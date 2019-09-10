«Спартак» поедет на турнир во Флориду. Что об этом известно

Небанальный ход.

Один из зимних сборов «Спартак» проведет в США. Клуб сыграет на турнире под названием Florida CUP, который пройдет в городе Орландо, штат Флорида.

Соперниками «Спартака» будут бразильские «Палмейрас», «Коринтианс» и колумбийский «Атлетико Насьональ».

Турнир пройдет с 13 по 20 января на стадионе «Эскплория». Месяц назад на этой арене проводился матч всех звезд MLS.

Этот турнир проводится уже пять лет. Вот список всех его победителей: «Кeльн», «Атлетико Минейро», «Сан-Паулу», «Атлетико Насьональ» и «Фламенго».

В прошлом году в турнире участвовал «Аякс» (перед триумфом в ЛЧ). До этого в Америку из Европы приезжали «ПСВ», «Байер», «Вольфсбург», «Айнтрахт», «Рейнджерс» и донецкий «Шахтер».

twit text — Florida Cup (@Florida_Cup) September 10, 2019

Зачем это «Спартаку»?

Ответил гендиректор клуба Томас Цорн:

«Во-первых, команда проведет зимний подготовительный период в отличных условиях: очевидно, что участникам турнира предоставят все необходимые условия для тренировок.

Во-вторых, нас ждет интересный и сильный состав участников: болельщикам клуба будет увлекательно увидеть «Спартак» в матчах против ведущих латиноамериканских команд.

Участие во Florida Cup – это возможность расширить нашу базу болельщиков за океаном. Надеюсь, у «Спартака» появится много новых поклонников в США».

В каком формате проходит турнир?

Практически всегда по-разному. В первом и в последнем розыгрыше Florida Cup участвовало по четыре команды. В 2016-м – 9, 2017-м – 12, 2018-м – 8.

На турнире команды делятся на две группы из разных континентов и играют друг против друга. Например, в прошлом году «Аякс» и «Айнтрахт» сыграли по два матча против «Фламенго» и «Сан Паулу» и не сыграли между собой.

Как пройдет турнир в 2020-м году – пока неизвестно. Понятны только две вещи: каждая команда сыграет минимум по две игры, а каждая ничья автоматически будет переходить в серию пенальти.

Кто в соперниках у «Спартака»?

Самый титулованный клуб Колумбии «Атлетико Насьональ» в прошлом сезоне занял девятое место в чемпионате, в этом – идет на втором, отставая на одно очко от первого места. Самый дорогой игрок команды по данным transfermarkt – Жарлан Баррера стоит 3.5 миллиона евро. А еще там играет бывший спартаковец Тино Коста. Команду тренирует Хуан Карлос Осорио, работавший со сборной Мексики на чемпионате мира.

Бразильский «Палмейрас» – действующий чемпион Бразилии. В текущей кампании «Палмейрас» чуть сдал и идет на третьем месте. Сейчас там играют Филипе Мело, Рамирес (игравший в «Челси») и старый знакомый «Спартака» Луис Адриано.

«Коринтианс» прошлый сезон закончил на 13-м месте, в этом – идет на четвертом. Вы точно помните вратаря Кассио и защитника Фагнера, которые приезжали вместе со сборной Бразилии на чемпионат мира в Россию. Также там играет Вагнер Лав – еще один нападающий, который хорошо знает «Спартак».