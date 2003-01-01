ЦСКА купил Влашича, «Краснодар» – Вилену, в «Спартак» перешел Понсе. Таблица летних трансферов РПЛ

«Бомбардир» подробно показывает, как клубы чемпионата России проводят лето.

Зенит (Санкт-Петербург)

Пришли: в. Бабурин (Рубин, из аренды), в. Лодыгин (Олимпиакос, Греция, из аренды), з. Цаллагов (Рубин, из аренды), з. Новосельцев (Ростов, из аренды), з. Мевля (Ростов, из аренды), н. Полоз (Рубин, из аренды), н. Джорджевич (Арсенал, из аренды), н. Панюков (Урал, из аренды).

Ушли: в. Лодыгин (свободный агент), з. Нету (Спортинг, Португалия), з. Новосельцев (Сочи), з. Цаллагов (Сочи), з. Анюков (завершение карьеры), п. Маркизио (свободный агент), н. Панюков (Урал).

Локомотив (Москва)

Пришли: з. Живоглядов (Уфа), з. Мурило (Крузейро, Бразилия), з. В.Денисов (Крылья Советов, из аренды), з. Маргасов (Сочи, из аренды), п. Крыховяк (ПСЖ, Франция), п. Корян (Химки, из аренды), п. Касаев (Сочи, из аренды), н. Портнягин (Балтика, из аренды).

Ушли: з. Михалик (Волынь, Украина), з. В.Денисов (Рубин), п. Фернандеш (свободный агент), п. Касаев (Авангард), п. Маргасов (Сочи), п. Корян (Химки), п. И.Денисов (завершение карьеры), п. Тарасов (свободный агент), п. Крыховяк (ПСЖ, Франция, из аренды), п. Кварацхелия (Рустави, Грузия, из аренды), н. Портнягин (Нижний Новгород).

Краснодар (Краснодар)

Пришли: з Шишкин (Крылья Советов, из аренды), з. Грицаенко (Енисей, из аренды), з. Страндберг (Урал, из аренды), п. Вилена (Фейеноорд, Голландия), п. Кайо (Санта-Клара, Португалия), п. Намли (Зволле, Голландия), п. Камболов (Рубин), п. Жигулев (Урал, из аренды), н. Иван (Рапид, Австрия, из аренды).

Ушли: п. Перейра (свободный агент), п. Окриашвили (Анортосис, Кипр), п. Каборе (свободный агент).

ЦСКА (Москва)

Пришли: з. Дивеев (Уфа), з. Шарлия (Славен Белупо, Хорватия, в аренду), п. Влашич (Эвертон, Англия), п. Гордюшенко (Тюмень, из аренды), п. Хосонов (Тамбов, из аренды), п. Ткачев (Арсенал, из аренды), п. Макаров (Авангард, из аренды), н. Базелюк (СКА-Хабаровск, из аренды).

Ушли: з. Бекао (Баия, Бразилия, из аренды), з. Дивеев (Уфа, из аренды), п. Влашич (Эвертон, Англия, из аренды), п. Ткачев (Арсенал), н. Эрнандес (свободный агент), н. Базелюк (Мордовия), н. Жиронкин (Балтика, в аренду).

Спартак (Москва)

Пришли: п. Ананидзе (Крылья Советов, из аренды), п. З.Бакаев (Арсенал, из аренды), н. Понсе (Рома, Италия).

Ушли: з. Комбаров (Крылья Советов), з. Боккетти (свободный агент), п. Глушаков (Ахмат), н. Зе Луиш (Порту, Португалия).

Арсенал (Тула)

Пришли: п. Ткачев (ЦСКА), п. Пантелеев (Рубин), н. Луценко (Динамо).

Ушли: п. Кадири (Аустрия, Австрия, из аренды), п. Ткачев (ЦСКА, из аренды), п. З.Бакаев (Спартак, из аренды), п. Мирзов (Ростов, из аренды), н. Ожегович (Партизан, Сербия, из аренды), н. Джорджевич (Зенит, из аренды).

