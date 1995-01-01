Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

    Подводим итоги сезона в нашем подкасте


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 17:51
    Скандалы в РПЛ, жизнь после ЧМ и крутой «Ливерпуль».

    Воу, это последний во втором сезоне выпуск подкаста «Скинь мяч». Мы, конечно же, подводим итоги года.

    Обсуждаем: жизнь русского футбола после Чемпионата мира (есть вопросы), Дзюбу (много хвалим), «Матч Премьер» (много ругаем), футбол на ютубе и в стриминговых сервисах и, конечно, главную команду сезона – «Ливерпуль».

    Слушать на ютубе:

    Другие площадки:

    ITUNES

    ВКОНТАКТЕ

    ЯНДЕКС.МУЗЫКА

    CASTLBOX

    PLAYER FM

    Для навигации:

    00:34 Плеханов о русском футболе: клубы умирают, болельщики не ходят, ничего не изменилось

    06:18 Чтобы развиваться, русскому футболу нужна миссия

    15:18 Дзюба – человек года: обошел Смолова, пережил кризис, поменялся

    20:49 Мы стали смотреть футбол по-другому: ютуб, стриминг, смерть телевизора

    34:19 «Ливерпуль» – образец идеальной спортивной команды. Там круто все!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79038
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71793
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru