? Как мне объясняют местные, просто не договорились».

По мнению нашего героя, азербайджанская ситуация очень похожа на ту, что происходит в России:

«В Баку, как в европейском мегаполисе, все современно и развито. Так же, как и в Москве. А вот если выезжаешь за пределы этих двух столиц, то картина не самая приятная. Это касается всего: и инфраструктуры, и сервиса, и уровня жизни, и зарплат, и спорта, и развлечений.

В сельской местности и в небольших городах не все так весело: работы толком нет, зарплаты маленькие, разруха, безнадега, люди ищут любую возможность уехать. Весь поток денег и развития идет только на столицу.

Так и в футболе. В Азербайджане уже давно только две топовые команды: столичные «Карабах» и «Нефтчи». Несмотря на то, что «Карабах» якобы из Агдама, все свои домашние матчи он играет в Баку. Это клуб более успешен сейчас, выиграл последние шесть чемпионатов, а два года назад даже доходил до группы Лиги чемпионов.

Но в городе все же больше болеют за «Нефтчи». Чувствуется, что здесь это народная команда. Местные болельщики «нефтяников» не любят своего главного конкурента. Для них «Карабах» – политический проект.

По бюджету «Нефтчи» явно уступает, поэтому и не может выиграть чемпионат, но своих болельщиков все равно радует: в Лиге Европы доходили как-то до группы, а в этом году бахнули тульский «Арсенал». Для азербайджанского клуба разгромить 3:0 команду из РПЛ в еврокубках дорогого стоит.

Но успехи «Карабаха» и «Нефтчи» в еврокубках – это больше заслуга легионеров. И там, и там играют хорошие леги: бразильцы, испанцы, балканцы. Без них местные клубы вряд ли смогут составить конкуренцию даже командам из Молдавии или Косово».

***

«Из всех трех кавказских стран я точно хочу вернуться еще раз в Грузию. Это идеальное место для отдыха и нескольких дней очень мало, чтобы насладиться всей ей природной красотой и достопримечательностями.

Но самое главное для меня из этой поездки – во всех трех странах, в которых я побывал, люди очень гостеприимные. Это правда.



Беседин регулярно выдает классные лонгриды:

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