Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    «Амьен» чуть не обчистили хакеры после трансфера Н’Домбеле в «Тоттенхэм». В мае пострадал «ПСЖ»


    1
    Голосов: 1
    Сегодня, 15:49
    Французы, что с вашей безопасностью?

    Танги Н’Домбеле был приобретен «Тоттенхэмом» из «Лиона» в начале июля, сумма трансфера составила 60 миллионов евро. По условиям соглашения, «Амьену», предыдущему клубу футболиста, также полагалась определенная сумма компенсации.

    Сообщается, что в начале августа, когда «Амьен» готовился к заключительному предсезонному матчу против «Леганеса» (французы проиграли 0:1), хакеры попытались украсть примерно два миллиона евро из поступивших от «Лиона» денег.

    Внутренний сервер клуба был взломан, был выставлен счет на 600 тысяч евро. Также была предпринята попытка перевести деньги на банковский счет в Испании. Операцию удалось заблокировать, о чем стало известно руководству клуба.

    Оказалось, что это уже не первая попытка взлома. Хакеры также пытались получить часть денег с трансфера юного Ноама Эмерана. 16-летний форвард был приобретен «МЮ» у молодежного «Амьена». Кража денег в тот раз также не случилась.

    Личности хакеров пока не установлены.

    Кстати, это уже не первый случай именно во французском футболе. В январе «ПСЖ» купил у «Зенита» Леандро Паредеса. 1,3 млн евро было положено заплатить первому клубу игрока – «Боке Хуниорс». Парижане должны были выплатить сумму в трех частях – в марте, августе, затем в марте 2020-го. «ПСЖ» сделал мартовский платеж, но «Боке» деньги не достались.

    Позже выяснилось, что переговоры велись по электронной почте, и там представителям «ПСЖ» поступили указания по депозиту с аккаунта, который был очень похож на официальную почту «Боки»: домен bocajuniors.com.an вместо домена bocajuniors.com.ar.

    Оказалось, что сумма была перечислена на счет в Мексике через счет в Нью-Йорке. Так в сделку вмешались хакеры, которые вели переписку от лица официальных представителей «Боки».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press, «Тоттенхэм»
    Рейтинг: 1 Голосов: 1
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106817
    #2
    Chernyi Lis
    79174
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73161
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru