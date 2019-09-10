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    «Спартак» поедет на турнир во Флориду. Что об этом известно


    1
    Голосов: 1
    10.09.2019 22:29
    Небанальный ход.

    Один из зимних сборов «Спартак» проведет в США. Клуб сыграет на турнире под названием Florida CUP, который пройдет в городе Орландо, штат Флорида.

    Соперниками «Спартака» будут бразильские «Палмейрас», «Коринтианс» и колумбийский «Атлетико Насьональ».

    Турнир пройдет с 13 по 20 января на стадионе «Эскплория». Месяц назад на этой арене проводился матч всех звезд MLS.

    Этот турнир проводится уже пять лет. Вот список всех его победителей: «Кeльн», «Атлетико Минейро», «Сан-Паулу», «Атлетико Насьональ» и «Фламенго».

    В прошлом году в турнире участвовал «Аякс» (перед триумфом в ЛЧ). До этого в Америку из Европы приезжали «ПСВ», «Байер», «Вольфсбург», «Айнтрахт», «Рейнджерс» и донецкий «Шахтер».

    Зачем это «Спартаку»?

    Ответил гендиректор клуба Томас Цорн:

    «Во-первых, команда проведет зимний подготовительный период в отличных условиях: очевидно, что участникам турнира предоставят все необходимые условия для тренировок.

    Во-вторых, нас ждет интересный и сильный состав участников: болельщикам клуба будет увлекательно увидеть «Спартак» в матчах против ведущих латиноамериканских команд.

    Участие во Florida Cup – это возможность расширить нашу базу болельщиков за океаном. Надеюсь, у «Спартака» появится много новых поклонников в США».

    В каком формате проходит турнир?

    Практически всегда по-разному. В первом и в последнем розыгрыше Florida Cup участвовало по четыре команды. В 2016-м – 9, 2017-м – 12, 2018-м – 8.

    На турнире команды делятся на две группы из разных континентов и играют друг против друга. Например, в прошлом году «Аякс» и «Айнтрахт» сыграли по два матча против «Фламенго» и «Сан Паулу» и не сыграли между собой.

    Как пройдет турнир в 2020-м году – пока неизвестно. Понятны только две вещи: каждая команда сыграет минимум по две игры, а каждая ничья автоматически будет переходить в серию пенальти.

    Кто в соперниках у «Спартака»?

    Самый титулованный клуб Колумбии «Атлетико Насьональ» в прошлом сезоне занял девятое место в чемпионате, в этом – идет на втором, отставая на одно очко от первого места. Самый дорогой игрок команды по данным transfermarkt – Жарлан Баррера стоит 3.5 миллиона евро. А еще там играет бывший спартаковец Тино Коста. Команду тренирует Хуан Карлос Осорио, работавший со сборной Мексики на чемпионате мира.

    Бразильский «Палмейрас» – действующий чемпион Бразилии. В текущей кампании «Палмейрас» чуть сдал и идет на третьем месте. Сейчас там играют Филипе Мело, Рамирес (игравший в «Челси») и старый знакомый «Спартака» Луис Адриано.

    «Коринтианс» прошлый сезон закончил на 13-м месте, в этом – идет на четвертом. Вы точно помните вратаря Кассио и защитника Фагнера, которые приезжали вместе со сборной Бразилии на чемпионат мира в Россию. Также там играет Вагнер Лав – еще один нападающий, который хорошо знает «Спартак».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер Спартака
    Рейтинг: 1 Голосов: 1
    Комментарии2
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      Рейтинг: +862

      IVANRUS777 1 минуту назад

      Хотелось, чтобы команду в Флориде тренировал бы уже новый тренер. С мямлей далеко не уедешь.

      0
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      Рейтинг: -567

      DonBaton 1 час назад

      Видать сосать свинарнику на солнце будет приятнее,чем на обычных сборах

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