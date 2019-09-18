Большое интервью Криштиану о маме, детстве, Месси и футболе

Здесь – самые важные моменты.

Вчера Криштиану Роналду пришел к Пирсу Моргану на интервью в его авторскую программу на «Good Morning Britain». Переводим для вас самые сочные моменты.

О маме

«Она очень нервничает, не понимаю, почему. Сейчас я не разрешаю ей смотреть важные матчи. Прошу друзей остаться с ней, она постоянно ходит по дому. На стадионе она дважды теряла сознание, она очень беспокоится.

Я лишился отца и не хочу потерять маму. Так что я сказал ей: «Полуфиналы и финалы ты больше смотреть не будешь.

Она очень нервничала из-за того дела про изнасилование девушки. Я сказал ей: «Мама, расслабься. Ты прекрасно знаешь, что твой сын никогда не сделает такое». Она вроде бы успокоилась, но ненадолго. Она много плакала. В ее возрасте это воспринимается намного сложнее.

Моя мама – главная опора той семьи, что у меня есть сейчас. В этом ее большая заслуга».

О тяжелом детстве

«Когда мне было 11 или 12 лет, у нас не было денег. Мы жили в интернате вместе с другими детьми, я видел свою семью только раз в три месяца. Поздно вечером, часов в 11, когда нам хотелось есть, мы стучались в двери «Макдоналдса» возле стадиона и просили бургеры.

В это время всегда работали Эдна и еще пара девушек. Я никогда их больше не видел, хотя спрашивал у людей в Португалии, но если это интервью поможет их разыскать, я буду только рад. Мне бы хотелось пригласить их в Турин или Лиссабон на ужин, мне бы хотелось их отблагодарить»

О соперничестве с Лионелем Месси

На жеребьевке Лиги чемпионов этого сезона Роналду сидел рядом с Месси. Камера постоянно выхватывала кадры: как футболисты болтали о чем-то, улыбались друг другу.

«Многие удивились, когда я говорил с ним на церемонии УЕФА. Мы не друзья, но мы делим сцену уже 15 лет. У нас хорошие отношения. Я знаю, что он заставляет меня становиться лучше, как игрок, а я подталкиваю его. Он – лучший футболист, против которого мне доводилось играть».

О том самом несостоявшемся переходе в «Арсенал»

В 2003 году «Манчестер Юнайтед» схантил Роналду у «Спортинга». Все мы знаем историю о том, что изначально у Роналду был контакт с «Арсеналом». Да и Криштиану много раз говорил об этом. В интервью с Морганом Криштиану еще раз рассказал об этом».

«Господи, конечно, это правда. «Арсеналу» оставался один шаг, и я бы стал их игроком. Но этого не случилось».

Дальше Морган подарил ему майку «Арсенала» с его фамилией.

twit text — Piers Morgan (@piersmorgan) September 18, 2019

«Боже, Пирс. Спасибо! Мне очень жаль, что я не перешел в «Арсенал». Думаю, ты сможешь простить меня.

«Этого не произошло, но я ценю то, что они сделали для меня, особенно Арсена Венгера. В футболе ты никогда не знаешь, что с тобой произойдет. Такова жизнь!».

О Джорджине и семье

«Джорджина – это часть моей души, это часть меня. Она мне очень помогла. Конечно, я люблю ее. Она мама моих детей, и я так нежно к ней отношусь. Это здорово. Она мой друг. У нас есть разговоры, я часто открываю ей свое сердце. В ответ на это она открывается мне. Это самая большая любовь моей жизни».

Пирс через несколько вопрос пытался вытянуть Роналду на интимную тему, сравнив гол через себя в ворота Буффона и секс. На это Роналду ответил:



«Нет, это точно не лучше секса с моей любимой Джорджиной».

Об отце, который так и не увидел его успехи

«Я никогда не видел этот ролик (Пирс показал интервью отца Криштиану, в котором он говорил, что гордится сыном). Извините, я не думал, что расплачусь. Я почти не общался с отцом, он постоянно был пьян. Но наши отношения были прекрасными. Я был номером один, а он никогда не видел этого.

Моя семья видела. Но мой отец, он ничего не увидел. Возможно, я добился всего этого благодаря тому, что он смотрит за мной с неба».

О своем состоянии

«Думаю, да, у меня около полумиллиарда долларов на счету, надеюсь на это. Хотя я думаю, что это очень много. Кроме того, у меня есть 17 автомобилей. Любимый из них? Мне нравится ездить на «Роллс-Ройс», он комфортный. У меня есть два «Бугатти», два «Макларена», два «Бугатти».

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