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    Хотите помечтать о ЧМ-2034? Он будет в Австралии или сразу в десяти странах Азии


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    Голосов: 1
    Сегодня, 13:45
    Два безумно интересных варианта. Но их может разрушить заявка от Китая.

    Чемпионат мира-2034 состоится аж через 15 лет. Заглядывать так далеко даже страшно, но все равно интересно. Сегодня стало известно, что Австралия и Индонезия готовы подать совместную заявку на проведение этого турнира.

    Почему не раньше

    • ЧМ-2022 состоится в Катаре. Может, и не в Катаре, судя по последним слухам о возможном переносе, но почти наверняка все-таки там.

    • ЧМ-2026 отдан США, Канаде и Мексике.

    • Хозяин ЧМ-2030 пока не определен. Ясно, что местом будет не Азия и не Северная Америка. Спустя 100 лет после первого ЧМ он может состояться там же, где и в 1930-м – в Уругвае, но при этом также в Аргентине, Парагвае и Чили. Еще два варианта: а) Марокко+Алжир+Тунис; б) Румыния+Греция+Болгария+Сербия. Интерес обозначают Англия, Китай, а также испанцы совместно с португальцами.

    Что готовится на ЧМ-2034

    Есть интерес у Китая, планировалось, что совместную заявку подадут Австралия и Новая Зеландия. Но есть еще два любопытных варианта.

    Один из них – заявка стран АСЕАН. В эту организацию входят десять азиатских государств: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В июне 2019-го премьер-министр Таиланда подтвердил, что заявка будет подана. Впервые в истории на проведение ЧМ будут претендовать аж десять стран в одной заявке. Вариант ну очень экзотичный.

    Но чем он подкупает:

    • Там есть уже минимум четыре аэропорта, способных выдержать по 500 рейсов в день
    • В Малайзии и Индонезии есть большие стадионы
    • В большинстве стран отлично развит туризм
    • Целых 15 лет на подготовку и начинать готовиться можно явно не с нуля

    Трудность же для ФИФА еще и в том, что сразу десять автоматических путевок на ЧМ этим странам не дашь, пусть количество участников и расширено до 48.

    Современный стадион «Букит Джалил» в Малайзии вместимостью 87 тысяч человек

    Второй вариант – Австралия и Индонезия. Переговоры между представителями стран уже проведены, совместная заявка также обсуждалась на встрече стран АСЕАН в Лаосе.

    Впрочем, у обеих заявок есть очень опасный противник в лице Китая. Во-первых, практически при любых раскладах заявка Китая будет выглядеть мощнее. Во-вторых, если она победит на выборах ЧМ-2030, то страны АСЕАН точно не получат ЧМ-2034 и вариант с Австралией+Индонезией также едва ли случится – два чемпионата мира в Азии подряд ФИФА проводить не будет.

    Австралия уже пыталась провести ЧМ

    Австралия подавала заявку на проведение ЧМ-2022. Она представила проект с 12 стадионами, три из которых надо было построить, четыре требовали серьезной реконструкции, еще один – минимальной.

    • Из плюсов: поддержка государства, толчок для развития футбола, опыт проведения крупного турнира (Олимпиада-2000), комфортные погодные условия в июне и июле
    • Из минусов: подготовка к ЧМ потребовала бы очень серьезные финансовые затраты. В основном, это касалось стадионов. Заодно неудобное для Европы время проведения матчей

    Конкурентами тогда были Катар, США, Япония и Южная Корея. Кто победил – вы знаете. Австралия оглушительно провалилась в первом же туре, получив всего один голос из 22. Через несколько лет Австралия едва не влипла в скандал с подкупом членов ФИФА, хотя это уж очень странно звучало с такими слабыми результатами.

    У Австралии уже есть опыт проведения большого турнира

    В 2015 году Австралия стала хозяйкой Кубка Азии. Она заявила пять стадионов: три небольших (вместимостью 25-33 тысячи в Канберре, Мельбурне и Ньюкасле) и два больших (в Брисбене – 52 тыс. и Сиднее – 84 тыс.). В основном в этих же городах селились все 16 участников.

    Стадионы редко когда собирали менее 10-15 тысяч и неплохо заполнялись на матчах Южной Кореи и Японии (а на играх Австралии были переполнены). Финал Австралия – Южная Корея и вовсе собрал аж 76 тысяч фанатов.

    Организация того турнира понравилась всем, во многом поэтому и внимание к тому Кубку Азии было повышенным, он остался в памяти как красивое и яркое соревнование. Матчи же, особенно в плей-офф, усилили позитивное впечатление. Словом, все прошло успешно, кстати, тогда же многие и стали задаваться вопросом, а не замахнуться ли австралийцам на более масштабный проект.

    В Азии, Америке, Африке и Европе чемпионаты мира уже были, Антарктиду по понятным причинам исключаем. Остается Австралия – вот та часть света, которая еще не знает, что такое ЧМ по футболу на ее территории. Между тем, намерения австралийцев серьезные, а совместную заявку с Индонезией еще даже до объявления подробностей считают достаточно сильной. Узнать детали будет интересно.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 1
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1132

      Фанат Рубина 26 минут назад

      ох я представляю счета против таких команд Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

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