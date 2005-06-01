Самая веселая сборная лета – Румыния на Евро U-21. Забивает много, хитрит, выносит фаворитов

Там два парня из РПЛ, экс-игроки «Интера» и «Арсенала» и сын великого Хаджи.

Как попала на Евро

Сборная Румынии U-21 единственный раз до нынешнего года играла на молодежном Евро 21 год назад, но в четвертьфинале уступила голландцам с Макаем, ван Боммелом и ван Нистелроем.

Сейчас в квалификации на турнир румыны убрали с дороги сильную Португалию с Жотой, Невешем, Гуэдешем и Феликсом. Они взяли в матчах с ней четыре очка из шести и даже несмотря на то, что забили на 14 голов меньше, опередили ее в таблице на два балла.

Что происходит на Евро

В своей группе румыны начали с разгрома хорватов, не помог и скромный гол Влашича – 4:1. Следующая игра с Англией была уникальной – до 76-й минуте держался счет 0:0, потом соперники вдруг начали перестреливаться голами. У румын получилось лучше – 4:2. Итого 8:3 и первое место в группе перед последним туром. Бешеный результат.

По регламенту выходило так, что в заключительной игре Румынию и Францию устраивала ничья – обе тогда бы выходили в полуфинал, расстроив тем самым, например, хозяев турнира – итальянцев, которые финишировали в другой группе вторыми, но в плей-офф при таком раскладе бы не попадали.

В некоторых букмекерских конторах коэффициент на ничью стал настолько низким, что перед матчем ставить на него было уже бессмысленно – лишний риск. Те, кто ставил раньше – хорошо обогатились.

Франция и Румыния голов друг другу не забили, да и не могли забить – они нанесли всего девять ударов на двоих, из которых ни один в створ не угодил. В общем, помимо безумной результативности румыны показали, как умеют играть хитро.

За кем можно последить

В заявке 23 футболиста, семь из них – легионеры, остальные играют в местном чемпионате.

Известной стала история про голкипера Андрея Раду, он принадлежит «Интеру», последний сезон провел в Серии А за «Дженоа» на правах аренды. Победу над англичанами он посвятил своей старшей сестре, которая умерла в 14-летнем возрасте в 2006 году. Тогда парню было всего девять лет, и это стало для него глубочайшим шоком. Под футбольной формой он всегда носил и продолжает носить майку с фотографией сестры.

21-летний правый защитник Кристиан Маня два последних сезона отыграл за ЧФР, где дважды выиграл чемпионство. На турнире он – лидер по перехватам среди всех игроков (4 в среднем за игру), а еще занимает третье место по отборам (3,3).

Ионуц Неделчару и Андрей Иван – представители РПЛ, принадлежат они соответственно «Уфе» и «Краснодару». Неделчару провел в нашей лиге уже полтора сезона, в сборной он также играет на месте центрального защитника. Иван – форвард, прошлый сезон отыграл на правах аренды за «Рапид», где забил всего один гол.

Полное имя одного из форвардов, забившего сразу через минуту после выхода на замену хорватам, – Адриан Табарча Петре. Табарча – это фамилия румынского футболиста, который умер на поле в возрасте 26 лет. Случилось это более полувека назад. Адриану Петре дали его имя.

Полузащитник Тудор Балуцэ уже имеет опыт выступлений за главную сборную Румынии. На протяжении восьми лет он занимался в академиях знаменитых румынских футболистов – сначала Георге Попеску, а затем Георге Хаджи. В 2019-м его продали в «Брайтон», так он сейчас клубу АПЛ и принадлежит.

Еще один полузащитник Влад Драгомир в 16-летнем возрасте попал в лондонский «Арсенал», где тренировался пару сезонов. Арсен Венгер сравнивал его с Джеком Уилшером. Теперь играет за «Перуджу».

Флоринел Коман – автор двух голов англичанам. В детстве болел за бухарестское «Динамо», но играть стал за его злейшего врага – ФКСБ (экс-«Стяуа»). Опасаясь продажи своего игрока, клуб прописал в контракте сумму отступных в размере аж 100 млн евро.

Георге Пушкаш – еще один звездный игрок сборной. Пять лет принадлежал миланскому «Интеру», сейчас играет за «Палермо», с которого уже сняли 20 очков перед новым сезоном и который пока не подавал документы для участия в серии Б.

Янис Хаджи – сын Георге Хаджи уже поиграл за румынские сборные всех возрастов и неудачно попробовал себя в «Фиорентине». The Guardian несколько лет назад включила его в список лучших 50 футболистов мира, родившихся в 1998 году, позже парень попал в число номинантов на премию Golden Boy, которую вручают лучшему молодому игроку года в Европе.

Мирел Радои – 38-летний тренер румынской сборной. Любителям футбольных менеджеров он знаком еще по ранним версиям игры, где был перспективным центральным защитником. Многим другим Радои запомнился как футболист сенсационного «Стяуа»-2005/06, который дошел до полуфинала и лишь чудом не попал в финал Кубка УЕФА (клубу надо было не пропустить четырежды от «Мидлсбро», но он умудрился это сделать). По окончании игровой карьеры Радои проходил курсы для получения тренерской лицензии в Молдавии.

Сегодня румыны попробуют сотворить следующее чудо – выбить из турнира немцев. Во втором полуфинале сыграют Испания и Франция.