Оренбург (Оренбург)

Пришли: -

Ушли: в. Фролов (Сочи), з. Бегич (Рубин), з. Ойеволе (Тамбов), з. Андреев (завершение карьеры), п. Попович (Цюрих, Швейцария), п. Чиркин (Авангард), п. Бакаев (свободный агент), п. Бреев (свободный агент), н. Сутормин (Рубин), н. Галаджан (Казанка, из аренды), н. Козлов (Уфа).

Ахмат (Грозный)

Пришли: в. Мелихов (Томь), п. Глушаков (Спартак), п. Гиголаев (Анжи, из аренды), п. Бацуев (Чайка, из аренды), п. Михалак (Лехия, Польша), н. Понсе (Анжи), н. Умаев (Паланга, Литва, из аренды), н. Ахъядов (Анжи, из аренды), н. Садаев (Анкарагюджо, Турция, из аренды).

Ушли: з. Плиев (Динамо), з. Мохаммади (свободный агент), з. Родолфо (завершение карьеры), з. Мусалов (Анжи, из аренды), н. Балай (свободный агент), н. Ахъядов (Чайка, в аренду).

Ростов (Ростов-на-Дону)

Пришли: з. Чистяков (Тамбов), з. Бобен (Ливорно, Италия, из аренды), п. Байрамян (Рубин, из аренды), п. Мирзов (Арсенал, из аренды), п. Трошечкин (Авангард, из аренды), п. Салетрос (АИК, Швеция, из аренды), п. Эзатолахи (Рединг, Англия, из аренды), н. Кьяртанссон (Хаммарбю, Швеция, из аренды), н. Саплинов (Балтика).

Ушли: в. Абаев (свободный агент), з. Бобен (Ливорно, Италия), з. Паршивлюк (Динамо), з. Новосельцев (Зенит, из аренды), з. Мевля (Зенит, из аренды), п. Трошечкин (свободный агент), п. Калачев (завершение карьеры).

Урал (Екатеринбург)

Пришли: в. Арапов (Чайка, из аренды), з. Хозин (Арарат-Армения, Армения, из аренды), п. Аугустыняк (Медзь, Польша), п. Ломакин (Факел, из аренды), н. Панюков (Зенит), н. Юсупов (Зенит-2, из аренды).

Ушли: з. Хозин (Нижний Новгород), з. Динга (Партизан, Сербия, в аренду), з. Данцев (завершение карьеры), з. Брызгалов (свободный агент), з. Балажиц (свободный агент), з. Страндберг (Краснодар, из аренды), п. Жигулев (Краснодар, из аренды), п. Ломакин (Енисей, в аренду), п. Катрич (свободный агент), н. Панюков (Зенит, из аренды).

Рубин (Казань)

Пришли: в. Дюпин (Анжи), в. Городовой (Зенит-2, из аренды), в. Акмурзин (Уфа, из аренды), з. Бегич (Оренбург), з. В.Денисов (Локомотив), з. Данченко (Шахтер, Украина), п. Давиташвили (Локомотив, Грузия), п. Кварацхелия (Рустави, Грузия), п. Закиров (Анжи), н. Сутормин (Оренбург), н. Микелтадзе (Анортосис, Кипр).

Ушли: в. Бабурин (Зенит, из аренды), в. Акмурзин (Спартак-2), з. Калинин (Динамо), з. Устинов (свободный агент), з. Цаллагов (Зенит, из аренды), п. Пантелеев (Арсенал), п. Камболов (Краснодар), п. Байрамян (Ростов, из аренды), н. Бухаров (свободный агент), н. Полоз (Зенит, из аренды).

Динамо (Москва)

Пришли: з. Плиев (Ахмат), з. Калинин (Рубин), з. Ордец (Шахтер, Украина), з. Паршивлюк (Ростов), п. Зотов (Енисей, из аренды), п. Кузьмин (Факел, из аренды), п. Шимански (Легия, Польша), н. Шейдаев (Крылья Советов), н. Обольский (Сочи, из аренды).

