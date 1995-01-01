Не смотрели четвертьфиналы Копы? Мы расскажем главное

Санчес набрал форму, Суарес рыдал, а арбитры и VAR классно делали свою работу.

Сюжет первый – поражение Уругвая и слезы Суареса

Вылет Уругвая из Копы – главное событие дня. Уругвайцы были активнее в течение всего матча, но выиграть им мешали: а) Собственное невезение; б) Арбитры и VAR; в) Суарес, который не реализовал пенальти.

По первому пункту у Уругвая было два явных момента. В начале встречи, когда Кавани бил с двух метров по пустым воротам, мяч улетел выше. И во втором тайме – тогда к атаке подключился Диего Годин. У Година ситуация была сложнее (голкипера Гальесе страховали три защитника, вставшие в ворота), но он все равно пробил выше.

По второму пункту стоит сказать: бразильская бригада арбитров действовала просто блестяще. Сначала отменила гол Де Арраскаэты (потому что Нандес, которому он отдал пас на фланг, был вне игры). Потом в офсайде оказался Кавани – он был на полметра ближе к воротам перуанцев, чем защитник Абрам. В третьем эпизоде участвовал Луис Суарес, и здесь тоже случился сантиметровый офсайд.

Кульминацией всей встречи стала серия пенальти, в которой вывезли перуанцы. Главным неудачником был Луис Суарес: один из лучших бомбардиров Копы (2 мяча) оказался единственным игроком, который не забил одиннадцатиметровый. А потом весь мир увидел слезы Суареса, что случается очень редко.

twit text — fizza (@Diorrmode) 30 июня 2019 г.

Сюжет второй – VAR играет важную роль

О трех отмененных мячах Уругвая мы писали в первом сюжете.

В еще одном четвертьфинальном матче, Колумбия – Чили, VAR тоже сыграл важную роль. В первом тайме, когда, казалось бы, чилийцы забили довольно очевидный гол, видеоарбитр увидел офсайд у Алексиса Санчеса. Во втором тайме Артуро Видаль сыграл рукой, забил мяч, но судья сразу же побежал смотреть повтор и отменил этот гол.

В матче Бразилии и Парагвая VAR спас вторых от пенальти во втором тайме. Роберто Фирмино упал в штрафной площади. Но судья после просмотра повтора не назначил одиннадцатиметровый, а поставил штрафной удар и удалил Бальбуэну за фол «последней надежды». В этой же встрече арбитр дал желтую карточку (снова помог VAR) Артуру за отмашку от Дерлиса Гонсалеса.

Сюжет третий – Алексис Санчес наконец-то показывает отличную игру

Последние полтора года в карьере Санчеса были очень напряженными. Алексис не очень хорошо ушел из «Арсенала» в «МЮ» (отказывался продлевать контракт и конфликтовал с Венгером и тренерским штабом) и так и не заиграл в Манчестере. В этом сезоне АПЛ он забил всего 2 мяча – худший результат игры Санчеса в одном сезоне чемпионата за всю его карьеру (примерно столько же он забивал на ранних этапах в «Удинезе», но даже там было по три мяча). В итоге в конце сезона появились слухи о том, что «Юнайтед» хочет избавиться от игрока. Например, клуб готов платить ему половину зарплаты, если он уйдет в аренду этим летом.

Кубок Америки преобразил Санчеса. Матч c Японией – гол и голевая передача. Игра с Эквадором – еще один мяч (за две встречи он забил столько же, сколько за весь сезон в «МЮ»). Уругвайцам и колумбийцам в основное время он не забивал, зато в послематчевой серии пенальти с Колумбией реализовал решающий одиннадцатиметровый и вывел Чили в полуфинал Копы.

У Санчеса есть объяснение своего чудесного перфоманса: «Когда я играю за свою страну, я очень рад просто играть в футбол. Проблема с голеностопом и внутренними моментами ушли, и я воссоединился с футболом. В Англии мне давали немного шансов, но я спокоен. Я знаю свои способности и знаю, какой я игрок».

Сюжет четвертый – в четвертьфинале было мало голов

Лишь в матче Аргентины и Венесуэлы зрители увидели забитые мячи – их было два (но могло быть и больше, если бы, к примеру, Лаутаро Мартинес реализовал три попытки из трех, а не одну). Все остальные встречи завершились нулями в основное время и сериями пенальти.

Если брать последние десять турниров, то четвертьфинал-2019 – худший по результативности за эти Кубки Америки. Статистика голов на этой стадии в турнирах:

• Копа-2017: 21 мяч.

• Копа-2015: 6 мячей.

• Копа-2011: 7 мячей.

• Копа-2007: 22 мяча.

• Копа-2004: 11 мячей.

• Копа-2001: 10 мячей.

• Копа-1999: 18 мячей.

• Копа-1997: 10 мячей.

• Копа-1995: 9 мячей.

Интересно, что в последний раз в четвертьфинале Кубка Америки случились три серии пенальти аж 24 года назад – на Копе-1995. Но тогда в основное время сборные забили 9 голов.

Полуфиналы Кубка Америки:

Бразилия – Аргентина, 03.07, 03:30 по мск.

Чили – Перу, 04.07, 03:30 по мск.

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