Стив Брюс – самый многострадальный английский тренер. Поэтому он идет в «Ньюкасл»

Крутой дядька с тяжелой карьерой.

После ухода Рафы Бенитеса «Ньюкасл» активно ищет нового главного тренера. Основной кандидат на сегодняшний день – Стив Брюс, работающий в «Шеффилд Уэнсдей». О переговорах «Ньюкасла» и Брюса пишут авторитетные британские издания (BBC, The Times, Sky Sports, The Telegraph).

Вероятный союз «Ньюкасла» и Брюса кажется максимально органичным. Сейчас клуб считается одним из самых проблемных в лиге: на трансферы выделяется мало денег, уходят лидеры, а владельцу Майку Эшли по большому счету плевать на результаты – он уже давно пытается продать клуб. Стив Брюс подавляющую часть тренерской карьеры тренировал именно такие команды: с ограниченным бюджетом, со странными руководителями и под постоянным прессом фанатов.

twit text — BBC Sport (@BBCSport) July 10, 2019

Стив Брюс – это олицетворение олдскульного английского футбола. Футболистом он был мощным центральным защитником, который сурово накрывал оппонентов, летал в подкатах и бился головами с соперниками в единоборствах. Уже будучи тренером, Брюс иронизировал над своим стилем: «Я постоянно получал травмы головы. Когда я вспоминаю об этом, мне кажется, что нужно проверить, не вызвало ли это последствий и не страдаю ли я сейчас слабоумием».

Самая важная часть игровой карьеры Стива – период в «Манчестер Юнайтед» (больше трехсот матчей) под руководством Алекса Фергюсона. Ферги очень ценил Брюса как защитника, а когда тот начал тренерскую карьеру, давал ему советы и хвалил. Брюс считает Сэра Алекса своим главным учителем и говорит, что обязан ему до конца своих дней.

twit text — 90s Football (@90sfootball) April 17, 2017

Тренерскую карьера Брюс начал в 37 лет – из ранга игрока он сразу же стал коучем. За 20 лет работы главным тренером со Стивом постоянно случались несправедливые вещи, хотя работал он на хорошем уровне.

• Покинул свой первый клуб «Шеффилд Юнайтед» из-за скандалов в руководстве и отсутствия финансирования, хотя показывал приличные результаты.

• Шесть лет в «Бирмингеме» – самый долгий и адекватный период в тренерской карьере Брюса. В первый же год работы вернул «Бирмингем» в АПЛ, который не играл там 16 лет. С ним команда была крепким середняком Премьер-лиги. Спустя четыре года они вылетели в Чемпиошип, но тренера оставили: руководство посчитало, что Брюс не виноват в результатах. И Стив это доказал, через год вернув команду в Премьер-лигу.

• Из аутсайдера сделал «Уиган» середняком АПЛ. После второго успешного сезона (11 место) руководство решило сильно сократить зарплаты в клубе – Брюса выбесила такая неблагодарность, и он ушел.

• Улучшил результаты «Сандерленда» (11, 10 место в АПЛ), но третий сезон в клубе начал неудачно – про его заслуги быстро забыли и уволили.

• «Халл» Брюс дважды выводил в АПЛ, выходил в финал Кубка Англии и помог клубу дебютировать в европейском турнире (в Лиге Европы). Тем временем в клубе творился хаос – владелец скупился на вложения, менял название и воевал с фанатами. Венгер в тот год восхищался Брюсом и говорил, что тот демонстрирует саму суть тренерской работы и должен быть ориентиром для других специалистов.

В конце сезона-14/15 «Халл» вылетел в Чемпошип. Несмотря на ужасную обстановку в клубе и вокруг, Брюс остался. А через год вернул команду в АПЛ. Но перед новым сезоном у Брюса осталось 13 человек в команде, а руководство выделило крошечные по меркам АПЛ деньги. В то же время тренера пригласили на собеседование на должность главного тренера сборной Англии. Выбирали между ним и Эллардайсом. В итоге Брюс пролетел мимо должности, а через пару дней психанул и ушел из «Халла».

• В «Астон Виллу» Брюс пришел, когда она находилась в нижней части Чемпиошипа, а в клубе творился беспорядок. Брюс стабилизировал дела и улучшил результаты. Летом клуб заработал на трансферах 25 миллионов фунтов, но потратил всего 2 из них – и то на аренды. Но Брюс все равно хорошо справлялся с работой: вывел команду в плей-офф Чемпиошипа, в котором проиграл финальный матч.

В следующем сезоне в клубе началась перестройка, результаты ухудшились. Руководство не стало долго терпеть и уволило Брюса. Сам Стив с болью отреагировал на увольнение, выдал огромную речь в интервью о том, как с ним поступили несправедливо: «Я думаю, через пару лет, когда заживут раны, в клубе посмотрят на меня по-другому и скажут: «А этот парень провел неплохую работу».

• Зимой этого года Брюс пришел в «Шеффилд Уэнсдей» – и сразу улучшил результаты команды: они не проигрывали 10 матчей подряд и поднялись в таблице к концу чемпионата на пять строчек.

Но в «Шеффилде» он, похоже, не отработает и полгода – «Ньюкасл» решительно хочет забрать Брюса к себе. Наверное, у тренера такая судьба: тренировать проблемные команды и влипать в неприятные ситуации.

Называет себя неунывающим старым хреном

Больше чем за 900 матчей в качестве тренера с Брюсом произошло куча негативных моментов. Но два самых худших выдались на работу в «Астон Вилле».

Февраль прошлого года был самым тяжeлым в жизни Брюса. У Стива скончался отец, а мать попала в больницу. Несмотря на это, он продолжал тренировать команду и работать на мачтах. Футболисты бились за него: в тот период «Астон Вилла» победила пять раз в пяти матчах. В одной из игр после забитого гола своей команды Стив не смог сдержать слeз.

twit text — Matthew Sheppard (@MattSheppard125) February 11, 2018

Алекс Брюс (футболист и сын тренера) рассказывал как было тяжело отцу и защищал его от бесконечной критики: «Может, если бы кто-то из критиков моего отца беспрерывно работал тренером с 1998 года, потерял отца, мать, работу, имел проблемы со здоровьем и пытался со всем этим справиться в течении полугода, то он бы понял, что чувствует мой отец и в каком положении он находится. Ему нужен отдых».

Ещe одна неприятная ситуация с Брюсом произошла в октябре 2018-го. В матче «Астон Виллы» против «Престона» один из болельщиков с трибун кинул качан капусты в главного тренера своей команды. То был как раз пик раздражения фанатов результатами клуба. И именно после той игры, которая закончилось ничьей, Брюса уволили.

twit text — ODDSbible (@ODDSbible) October 3, 2018

Стива тогда это сильно задело: «Эта ситуация – полнейшее неуважение ко мне. Я всегда работал до конца и не опускал рук, всегда делал все для своих команд. Я этого не заслуживаю».

Но после увольнения Брюс выдал фразу, которая идеально характеризует его как человека и тренера: «Я полон решимости преодолеть это. Вы знаете кто я такой – я неунывающий старый хрен».

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