Ушли: з. Хольмен (свободный агент), з. Козлов (свободный агент), п. Зотов (свободный агент), п. Кузьмин (Балтика), н. Луценко (Арсенал).

Крылья Советов (Самара)

Пришли: в. Шильников (Сызрань-2003, из аренды), з. Комбаров (Спартак), н. Визнович (Луч, из аренды), н. Соболев (Енисей, из аренды).

Ушли: з. Тихонов (свободный агент), з. В.Денисов (Локомотив, из аренды), з. Шишкин (Краснодар, из аренды), з. Самарджич (Олимпия, Словения), п. Ананидзе (Спартак, из аренды), п. Самедов (свобдный агент), н. Шейдаев (Динамо), н. Вучичевич (Локомотива, Хорватия), н. Визнович (Шинник).

Уфа (Уфа)

Пришли: з. Дивеев (ЦСКА, из аренды), п. Фомин (Краснодар-2), п. Гиоргобиани (Чайка), п. Батютин (Авангард, из аренды), н. Сейдахмет (Левски, Болгария, из аренды), н. Козлов (Оренбург).

Ушли: в. Акмурзин (Рубин, из аренды), з. Живоглядов (Локомотив), з. Дивеев (ЦСКА), п. Салатич (Грассхоппер, Швейцария), п. Пауревич (Зандхаузен, Германия), п. Безденежных (Чайка, в аренду), н. Сейдахмет (Кайрат, Казахстан).

Тамбов (Тамбов)

Пришли: в. Сугробов (Балтика), в. Вялов (Сызрань-2003, из аренды), в. Смирнов (Томь, из аренды), з. Шабанов (Зоркий, из аренды), з. Ойеволе (Оренбург), з. Осипенко (Факел), з. Гогуа (Даугавпилс, Латвия), з. Таказов (Армавир), з. Гарбуз (СКА-Хабаровск, из аренды), п. Кулик (Анжи), п. Кацаев (Анжи), п. Мохаммед (Пюник, Армения), п. Муниру (Динамо, Белоруссия), п. Карасев (Анжи), п. Гелоян (Шинник), п. Костюков (Енисей), п. Баев (Рязань, из аренды), н. Конате (Пюник, Армения), н. Маркелов (Анжи), н. С.Архипов (Зоркий, из аренды), н. А.Архипов (Зоркий, из аренды), н. Сергеев (Торпедо, из аренды), н. Часовских (Луч, из аренды).

Ушли: в. Смирнов (Мордовия), в. Вялов (Зенит Иж), в. Вавилин (Томь), з. Чистяков (Ростов), з. Горбатюк (Томь), з. Гарбуз (Енисей), з. Овсиенко (Балтика), з. Шабанов (свободный агент), з. Мищенко (свободный агент), з. Зуйков (Зенит-2, из аренды), п. Хосонов (ЦСКА, из аренды), п. Мурнин (Химки), н. Сергеев (Торпедо), н. Альшин (Балтика), н. Баев (Велес), н. Обухов (Мордовия, из аренды), н. А.Архипов (свободный агент).

Сочи (Сочи)

Пришли: в. Фролов (Оренбург), з. Маргасов (Локомотив), з. Шакуро (Тюмень), з. Цаллагов (Зенит), з. Новосельцев (Зенит), п. Рябоконь (Долгопрудный, из аренды), н. Обухов (Мордовия).

Ушли: в. Зайцев (свободный агент), з. Бычков (Чайка), з. Калайджян (Арарат, Армения), з. Маргасов (Локомотив, из аренды), п. Горбунов (Ротор), п. Касаев (Локомотив, из аренды), п. Косянчук (свободный агент), н. Альфред (свободный агент), н. Обольский (Динамо, из аренды).