«Унион» – уникальная команда с традициями и историей. Впервые в истории они вышли в Бундеслигу

Хотя особо туда не рвались.

Берлинский «Унион» занял третье место во второй Бундеслиге и попал в стыковые матчи, в которых два раза сыграл вничью со «Штутгартом» (2:2, 0:0). «Унион» победил за счeт двух голов на выезде и впервые в истории вышел в Бундеслигу. Это уникальная команда с уникальной историей и традициями. Сейчас вы всe поймете.

После объединения Германии в 1990 году «Унион» оказался в третьем дивизионе страны. На протяжении 29 лет клуб играл во второй и третьей лиге, а однажды упал даже в четвeртую. Но их это никогда не парило. Клуб и болельщики всегда открыто говорили, что им не нужна Бундеслига. Для них важнее уникальная атмосфера, традиции и единство. Название команды так и переводится «единство».

Несколько лет назад болельщики вывесили плакат на стадионе «Вот дерьмо, мы поднимаемся», когда команда занимала третье место во второй Бундеслиге. Фанаты скептично относились к возможному выходу в главную лигу страны. Они боялись, что клуб потеряет аутентичность и станет типичной коммерческой фирмой. «Унион» не хочет подчиняться элитарной системе. Правда вчера, после финального свистка, скепсис фанатов залило лавиной счастья и безумия.

twit text — 1. FC Union Berlin (@fcunion_en) May 27, 2019

twit text — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 27, 2019

«Лейпциг» – самый принципиальный соперник для «Униона». Это как раз подчeркивает ненависть клуба к проектам, завязанным на деньгах. Корпорация «Ред Булл» на пустом месте создала команду в 2009 году, вложив в неe огромные деньги. «Унион» – это история, традиции и нелюбовь к деньгам. Короче, антихайп. Поэтому игры «Лейпцига» и «Униона» во второй Бундеслиге были битвами двух философией: традиций против денег.

Были на грани банкротства

К 1997 году у «Униона» накопилась куча долгов. Президент покинул должность. Всe шло к тому, что клуб обанкротится и прекратит существование. Болельщики не знали, как помочь команде, и устроили марш по центральным улицам Берлина. Три тысячи человек толпой шли по городу и скандировали «Мы будем жить!» На акцию обратила внимание компания Nike и спасла умирающий клуб.

В 2004 команда вновь оказалась в финансовой яме. Им не хватало полтора миллиона евро для получения лицензии. И снова спасли болельщики. Они организовали марафон доноров на станциях переливания крови. Любой желающий мог сдать кровь, а все деньги за неe шли в клуб. Всю сумму, конечно, собрать не получилось, но это всe равно помогло «Униону», и он снова был спасeн.

В 2009 году «Унион» вышел в Бундеслигу 2. Чтобы туда попасть, клубу пришлось реконструировать построенный в 1920 году стадион. Вы наверняка уже догадались, кто занимался ремонтом арены. Болельщики на протяжении года бесплатно работали на стадионе. Общее количество людей, принявшее участие в работах – две тысячи человек. Кто-то даже увольнялся ради помощи клубу. Активно были вовлечены дети, пенсионеры и студенты.

Арена – действительно второй дом для фанатов «Униона». В 2014 во время чемпионата мира фанаты клуба принесли с собой диваны и кресла на стадион, чтобы вместе смотреть матчи на экране. Болельщики «Униона» каждый год собираются на стадионе, чтобы встретить Рождество, заполняя весь периметр поля и трибуны.

Как играют?

«Унион» тренирует Йенс Келлер. До этого Келлер работал в «Штутгарте» и «Шальке». Главное достижение специалиста – третье место в сезоне 13/14 с «Шальке». В «Унионе» он уже три года. Келлер полностью доволен работой и находится в гармонии с клубом и болельщиками: «Руководство клуба четко формулирует мне свои цели – а это именно то, что мне нужно. Фанаты не сомневаются во мне и всегда поддерживают – и это не менее важно».

Келлер, как нормальный современный немецкий тренер, делает ставку на прессинг и контрпрессинг. И хотя «Унион» играет по схеме 4-3-3 – идеальной для владения мячом, они в основном полагаются на дальние забросы и контратаки. «Унион» лучший клуб второй Бундеслиги по верховым единоборствам. Сразу 17 игроков состава ростом выше 180 сантиметров.

«Унион» отказывается от владения мячом и коротких розыгрышей – 12-е в лиге по владению и 14-е по точности передач. Это очень редкий случай, когда команда играет по схеме 4-3-3, много прессингует и стремится отбирать мяч сразу после потери, но при этом отказывается от владения. В Бундеслиге у них точно нет аналогов.

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Выход «Униона» в Бундеслигу – это ещe плюс одно зрелищное дерби для лиги. Теперь к одинокой берлинской «Герте» в чемпионате добавляется «Унион». Последний их матч на стадионе «Герты» в 2013 году собрал 74 744 зрителя. И это во второй Бундеслиге! Представляете, что ждeт город в следующем сезоне?

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